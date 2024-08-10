«Баба и баба, че ее спрашивать». Как искали опасного тулунского маньяка — его жертвами стали почти 30 человек

Жертвами тулунского маньяка Павла Шувалова стали почти 30 человек Источник: скриншот / сайт НТВ











Криминальная хроника знает немало случаев, когда серийных преступников удавалось найти спустя много лет после того, как они начали свою «деятельность». Одним из таких маньяков был Павел Шувалов из города Тулуна Иркутской области. Впервые он совершил изнасилование в 1991 году, а поймать его удалось только через 28 лет. За это время на счету преступника было 27 жертв, двух из которых он убил. IRCITY.RU рассказывает, как следователи разыскивали опасного преступника и что с ним стало после вынесения приговора.

Семьянин и скандалист

В детстве и юности будущему маньяку было непросто. Отец считал свою жизнь неустроенной, любил выпивать, злость вымещал на домочадцах, в том числе на сыне.

Учиться Павел не любил, предпочитал уличную «школу жизни». Связавшись с плохой компанией, уже в восьмом классе стал фигурантом уголовного дела о краже. Попал в колонию для несовершеннолетних, где отбыл трехлетний срок. Там Павел получил специальность токаря, а после выхода из мест лишения свободы ушел в армию — служил в строительном батальоне в закрытом городе Северске Томской области. Отсидка в колонии и армейская жизнь ничему не научили, и Шувалов снова попался на краже. В 1988 году он снова угодил за решетку.

Павел вышел из колонии через два года, незадолго до распада СССР. Выходцам из мест не столь отдаленных устроиться в жизни и раньше было непросто, а после крушения старого строя стало еще сложнее. Постоянной работы у Шувалова не было, он перебивался временными заработками, много времени проводил на улице и часто дрался. В одной из потасовок его сильно избили дубинками, и из-за этого всю жизнь Шувалов часто мучился головными болями.

Павел немного остепенился после женитьбы. Спутницей жизни стала студентка педучилища. В 91-м сыграли свадьбу, а уже через год в семье появился первенец. Спустя несколько лет у Шувалова родился и второй ребенок.



Со стороны Павел казался приличным человеком. Он устроился бульдозеристом. Его считали исполнительным работником. Правда, в коллективе он популярен не был. К тому же часто скандалил из-за зарплаты, уходил на длительные больничные. Семью Шувалова назвать нуждающейся было сложно: супруга работала завучем в одной из местных школ. Так что деньги водились.

Павел не был пьяницей, но выпить не отказывался. При этом буянил не сильно. Соседи отмечали, что скандалов в семье не было, да и родня — супруга и дети — характеризовали Шувалова только положительным образом.

«Мужик обычный»

Первое преступление Шувалов совершил в 1991 году — примерно тогда же, когда женился. Поначалу он совершал нападения редко, но затем стал искать жертв чаще. Появилась схема действий. Он нападал сзади, затем в ход шли руки: сгибом левой зажимал горло, а правой приставлял нож. После этого тащил жертву в кусты или в заброшенное здание. Затем совершал насильственные действия, а потом грабил и продавал ценные вещи на рынке. Всего Шувалов надругался над 27 жертвами, среди них было пять несовершеннолетних. Возраст пострадавших — от 13 до 50 лет.

Долгое время дела об изнасилованиях, совершенных Шуваловым, не объединяли в единое производство, притом что в ряде случаев пострадавшие отмечали несколько характерных деталей — сильный запах солярки (иногда — вместе со спиртным) и очевидный лишний вес, которым обладал маньяк (Шувалов на момент задержания весил 150 килограммов). К тому же все преступления происходили в радиусе трех километров.

Первое убийство маньяк совершил в 2000 году. Позднее выяснилось, что преступник решился на этот шаг, потому что боялся быть раскрытым. Жертвой оказалась знакомая, которая узнала его. И Шувалов задушил ее. Второе убийство произошло в 2008 году — в этот раз маньяку попалась соседка. В ходе следствия насильник уверял, что она погибла случайно, но пять ножевых ранений говорили об обратном.

Расследование получило новый ход в 2014 году, когда на пост руководителя регионального следственного управления СКР пришел Андрей Бунев.

