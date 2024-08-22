Обещал должность за деньги: арестован бывший главный безопасник сибирской транспортной полиции

На заседании Максим Краснов был в медицинской маске Источник: Павел Тиунов











В Железнодорожном районном суде Новосибирска арестовали бывшего начальника Отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу (ОСБ УТ МВД по СФО) Максима Краснова. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

— Избрать Краснову Максиму Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 22 октября 2024 года, — заявила в процессе судья Ольга Пуляева.

Заседание прошло в закрытом режиме. Известно, что отправить за решётку Максима Краснова требовал следователь 5-го Следственного управления СК России, а за законностью процедуры наблюдал представитель Генпрокуратуры РФ.

Бывшего главного безопасника транспортной полиции задержали накануне утром. Дело против него связывают с уголовным преследованием бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске Андреем Хоминым, которого сегодня обвиняют в получении особо крупных взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). По предварительной информации, Максима Краснова задержали на основе показаний, которые дал Хомин, находясь в СИЗО. После этого экс-полицейский вышел из изолятора.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, также сообщил, что уголовное преследование Максима Краснова связано с событиями, произошедшими несколько лет назад, когда Андрей Хомин хотел перевестись в транспортную полицию. Краснов якобы вызвался помочь с переводом за определенную плату. Хомин деньги передал, но заветную должность не получил. Эту ситуацию следователи квалифицировали как мошенничество.

Также, по информации источника, накануне Андрея Хомина также допрашивали в 5-ом Следственном управлении, где между ним и Максимом Красновым провели очную ставку.