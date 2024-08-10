Друг оказался вдруг: экс-замначальника полиции Новосибирска обманул кума на 2 миллиона — он обещал ему «крышу», а попал в СИЗО

Александр Захаров занимал высокую должность в городском управлении, пока его тягу к деньгам не вычислила ФСБ Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Центральный суд начал рассматривать дело экс-замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. Уволенный полицейский проходит краем по масштабному расследованию о «Сибирском Лас-Вегасе», хотя изначально казался одним из главных фигурантов. По версии следствия, бывший высокопоставленный силовик оказался мошенником: обещая теневым предпринимателям полицейскую «крышу», он просто-напросто их обманул. Сколько заработал на афере Александр Захаров, откуда у него прозвище «Сэм Ленинский» и почему в процессе расследования он лишился минимум одного друга, выяснил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.



Крыша для казино

Александра Захарова задержали утром 6 декабря 2023 года, и это событие наделало немало шума. Захаров — действующий (на тот момент) силовик из числа руководителей городского управления полиции внезапно вместо своего рабочего кабинета оказался на допросе у следователя.

Практически сразу появилась информация о том, что Захаров является фигурантом громкого уголовного дела о «Сибирском Лас-Вегасе» — масштабного расследования о засилье подпольных игорных клубов в Новосибирске и коррумпированных связях их владельцев с полицией. Следователи тогда заявили, что Александр Захаров получал взятки на сумму больше миллиона рублей от владельцев нелегальных казино (ч. 6 ст. 290 УК РФ), взамен предоставляя им полицейскую «крышу».

На избрании меры пресечения Захаров скрывал своё лицо Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











— Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лицу, занимающемуся незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — отмечали в Следственном комитете.



Тогда же источники НГС пояснили, как силовики вышли на Александра Захарова. За пару недель до его ареста задержали замдиректора Новосибирского юридического института филиала ТГУ Сергея Салишева. Его окрестили лидером преступной группы, которая открыла в Новосибирске несколько подпольных игорных заведений, в том числе, нелегальный покерный клуб на улице Тополевой. По материалам дела, Захаров «крышевал» Салишева, но во время расследования обвинение во взяточничестве не устояло.



«Сэм Ленинский»

Восхождение Александра Захарова по карьерной лестнице можно назвать стремительным. Корреспонденту НГС удалось отследить путь бывшего полицейского с должности в отделе участковых и ПДН «Ленинского» ОВД. Именно в этот период в социальных сетях были активны аккаунты с фотографиями Захарова, на которых он позирует с оружием в руках и рядом с Mercedes Gelandewagen на «блатных» номерах.



«Сэм Ленинский» и «Александр Ленинский». Так назвал себя владелец аккаунтов. Александр Захаров, тем временем, освободил пост начальника участковых в Ленинском районе, перешёл в отдел полиции «Октябрьский», где в итоге стал заместителем начальника ОВД. Руководил отделом — его однофамилец Алексей Захаров, который сегодня занимает должность начальника УМВД по Новосибирску.

Александр Захаров на заре карьеры, похоже, воспринимал службу, как повод похвастаться Источник: vk.com











— Считается, что Захаров-большой, получив должность в городском управлении, перетащил за собой Захарова-маленького, — пояснил источник.



Источник НГС, характеризуя Александра Захарова, отмечал, что пару лет назад он был завсегдатаем мужских клубов, где мог за один визит оставить сумму, превышающую среднюю месячную зарплату рядового сотрудника полиции.



«Признаю частично»

Дело против Александра Захарова поступило в суд с обвинением не в получении взяток, а в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч.3, 4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в начале 2022 года замначальника полиции связался с Сергеем Салишевым, у которого уже вовсю работали подпольные клубы, и предложил ему своё покровительство: он пообещал предупреждать о запланированных проверках, неожиданных рейдах, обещал передавать деньги своим коллегам, которые занимаются нелегальным игорным бизнесом и т.д. Салишев согласился.



— Сотрудничество было оговорено на условиях ежемесячной передачи денег Захарову в сумме: 80 тысяч рублей в первые два месяца, 100 тысяч в последующие два месяца, и по 150 тысяч с пятого месяца на постоянной основе, — заявила в суде помощник прокурора Центрального района Ксения Цуканова.



В материалах дела говорится, что всего с апреля 2022-го по апрель 2023 года Захаров получил более 1,7 миллиона рублей. При этом он периодически звонил и отчитывался о проделанной работе: мол, как и от кого прикрывает подпольные казино.



Когда нелегальный игорный бизнес начал рушиться и деятельностью Сергея Салишева заинтересовались силовики, замначальника новосибирской полиции предложил новое сотрудничество: он заявил, что сможет снять обвинения с замдиректора института. Разумеется, небесплатно.

Захаров признал вину. Частично Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











С апреля по октябрь 2023 года Александр Захаров, по данным обвинения, получал деньги за «работу» по уголовному делу — всего 215 тысяч рублей. Тем не менее от уголовного преследования Салишева это не спасло. Следователи выяснили, что замначальника новосибирской полиции якобы бравировал своими связями, а на самом деле на ситуацию никак не влиял и повлиять не мог. Поэтому не взятка, которая предполагает возможность совершения незаконных действий, а мошенничество — то есть просто обман.



Пикантности этой истории добавляет тот факт, что, по словам источника НГС, Александра Захарова и Сергея Салишева во время их взаимовыгодного сотрудничества можно было назвать близкими друзьями. Более того — Салишев является крестным отцом ребенка бывшего высокопоставленного полицейского.



В суде Александр Захаров признал вину частично. Он заявил, что следователи зря разделили преступление на два эпизода, и не согласился с размером переданных ему сумм. Если Захарова признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Сейчас в Центральном суде продолжают изучать дело посредников, которые якобы передавали деньги от подпольных коммерсантов сотрудникам полиции. В числе обвиняемых — учредитель «Подземки» и два бывших силовика. Редакция НГС обнаружила скандальные подробности: связь фигурантов с ОПГ Трунова и с покушением на Амана Тулеева.