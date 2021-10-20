Мошенник похитил 178 млн у инвесторов дома в Новосибирске и скрылся. А потом их обманули еще дважды

Жилищно-строительный кооператив «Держава» не смог обжаловать в Седьмом апелляционном суде решение новосибирского арбитража по иску генподрядчика ООО «Стандарт». Теперь ЖСК, в собственности которого лишь долгострой, зависший на уровне первого этажа, да земля под ним, обязан заплатить 31 млн рублей «Стандарту». Для банкротящегося кооператива это фактически потеря всех активов и надежд на завершение строительства.



Наследие «Державы»

Вера Цыганцова купила две небольших квартиры себе и сыну в строящемся жилом доме на улице Оловозаводской, 2/1 в феврале 2007 года. Застройщик ЖСК «Держава» обещал сдачу трехподъездной девятиэтажки в эксплуатацию уже в 2008. Однако усилий директора кооператива Юрия Котлярова хватило лишь на вырытый котлован и доставку нескольких поддонов кирпичей на стройплощадку.

В 2008 году федеральная антимонопольная служба оштрафовала кооператив за использование в рекламе недостоверной информации о сроках сдачи строящихся домов. Тогда же выявились факты незаконного привлечения денежных средств пайщиков. Люди, вложившие деньги в амбициозные строительные проекты Юрия Котлярова, стали жаловаться на срыв сроков сдачи домов. В 2009 году в отношении девелопера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вырученные по договорам деньги, около 178 миллионов рублей, первый директор ЖСК Котляров и подельники присвоили.