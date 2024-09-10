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Криминал Угрожал оружием: новосибирец взял в заложники женщину и троих детей в квартире

Угрожал оружием: новосибирец взял в заложники женщину и троих детей в квартире

Возбуждено уголовное дело

1 499
7 комментариев

Мужчина задержан

В Новосибирске задержали местного жителя, который взял в заложники женщину и троих её детей, сообщили во вторник в СУ СКР по региону.

Ночью 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Жуковского в Новосибирске мужчина, угрожая оружием, удерживает заложников, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 37-летний мужчина, ранее судимый и находившийся в состоянии опьянения, взял в заложники свою сожительницу и её детей в возрасте от 12 до 13 лет, требуя от властей передачи денежных средств. Подозреваемого задержали.

Если вам известны обстоятельства происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее НГС писал, что сибиряк убил сожительницу и изнасиловал ее дочь.

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Новосибирск Заложники Полиция
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Комментарии
9
14314447
10 сентября 2024, 15:17
Пьянь требует чекушку или денег 100 рублей ?
130355008
10 сентября 2024, 15:03
Как сказала бы АК, мужчина способный на поступок. Белочка накрыла что ли, хех тут за депутата и то навряд ли денег бы государство дало.
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