К тому моменту Шувалов нападал как дышал. Расслабленно, будто играючи, между делом. По пути на работу или вокзал, куда шел за билетом для сына. Иногда после полового акта даже засыпал на жертвах.

В число подозреваемых он попал в 2019 году после очередного изнасилования. Потерпевшая бросилась бежать, сумела скрыться и обратилась в полицию. Правоохранители просмотрели записи с наружных камер и увидели номер машины нападавшего. А еще в распоряжении следствия оказался генетический материал насильника.

К этому моменту расследованием уголовного дела занимался поднаторевший на маньяках следователь Евгений Карчевский. До того он работал над делом ангарского маньяка Михаила Попкова и академовских «молоточников».

Причастность Шувалова к преступлению удалось доказать хитрым способом. Полицейские вызвали его в отдел под предлогом дачи свидетельских показаний о драке, случившейся несколько дней назад. Шувалов рассказал все, что знал, а затем подписал протокол шариковой ручкой, а она была стерильной — никто, кроме него, ею не пользовался.

— Мы придумали ход с авторучкой, чтобы убедиться: за рулем той машины сидел именно маньяк, а не кто-то другой. Вскоре после задержания Шувалов начал давать показания. Двух жертв он убил — одну зарезал, вторую задушил. Но вину в убийствах признал лишь частично: убивать не хотел — случайно. <…> Ему было безразлично. «Баба есть баба, чего ее слушать», — много раз повторял Шувалов на допросах, — рассказывал Евгений Карчевский.



Долгое время никто и подумать не мог, что Шувалов способен на преступления, да еще на такие тяжкие. Он был абсолютно непримечательным человеком.

— Одежда, манера общения — типаж «мужик обычный». Пройдет в толпе — вы на него даже внимания не обратите, — делился соображениями следователь.

Шувалов в последние годы жизни Источник: скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Иркутской области











«Это меня насиловали!»

Следователи понемногу распутывали криминальный клубок. Стало очевидно, что Шувалов был причастен к совершению других изнасилований. Выяснилось, что его могли бы поймать и раньше — если бы местные правоохранители вели себя более внимательно. Долгое время преступления, имеющие много общего, не объединяли в одно расследование из-за «элемента разгильдяйства», уверен руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев. В 90-е годы из-за социально-экономической обстановки интерес к результатам служебно-оперативной деятельности был невысок. А в начале нулевых следователи просто не успевали отрабатывать все дела.

Не хватало и обычного человеческого участия. Некоторые жертвы сталкивались с Шуваловым спустя время, например, в общественном транспорте. Они говорили окружающим, что рядом с ними едет насильник, но никто не реагировал. Одно из преступлений случилось у частного дома, хозяйка которого все слышала, но не стала обращаться в милицию.

— Я кричала, звала на помощь, но никто не реагировал. А через пару дней в автобусе услышала, как одна женщина говорит другой: «Я ночью плохо спала — у меня под калиткой кто-то так кричал, будто насилуют. Спать мешали. Я полночи ворочалась!» Я там, в автобусе, в истерике стала биться: это меня, меня насиловали! Что же вы милицию не вызвали? — рассказывала одна из потерпевших.



Во время судебно-медицинской экспертизы у Шувалова обнаружили раптофилию — расстройство психики и полового влечения, при котором сексуальное удовлетворение возможно только при совершении насильственного акта.

О жертвах он пренебрежительно говорил: «Баба и баба, че ее спрашивать». Между тем судьбы многих «баб» навсегда изменились. О произошедшем узнавал сразу весь городок, где всего 40 тысяч жителей. Одна из пострадавших, например, была беременна и после случившегося потеряла ребенка.



Следствие завершилось 17 июня 2020 года. Уголовное дело тулунского маньяка составило 116 (!) томов. Сам Шувалов признался в 11 эпизодах, еще 13 нашли оперативники. Они, кстати, полагают, что число жертв гораздо больше, их может быть около 70, но не все пострадавшие написали заявления в полицию.



В 2019 году случилось наводнение, и часть документов и материалов потеряли, поэтому обвинение маньяку смогли предъявить только по двум изнасилованиям и двум убийствам. В 2021 году Иркутский областной суд приговорил Шувалова к 24 годам колонии строгого режима.

В декабре 2023-го СМИ сообщали, что маньяк погиб в зоне СВО.