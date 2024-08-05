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Криминал проблема «Сфоткай экран телефона мамы»: вместо бонусов Roblox многодетная семья получила миллионные кредиты

«Сфоткай экран телефона мамы»: вместо бонусов Roblox многодетная семья получила миллионные кредиты

Год назад банк отказал им в займе и предложил прийти в офис, а у мошенников получилось с первого раза

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Детские игры обернулись миллионными кредитами для родителей

Девятилетняя девочка из Магнитогорска доверилась мошенникам, обещавшим бонусы популярной игры Roblox. В итоге аферисты списали с карты ее мамы 100 тысяч рублей, а потом «взяли» кредитов на миллион рублей. Женщину, которая одна воспитывает троих детей, больше всего возмутила легкость оформления онлайн-займов. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, по какой схеме действовали мошенники, как банки объясняют быструю выдачу онлайн-кредитов и что делать, чтобы защитить свои деньги.

«Пособия как малоимущая получаю через Сбербанк»

Пока жительница Магнитогорска вечером купала младшего ребенка, ее девятилетняя дочь играла в популярный Roblox. В какой-то момент с девочкой связались мошенники и, пообещав 5000 бонусов для игры, попросили сфотографировать СМС в мамином телефоне.

— Под их руководством ребенок сбросил пароль в мобильном банке, прошла перерегистрация, с этого всё и началось. Дочери прислали QR-код, она выполняла другие указания мошенников. В итоге за 10–12 минут с моей карты списали личные сбережения — 100 тысяч рублей, — рассказала Татьяна. — А еще взяли два кредита подряд — на 300 и 740 тысяч рублей. Из них 900 тысяч рублей перекочевало мошенникам по куар-коду, только после этого банк заблокировал дальнейшие операции.

Татьяна находится в декрете, одна воспитывает троих детей. У нее 17-летний сын и две дочери — 9 лет и 2 года. Лишиться такой суммы денег для семьи — настоящая беда. Больше всего женщину возмутило, что банк молниеносно выдал кредиты на значительные суммы без подтверждения дохода.

— Первый кредит был одобрен и зачислен за 2 минуты и тут же переведен третьим лицам, второй одобрен и зачислен за 45 секунд и операциями по 100 тысяч рублей моментально перечислен неизвестным лицам. Почему Сбербанк не заблокировал подозрительные операции? В заявке на кредит был указан доход якобы 400 тысяч рублей. А я уже два года в декретном отпуске, получаю пособия как малоимущая на троих детей именно через Сбербанк. То есть банк был прекрасно осведомлен о моем материальном положении, — рассказала многодетная мать. — На что они надеялись, когда выдавали кредиты на миллион? Что с алиментов и социальных пособий будут списывать?

Сбербанк выдал кредит на 740 тысяч рублей через 45 секунд после заявки

Жительница Магнитогорска припомнила, что прошлой осенью хотела купить сад. Подала онлайн-заявку на кредит 400 тысяч рублей. По словам Татьяны, ответ поступил только через полчаса. При этом ее попросили подойти в отделение банка с документами о доходе и паспортом.

— Мое материальное положение с тех пор не изменилось. Но в этот раз за 45 секунд (!) выдали почти миллион рублей. Как такое возможно? Полнейшая халатность! — возмутилась пострадавшая.

Когда Татьяна обратилась в банк с просьбой аннулировать мошеннические кредиты, ей отказали. Сейчас она судится с банком, требуя признать кредитные договоры недействительными.

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяет пользователям общаться в виртуальном пространстве. Игра бесплатная, но есть «своя» валюта Robux, которую покупают за реальные деньги. Заработать игровые монеты можно за ежедневный запуск и выполнение заданий, а потратить на украшение аватара, подписки, опции и прочие плюшки. Игра получила популярность во время пандемии коронавируса. А в 2023 году Roblox стал одной из самых скачиваемых игр в России и мире — более 66 миллионов пользователей ежедневно.

