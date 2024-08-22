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Криминал эксклюзив В Новосибирске задержали экс-начальника службы безопасности транспортной полиции Максима Краснова

В Новосибирске задержали экс-начальника службы безопасности транспортной полиции Максима Краснова

Расследование ведут сотрудники 5-го Следственного управления СК России

2 012
11 комментариев

Краснова связывают с другими новосибирскими силовиками, которые сегодня находятся под следствием

Накануне, 21 августа, в Новосибирске задержали бывшего начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова. Об этом корреспонденту НГС сообщили два источника, знакомые с ситуацией и не связанные между собой.

— Краснов уволился буквально недавно. Говорят, что его задержание связано с показаниями, которые дал бывший начальник ОЭБиПК по Новосибирску Андрей Хомин, — заявил собеседник.

Известно, что расследованием уголовного дела занимаются сотрудники 5-го Следственного управления СК России, которые подчиняются напрямую московскому руководству. В чем именно обвиняют Максима Краснова, пока не известно.

Бывший главный борец с коррупцией в Новосибирске Андрей Хомин проходит обвиняемым по делу о получении взяток в особо крупных размерах (ч.6 ст.290 УК РФ), наряду с экс-начальниками районных отделов по расследованию экономических преступлений Ленинского, Заельцовского, Железнодорожного районов. Все они связаны с громким делом о борьбе с подпольными казино в Новосибирске, которое журналисты окрестили делом о «Сибирском Лас-Вегасе».

Андрея Хомина задержали в сентябре 2023 года и поместили в следственный изолятор. В июне 2024-го стало известно, что бывший борец с коррупцией вышел из СИЗО, предварительно заключив сделку со следствием. По предварительным данным, Хомин указал в своих показаниях бывших и действующих силовиков, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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Задержание Транспортная полиция Уголовное дело Арест
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Комментарии
12
6mitya9
22 августа 2024, 11:16
возглавлял коррупцию?
Дормидонт Евлампивич
22 августа 2024, 11:32
На конец - то. Может хоть посадят.
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