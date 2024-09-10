Грязное дело: экс-начальник департамента мэрии попал под статью из-за бань — ущерб городу оценили в 28 миллионов

Третий эпизод дела Виталия Витухина касается банных комплексов на улицах Клубная и Переездная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, 2GIS











В отношении экс-главы департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска возбудили новое уголовное дело. Виталий Витухин несколько месяцев сидит в СИЗО, а сейчас Следственный комитет подозревает его в очередном злоупотреблении полномочиями. Дело связано со скандальным концессионным соглашением о реконструкции муниципальных бань. Корреспондент НГС разбирался, кто занимался проектом и почему преследование чиновника началось только сейчас, если проблемы начались ещё три года назад.

Банное дело

В отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщил источник НГС. Новое дело против экс-чиновника, который находится в СИЗО с начала лета, возбудили 3 сентября.

По данным собеседника НГС, Виталию Витухину вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей. Причиной стала концессия по ремонту муниципальных банных комплексов, точнее, действия чиновника по её исполнению.

Концессионное соглашение №20 между мэрией и ООО «Объединение 24» заключили в июне 2019 года, городскую администрацию по нему представлял начальник департамента инвестиций Александр Люлько. Компания должна была отремонтировать за свой счёт бани на Клубной, 37 и Переездной, 63.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2024 год Виталий Витухин на посту нового начальника департамента знал, что концессионер не ведёт работы по реконструкции бань, при этом использует их по назначению. Чиновник якобы не принял мер по расторжению договора, из-за чего организация продолжила эксплуатировать бани.

Ущерб следствие оценило, исходя из данных по стоимости аренды помещений. За то время, пока концессионер использовал бани, городской бюджет не получил как раз 28 миллионов рублей, уточнил источник НГС.

Кто взялся за бани

ООО «Объединение 24» работает с 2013 года, с 2022 года компанией руководит Евгений Телембовский. Равными долями в организации владеют Евгений Мартыненко, Вячеслав Логвинов и Владимир Мишенин. Выручка компании за прошлый год составила 3,6 миллиона рублей, прибыль — 178 тысяч. Гендиректор фирмы числится руководителем ещё пяти компаний, среди которых «Объединение 24-В» и «Объединение 24-Г». Последняя также фигурирует в материалах дела — она тоже занималась реконструкцией банных комплексов.

Проблемы с выполнением условий соглашения у компании начались несколько лет назад. В 2021 году в мэрии Новосибирска это заметили и подали в суд. Специалисты администрации приехали в банный комплекс на Переездной и обратили внимание, что реконструкция помещений не идёт, но баня всё равно принимает посетителей. В иске указано требование возместить расходы за фактическое пользование помещениями.

Баня на Переездной не выглядит отремонтированной даже снаружи Источник: Татьяна Батурина / 2GIS











Концессия продолжала действовать, но через какое-то время у мэрии вновь возникли вопросы к её исполнению. Чиновники не прекращали проверки бани и каждый раз замечали, что комплекс на Переездной, 63 продолжает работу.

— Произведен повторный осмотр объекта, по итогам которого установлено, что на момент проверки деятельность, а также ремонтные работы не ведутся, однако общие помывочные отделения были влажными, камни на печах теплые, а номер с сауной №3 подготовлен для приема посетителей: набран бассейн водой, камни на печи теплые, территория объектов используется под платную автостоянку с круглосуточным доступом третьих лиц, здание котельной используется по назначению, — сказано в материалах Арбитражного суда Новосибирской области.

Суд вновь встал на сторону мэрии и направил на «Объединение 24» взыскание за пользование чужими средствами. Мэрия вполне имела право на претензии, ведь правила пользования банями описаны в договоре: компания не могла принимать посетителей до завершения ремонта. Несмотря на договорённости, из раза в раз проверка выявляла, что клиенты пользуются услугами банного комплекса.

Недовольство мэрии дошло до того, что в 2022 году администрация подала иск уже с требованием освободить земельный участок. Выяснилось, что часть банной земли сдали в аренду под круглосуточную парковку без согласования с владельцем, хотя договор это запрещал. Компания устранила нарушения, и мэрии отказали в иске.

Правда ли, что за банями не следили?

В январе 2022 года заместитель начальника департамента потребительского рынка Денис Колмаков подписал с «Объединением 24» дополнительное соглашение. Все обязательства по концессии передали компании с похожим названием — «Объединение 24-Г», которым руководит тот же Евгений Телембовский.

По данным НГС, следствие считает, что Виталий Витухин намеренно отказывался от расторжения концессии, чтобы не заниматься банными комплексами самому. При этом после изменения условий иски мэрии не прекратились — претензии по праву перешли к «Объединению 24-Г». За последний год администрация четырежды подавала на него в суд, последний иск приняли к производству в конце августа. Требования касаются неосновательного обогащения и задолженностей по энергоснабжению.

