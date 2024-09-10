Угрожал оружием: новосибирец взял в заложники женщину и троих детей в квартире

Мужчина задержан Источник: СУ СКР по Новосибирской области











В Новосибирске задержали местного жителя, который взял в заложники женщину и троих её детей, сообщили во вторник в СУ СКР по региону.

Ночью 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Жуковского в Новосибирске мужчина, угрожая оружием, удерживает заложников, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 37-летний мужчина, ранее судимый и находившийся в состоянии опьянения, взял в заложники свою сожительницу и её детей в возрасте от 12 до 13 лет, требуя от властей передачи денежных средств. Подозреваемого задержали.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.