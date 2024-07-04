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Пять арестованных чиновников попали в карцер СИЗО

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Криминал эксклюзив Писем нет, лежать нельзя: пять арестованных чиновников попали в карцер СИЗО — какие там условия?

Писем нет, лежать нельзя: пять арестованных чиновников попали в карцер СИЗО — какие там условия?

Новосибирские чиновники и политики по очереди попадают в карцер

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88 комментариев
Условия в СИЗО — не из комфортных. Обвиняемым нельзя получать письма и посылки, а также лежать до отбоя

Несколько новосибирских чиновников и политиков, арестованных в последние месяцы, помещали в карцер на территории следственного изолятора. По данным НГС, речь идёт как минимум о пятерых обвиняемых.

Среди них: экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов, бывший начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин, депутат горсовета Игорь Украинцев, экс-начальник департамента транспорта Константин Васильев и глава Корпорации развития НСО Александр Зырянов, сообщил источник.

Обвиняемые находились в карцере в разное время. Например, Перлов попал в него 19 июня, а Витухин — в конце прошлой недели. Адвокат одного из арестованных в разговоре с корреспондентом НГС считает, что обвиняемые оказались в карцере по «надуманным причинам».

Адвокат Андрея Перлова Геннадий Шишебаров объяснил НГС, что его подзащитный провёл в карцере десять суток. За это время ему во второй раз предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В первый раз в середине июня обвиняемый отказался от предложения следствия.

— В первый раз уведомление приносила следователь, а 19 июня ему передали второе — уже через канцелярию следственного изолятора. Он отказался. И 19 июня по случайному стечению обстоятельств он оказался в карцере. Формальная причина: нарушение режима. Когда его выводили из камеры, у него одна рука была не за спиной, а надо было обе, — объяснил Шишебаров.

Кроме того, Перлова поместили в карцер в момент, когда Новосибирск накрыла аномальная жара.

— Это маленькое помещение два на два метра, фактически мешок, малюсенькое окошечко и стопроцентная влажность. Это уже условия, приближённые к тому, что принято называть пытками. Это дополнительные меры воздействия на человека, но с какой целью это делается — можем лишь догадываться, — заключил защитник Андрея Перлова.

Находящихся в СИЗО обвиняемых могут помещать в карцер в соответствии со статьёй 40 ФЗ №103 от 15 июля 1995 года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В законе описано восемь причин для водворения человека в карцер: от оскорбления других подозреваемых или обвиняемых до участия в азартных играх и хулиганства.

Провинившиеся арестанты находятся в одиночной камере до 15 суток — срок содержания могут продлить или сократить при необходимости. Также обвиняемым в карцере нельзя лежать, так как постельные принадлежности выдают только во время отбоя.

— В период содержания в карцере подозреваемым и обвиняемым запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с защитником и проведения бесед членами общественной наблюдательной комиссии с ними, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок и передач, пользование настольными играми, просмотр телепередач, — сказано в статье ФЗ.

Ежедневные часовые прогулки водворение в карцер не отменяет.

НГС направил запрос в ГУФСИН России по Новосибирской области, чтобы узнать о причинах водворения указанных обвиняемых в карцер.

Ранее НГС узнал подробности уголовного дела в отношении Виталия Витухина — мы нашли тот самый участок кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику.

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Комментарии
90
Никодим
4 июля 2024, 18:22
Карцер это для сопротивляющихся.
Сергей Баталов
4 июля 2024, 18:11
Андрея Перлова карцером не сломать. Да, здоровье могут подпортить существенно, но сломать морально - исключено. Не тот человек, однако. Люди морально ломкие Олимпиады на 50 000 метров при 30-градусной жаре не выигрывают. Однако же однако. Взялись серьёзно. Видать совсем туго с доказухой, коль решили любой ценой отправить 62-летнего олимпионика на СВО. Совсем туго.
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