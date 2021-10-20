Мошенник похитил 178 млн у инвесторов дома в Новосибирске и скрылся. А потом их обманули еще дважды

Обманутые дольщики долгостроя в Новосибирске стали жертвами мошенников
Люди, которые вложились в проект строительства дома на улице Оловозаводской, вероятно, никогда не дождутся новоселья. Их деньги похитил мошенник Юрий Котляров, а надежды достроить дом силами ЖСК за счет уступки части квартир генподрядчику рухнули. Директор кооператива и подрядчики винят во всем судимого за мошенничество и фальсификацию документов бизнесмена Владимира Глотова. Как люди оказались трижды обманутыми и почему полиция не возбуждает уголовное дело — в материале Виктора Бобровникова.
Жилищно-строительный кооператив «Держава» не смог обжаловать в Седьмом апелляционном суде решение новосибирского арбитража по иску генподрядчика ООО «Стандарт». Теперь ЖСК, в собственности которого лишь долгострой, зависший на уровне первого этажа, да земля под ним, обязан заплатить 31 млн рублей «Стандарту». Для банкротящегося кооператива это фактически потеря всех активов и надежд на завершение строительства.
Наследие «Державы»
Вера Цыганцова купила две небольших квартиры себе и сыну в строящемся жилом доме на улице Оловозаводской, 2/1 в феврале 2007 года. Застройщик ЖСК «Держава» обещал сдачу трехподъездной девятиэтажки в эксплуатацию уже в 2008. Однако усилий директора кооператива Юрия Котлярова хватило лишь на вырытый котлован и доставку нескольких поддонов кирпичей на стройплощадку.
В 2008 году федеральная антимонопольная служба оштрафовала кооператив за использование в рекламе недостоверной информации о сроках сдачи строящихся домов. Тогда же выявились факты незаконного привлечения денежных средств пайщиков. Люди, вложившие деньги в амбициозные строительные проекты Юрия Котлярова, стали жаловаться на срыв сроков сдачи домов. В 2009 году в отношении девелопера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вырученные по договорам деньги, около 178 миллионов рублей, первый директор ЖСК Котляров и подельники присвоили.
Мошенник провел за решеткой год, пока длилось следствие. Оказавшись на свободе, он ходил на судебные заседания из дома в качестве обвиняемого. Но перед оглашением приговора неожиданно скрылся от правосудия. С тех пор Котляров, которого заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, находится в розыске.
«Держава» оставила Новосибирску в наследство более двухсот обманутых пайщиков двух долгостроев: на ул. Оловозаводской и на Невельского.
Надежда на нового генподрядчика
Инвесторы первого проблемного объекта на Невельского создали отдельное ЖСК «Держава-Н» для самостоятельного завершения строительства дома. В ЖСК «Держава», ранее возглавляемом мошенником Котляровым, избрали нового председателя — Веру Цыганцову.
— С марта 2010 года мы пытались найти строительную фирму, которая возьмется за наш объект на Оловозаводской. Рассчитываться с ним мы планировали квадратными метрами в размере 85% от общей площади, 15% должны были уйти членам ЖСК, заплатившим в свое время Котлярову. В 2012 году мы познакомились с директором ООО «Обь» Владимиром Глотовым, который согласился на такие условия. Мы договорились о том, что он строит всё за свой счет и сдает дом в эксплуатацию в 2015 году, а сам проект мы изменили на 24-этажную свечку. Глотов тогда сказал, что у него проблемы с правоохранительным органами, поэтому номинальным директором будет его дочь, Елена Тельных (ее мы так ни разу и не увидели), сам же он выступал замдиректора по строительству. Мы тогда, к собственному сожалению, не придали этому значения и согласились, — рассказывает НГС Вера Цыганцова.
Подрядчиками в возведении цокольного этажа выступили директор ООО «Фаворит» Фрунзик Габоян со своим партнером Александром Скитенко. В 2015-м они закончили работы нулевого цикла с фундаментом, гидроизоляцией и временными дорогами на стройплощадке.