Депутат горсовета Новосибирска Алексей Михайлов, который руководил «Объединением 24» с апреля 2021 по февраль 2022 года, в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что компания сама добивалась расторжения концессии.

— На тот момент проблем-то и не было: выполняли свои обязанности, работали как положено. Неоднократно пытались расторгнуть соглашение, но мэрия не хотела этого. Какие сейчас проблемы — не знаю, — сказал он. — В целом это убыточное предприятие, а мэрия всячески уходила от расторжения. Была целая ветка переписки, неоднократные встречи с мэром. С чего вообще банное хозяйство закрылось в городе? Не от хорошей жизни: надо содержать, реконструировать помещения, стоимость увеличивается в разы с каждым годом.

Нынешний гендиректор компании Евгений Телембовский заявил, что работы на спорных объектах не прекращаются. Собеседник НГС подтвердил, что бани принимали посетителей, но объяснил это необходимостью на фоне пандемии.

— Работы ведутся, уже более 7 миллионов рублей вложено в эти бани. Вообще во все наши концессионные соглашения вложено более 108 миллионов, три бани уже сданы в эксплуатацию: №24, №25 и №23. Не знаю, что там следствие считает, но после ковида было принято решение, что все бани оказались закрыты. Мы за все бани платили большое количество коммунальных платежей, потому что даже отопить все эти объекты стоит не два рубля. Соответственно, были большие убытки. Поэтому было принято решение начать работать. Но за всё время, что мы работали, мы заплатили мэрии аренду здания по рыночной стоимости, — объяснил гендиректор.

В отношении руководства компании не возбуждали уголовных дел, но силовики уже провели обыски в организации, добавил Евгений Телембовский.

Расстрельный проект

Директор аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов предположил, что у силовиков возможность вмешаться в проблемную концессию была давно. Уголовное преследование Виталия Витухина на этом может не закончиться, считает эксперт.

— Витухина не раз третировали депутаты за низкую эффективность концессионного проекта по баням. Были проверки и разбирательства, ситуация развивалась в публичной плоскости, и у правоохранителей были все возможности погрузиться в этот кейс раньше. Сейчас, когда Витухин за решёткой, появление этого эпизода выглядит как одно из последствий полной переоценки багажа деятельности чиновника в мэрии. А если так, этот эпизод будет не последним. Поскольку тут ситуация как в квантовой физике — оценка событий зависит от позиции наблюдателя. То ли это обычные управленческие решения с сомнительной эффективностью, то ли деяния преступного характера, — прокомментировал аналитик.

Некоторые элементы интерьера бани №9 совсем не похожи на новые Источник: Дмитрий Раф / 2GIS

При этом Виталий Витухин уже высказывался о нарушениях концессионера в 2021 году, спустя всего несколько дней после своего назначения на пост начальника департамента. Тогда речь шла про баню №23 на улице 25 лет Октября, для которой власти не могли согласовать проектную документацию из-за бюрократических сложностей. Чиновник объяснял, что проект задумали, чтобы сократить финансирование бань из городского бюджета, так как они убыточные.

— Что касается нарушений концессионера, то это самостоятельное юрлицо. Если нарушают — нужно наказывать. Однако стоит напомнить, что ситуацию с баней на 25 лет Октября мы неоднократно разбирали на разных уровнях, в том числе в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии, — говорил Виталий Витухин. — В соглашении не было указано, что объект находится в зоне архитектурного наследия и что концессионеру придется полтора года согласовывать работу по реконструкции. Сначала вводим инвестора в заблуждение, а потом требуем соблюдения сроков. Они, бедные, и так там крутятся.

Депутат горсовета Алесандр Бурмистров, ранее критиковавший идею «банной концессии», говорит, что проект изначально приняли холодно.

— Я слышал выступления аудиторов КСП на мероприятиях в горсовете, из которых следовало, что эти бани коммерчески эксплуатировались до исполнения обязательств частным партнёром. Это бардак и несуразица — были выданы крайне негативные оценки аудиторами. Конечно, претензии высказывались. Если не выполнялись обязательства по ремонту, то в чём тогда смысл концессии? Просто отдали актив, — уточняет собеседник. — Но Виталий Геннадьевич говорил, что он выполнял процедуры в соответствии с законодательством: какие-то иски, претензии. В этой связи сложно дать оценку и сказать, что он действовал неправильно. Неправильно сложилась сама ситуация. Критический настрой был на все эти концессии.

Что касается бань, нарушения в которых сейчас вменяют Виталию Витухину, то они работают с перебоями. Например, баню №1 на улице Клубной называют ржавой и грязной, хотя большинство отзывов положительные. Судя по отзывам в 2GIS на баню №9 на Переездной, она перестала работать 17 июля. До этого посетители жаловались на полное отсутствие ремонта в помещениях, обшарпанные стены и грязную воду в бассейне.

В июле Виталию Витухину продлили срок заключения в СИЗО до 2 октября. До сих пор основные претензии силовиков к чиновнику касались продажи части Заельцовского кладбища.