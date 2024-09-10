НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

сев.

 756мм 38%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91

Дети сняли на видео дебош отчима-тирана на Жуковского

Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Криминал Захват заложников на Жуковского Требовал 3 миллиона: что известно про новосибирца, взявшего в заложники возлюбленную и троих детей

Требовал 3 миллиона: что известно про новосибирца, взявшего в заложники возлюбленную и троих детей

Мужчину задержали силовики

5 379
43 комментария

Мужчина работает электросварщиком

37-летнего мужчину, который взял в заложники свою сожительницу и троих ее детей в квартире на улице Жуковского, зовут Александр Д., сообщил источник НГС.

По данным собеседника редакции, мужчина угрожал семье охотничьим ружьём — всё продолжалось с вечера 9 сентября до 4 часов утра 10 сентября.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что мужчина требовал у «представителей власти передать ему 3 миллиона рублей». По данным НГС, Александр Д. приехал в Новосибирск из Каргатского района и работал электросварщиком.

Спецназ Росгвардии оказывал силовую поддержку при задержании подозреваемого в захвате заложников.

Спецназ Росгвардии штурмовал квартиру

— Проживающий по данному адресу 37-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, захватил и удерживал свою 34-летнюю сожительницу и её троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. Прибывшим на место сотрудникам полиции злоумышленник дверь не открывал. Отряды СОБР осуществили штурм квартиры через входную дверь и балконное окно, — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Ночью 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Жуковского в Новосибирске мужчина, угрожая оружием, удерживает заложников, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберёт мужчине меру пресечения.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED10
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
43
14314447
10 сентября 2024, 16:15
На чекушку не хватало денег.
Гость
10 сентября 2024, 15:40
Трое детей. Зачем ты тащишь в дом кого ни поподя. Нравится? Встречайся на нейтральной территории. Домой то зачем? Женщины! Включите голову!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

AngeL,37

Margarita ,34

Sasha,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление