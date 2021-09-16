Дольщики Тульской объявили голодовку недалеко от здания правительства НСО — у них уже побывала прокуратура

— Минстрой нам сказал, что решит наш вопрос с квартирами. Мы ждем решения. Мы просто очень долго ждем. Нам и Травников обещал, мы с ним встречались в свое время. Нам обещали, что всё решится в ближайшее время, и уже три с половиной года прошло. Жить нам не бесконечно, уже некоторые люди умерли, кто-то в плохом состоянии. Есть человек Виктор, у него маме 84, она в реанимации лежит. Не факт, что она доживет. А власти всё время отодвигают решение вопроса, кормят нас завтраками. Нам бы уже конкретно сказали, что и как, — поделился один из участников голодовки Александр Пак.

За несколько дней до 16 сентября обманутые дольщики выходили на пикеты и предупреждали, что начнут голодовку.



— Минстрой связывался с нами. Мы позавчера ходили в прокуратуру. Там сказали, что наши вопросы готовы решить, мы попросили какую-то бумагу. Обещаний уже было много, и мы хотим не просто бумагу, а с юристом посмотреть ее, что она действительно что-то значит, — поделился Александр Пак.

Как рассказывают обманутые дольщики, сегодня к ним из Правительства выходили Алексей Колмаков — заместитель министра строительства Новосибирской области и Роман Теленчинов, а также и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Они пообещали, что сегодня вопрос будет решен.