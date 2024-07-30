Новосибирских застройщиков депортировали из Камбоджи — они обманули сибиряков на 300 млн рублей

Супругов Юрия и Ларису Котляровых уже заочно осудили еще в 2015 году Источник: Официальный тг-канал МВД РФ «МВД Медиа»











Камбоджийские власти передали российским силовикам троих сибиряков, которые оказались замешаны в многомиллионных мошенничествах на строительстве жилья в Новосибирске. О депортации предпринимателей сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В первую очередь речь идёт о супругах Юрии и Ларисе Котляровых По данным МВД, в период с марта 2002 года по апрель 2009-го они собирали деньги с дольщиков на строительство многоквартирных домов, но не собирались строить жилье и даже получать на это разрешение.

— В результате мошеннических действий ущерб в размере свыше 209 миллионов рублей причинен более чем 200 потерпевшим, — подчеркнула Ирина Волк.



Редакция НГС сообщала, что проект Котляровых — ЖСК «Держава» и связанные с ним три долгостроя, в частности, на улицах Оловозаводская и Невельского. Уголовное дело против супругов было возбуждено в 2009 году, Юрия Котлярова поначалу арестовали, его жену Ларису отпустили под подписку о невыезде. К 2011 году, когда дело поступило в Железнодорожный районный суд, предприниматель уже тоже находился на свободе. Весной 2012 года Котляровы не пришли на заседание, впоследствии их объявили в международный розыск.

В 2014 году осудили руководителей риелторских фирм, связанных с ЖСК «Держава», Виталия Крутикова и Вячеслава Шайкина. Обоих обязали возместить ущерб потерпевшим. Крутиков на суде заявил, что деньги дольщикам должен отдать Котляров, который уже на тот момент, по его словам, жил в Таиланде.

В 2015 году суд заочно признал Котляровых виновными в мошенничестве (ст.159 УК РФ), вымогательстве (ст.163 УК РФ), отмывании денег (ст.174.1 УК РФ). Юрия Котлярова приговорили к 15 годам лишения свободы, его супруге Ларисе назначили 9 лет.

Параллельно с Котляровыми месяц назад в Камбодже силовики задержали предпринимателя Андрея Обозных. По сообщению Ирины Волк, в 2009–2011 годах он как глава строительной компании заключил госконтракт на строительство жилой многоэтажки с подземной стоянкой для сотрудников правоохранительных органов в Новосибирске.

— По окончании строительства заказчику была предоставлена расчетно-сметная документация, содержащая сведения об использованных при строительстве материалах по завышенным ценам. Злоумышленники похитили свыше 90 миллионов рублей, — подчеркнула Ирина Волк.

Уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ) против Андрея Обозных расследуют с 2014 года. В распоряжении силовиков уже есть постановление о его аресте.

В апреле 2024 года в Барнаул из Аргентины силовики привезли бывшую управляющую алтайского филиала агентства «Жилфонд» Людмилу Авдюхину. Её обвиняют в хищении около 150 миллионов рублей клиентов.