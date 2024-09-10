Требовал 3 миллиона: что известно про новосибирца, взявшего в заложники возлюбленную и троих детей

Мужчина работает электросварщиком Источник: Соцсети Александра Д., Росгвардия











37-летнего мужчину, который взял в заложники свою сожительницу и троих ее детей в квартире на улице Жуковского, зовут Александр Д., сообщил источник НГС.

По данным собеседника редакции, мужчина угрожал семье охотничьим ружьём — всё продолжалось с вечера 9 сентября до 4 часов утра 10 сентября.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что мужчина требовал у «представителей власти передать ему 3 миллиона рублей». По данным НГС, Александр Д. приехал в Новосибирск из Каргатского района и работал электросварщиком.

Спецназ Росгвардии оказывал силовую поддержку при задержании подозреваемого в захвате заложников.

Спецназ Росгвардии штурмовал квартиру Источник: Росгвардия

— Проживающий по данному адресу 37-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, захватил и удерживал свою 34-летнюю сожительницу и её троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. Прибывшим на место сотрудникам полиции злоумышленник дверь не открывал. Отряды СОБР осуществили штурм квартиры через входную дверь и балконное окно, — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Ночью 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Жуковского в Новосибирске мужчина, угрожая оружием, удерживает заложников, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.