Татьяна обратилась в полицию. Заявление пострадавшей зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский» Магнитогорска, подтвердили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По факту хищения имущества путем мошеннических действий возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в областном полицейском главке.

«Выдача кредита — это динамический процесс»

Почему клиенту без подтверждения дохода выдают онлайн-кредиты на огромные суммы? Особенно, если ранее ему же отказывали из-за низкой платежеспособности и отсутствия необходимого дохода. Мы попросили представителей Сбербанка прокомментировать ситуацию.

— Мы изучили историю проведенных операций клиента и выяснили, что все действия по переводу средств были совершены с телефона клиента и подтверждены кодами, направленными по СМС. Вопрос о возврате средств должен решаться в рамках уголовного дела правоохранительными органами, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В банке заявили, что по официальному запросу правоохранительных органов готовы предоставить всю информацию, которая может помочь расследованию.

— Что касается решения о выдаче кредита или отказе в нем, то это результат расчета по сложной формуле. В ней учтены все возможные риски, результаты проверки кредитной истории и всех данных, которые предоставил о себе клиент. Это динамический процесс, может меняться в зависимости от финансового состояния заемщика и текущих экономических условий, — добавили в пресс-службе Сбербанка.

«Заманивают на поддельные страницы»

Мошенники давно охотятся на кошельки родителей, втираясь в доверие к детям и применяя разные уловки.

— Чтобы защититься от подобных угроз, в первую очередь нужно обучать детей правилам общения в интернете. Объясните, что, как и в реальном мире, не стоит общаться с незнакомцами, в особенности с теми, кто хочет узнать о вас какую-то личную информацию, — рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. — Очень важно развивать у детей финансовую и цифровую грамотность, предупреждать об угрозах, формировать критическое мышление, выстраивать такую атмосферу в семье, чтобы ребенок не боялся рассказать родителям о действительно серьезных неприятностях.

С начала 2024 года телефонные и кибермошенники похитили у жителей Челябинской области полтора миллиарда рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

В прошлом году мошенники под видео YouTube Shorts с хэштегами Roblox и Minecraft размещали ссылки на ролики, где школьникам предлагали заработать якобы на перепродаже криптовалюты. А в этом году злоумышленники активно воруют аккаунты пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat.

Так, специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли.

— Людей заманивают на поддельные страницы, используя громкие темы и привлекательные легенды. Например, в случае с Hamster Kombat мошенники уверяли, что выплата должна произойти в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram, — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, а также использовать надежные защитные решения на всех своих устройствах, напомнили эксперты.

Напомним, с 25 июля вступил в силу закон, по которому банки должны проверять все денежные переводы клиентов и в случае перечисления на мошеннический счет возмещать похищенное. Так, вводится двухдневный период охлаждения для переводов на счета, которые находится в специальной базе данных Банка России (информация о мошенниках. — Прим. ред.).

Что еще почитать про мошенников

Аферисты действуют всё изощреннее и придумывают новые схемы. Почитайте историю о том, как дальнобойщик оформил кредиты в банках, продал машину и отдал мошенникам четыре миллиона рублей после общения якобы с менеджером сотового оператора, предложившим продлить договор.

Аферисты втерлись в доверие к подростку, игравшему в Roblox. Под их воздействием он перевел 100 тысяч рублей с родительского телефона, а также взял кредит на полмиллиона рублей.

Откуда берут личную информацию о нас, ранее объяснял эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Мы разбирали три схемы, с помощью которых мошенники выводят деньги с карт. В МВД подготовили инструкции с описанием основных признаков обмана. А вот советы от сотрудника угрозыска.

ПО ТЕМЕ
Телефонные мошенники Банки Кредиты Развод на деньги Списание денег с карты
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Комментарии
4
Гость
5 августа 2024, 11:36
так согласно новым правилам банк виноват, чего тревожиться ?
Гость
5 августа 2024, 11:37
Заметно, как она "воспитывает", одна 😁 Женщины не могут воспитывать. А вот единственную природную функцию выполняет на все 100%👍
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