Однако с Габояном и его партнером не рассчитались до сих пор.
— Мы в строительство нулевого цикла вложили более 10 млн рублей личных средств. Глотов заплатил нам чуть больше миллиона. Чтобы рассчитаться с рабочими, мне пришлось закладывать автомобили своей семьи и гараж. Мой компаньон Александр Скитенко тоже влез, как и я, в долги под проценты, — рассказал НГС Фрунзик Габоян.
Сам Владимир Глотов пояснил НГС, что виной всему брак в работе подрядчиков, именно из-за этого с ними и не рассчитались. При этом Глотов сам подписывал акты приема работ (есть в распоряжении редакции).
Вот уже несколько лет Фрунзик Габоян пытается привлечь Глотова к ответственности за мошенничество. Полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, а прокуратура эти постановления неизменно отменяет как незаконные. 18 августа 2021 года областной прокурор установил, что полицейские проверки проводились неэффективно, начальнику Дзержинского отдела СУ МВД внесено требование об устранении нарушений УПК. Усмотрят ли следователи мошенничество в действиях Глотова теперь — вопрос открытый.
Кстати, Владимира Глотова в 2012 году осудили за мошенничество в особо крупном размере за покушение на преступление и фальсификацию документов. Речь тогда шла о споре с партнерами при строительстве торгового центра в Новосибирске.
Банкротство «Державы»
Председатель ЖСК Вера Цыганцова рассказывает, что с момента возведения цоколя, строительство дома на Оловозаводской фактически прекратилось. В 2016 году было принято решение расторгнуть договор с глотовской «Обью» из-за бездействия. Однако в начале 2017-го Владимир Глотов вернулся, заявив о намерении завершить строительство, рассчитавшись и с ЖСК, и с подрядчиками.
— Не знаю, как ему удалось нас снова убедить, получилось, что мы дважды наступили на одни и те же грабли. Мы заключили новый договор генподряда с его фирмой ООО «Стандарт» (действовал от ее имени Глотов, а директором значился, как он пояснил НГС, его друг — Прим. ред.). Глотов согнал на площадку пару десятков корейцев, которые в строительстве ничего не понимали. В итоге они только почистили стройплощадку, электроэнергии нажгли на 90 тысяч, а по строительству совершенно не продвинулись за полгода. Мы снова расторгли договор генподряда в 2017 году, — рассказывает Цыганкова.
Неожиданным для членов кооператива стало известие об иске ООО «Стандарт» к ЖСК «Держава» о взыскании 39 млн рублей за выполненные работы.
— В арбитраже Глотов предоставил документы, согласно которым он рассчитался с подрядчикам, то есть с нами. Чего на самом деле не было. Саму же «Обь» с целью ухода от оплаты по обязательствам переписали на некую «Корон Трейдерс Лимитед» (страна Сейшелы, офшор). Я считаю, что в отношении меня и моего партнера совершено и продолжает совершаться мошенничество! — сказал НГС подрядчик Фрунзик Габоян.
Однако судебный процесс ООО «Стандарт» выиграло. Арбитраж постановил взыскать с ЖСК в пользу генподрядчика 31 млн рублей. После того как это решение обжаловать не удалось, стартовала процедура банкротства «Державы».
— Мы слишком поздно поняли истинные намерения Глотова: заполучить в собственность наш земельный участок. Строить он ничего не собирался, это очевидно. Также мне известно, что, будучи генподрядчиком, он незаконно продал несколько квартир физических лицам. То есть их обманул тоже! — сказала НГС Вера Цыганцова.
Сам Глотов в беседе с НГС своих мотивов не отрицает.
— Да, действительно, сейчас мы пытаемся заполучить в собственность по мировому соглашению землю на Оловозаводской. Думаете, мне эта история принесла удовольствие? Нет! Я два инфаркта перенес! — прокомментировал Владимир Глотов.
В середине сентября дольщики другого долгостроя на Тульской объявили голодовку у здания правительства Новосибирской области.