Дольщики Тульской объявили голодовку недалеко от здания правительства НСО — у них уже побывала прокуратура

В Новосибирске обманутые дольщики Тульской №80 и 82 объявили голодовку
В Новосибирске больше 10 человек, обманутые дольщики Тульской №80 и 82, в сквере им. Крючкова объявили голодовку. Они требуют от правительства Новосибирской области помощи с получением квартир. Дома на Тульской ввели в эксплуатацию весной 2021 года, но не все дольщики смогли туда въехать — генподрядчик в свое время не выдал им договоры на покупку квартир.
«Нам обещали, что всё решится»
Как рассказывает один из дольщиков Александр Пак, он купил квартиру ещё в 2007 году, но так и не получил ее.
— Минстрой нам сказал, что решит наш вопрос с квартирами. Мы ждем решения. Мы просто очень долго ждем. Нам и Травников обещал, мы с ним встречались в свое время. Нам обещали, что всё решится в ближайшее время, и уже три с половиной года прошло. Жить нам не бесконечно, уже некоторые люди умерли, кто-то в плохом состоянии. Есть человек Виктор, у него маме 84, она в реанимации лежит. Не факт, что она доживет. А власти всё время отодвигают решение вопроса, кормят нас завтраками. Нам бы уже конкретно сказали, что и как, — поделился один из участников голодовки Александр Пак.
За несколько дней до 16 сентября обманутые дольщики выходили на пикеты и предупреждали, что начнут голодовку.
— Минстрой связывался с нами. Мы позавчера ходили в прокуратуру. Там сказали, что наши вопросы готовы решить, мы попросили какую-то бумагу. Обещаний уже было много, и мы хотим не просто бумагу, а с юристом посмотреть ее, что она действительно что-то значит, — поделился Александр Пак.
Как рассказывают обманутые дольщики, сегодня к ним из Правительства выходили Алексей Колмаков — заместитель министра строительства Новосибирской области и Роман Теленчинов, а также и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Они пообещали, что сегодня вопрос будет решен.
— Мы сегодня только вышли, пока еще не выносили свои спальники и прочее. Мы готовы серьезно и надолго оставаться. И сейчас сидим, пока нам не дадут какую-нибудь бумагу, что в такие-то сроки с нами подпишут соглашения о том, что выдадут нам квартиры. Хоть и дадут скорее всего... Я покупал 90 квадратов по линии метро мне сейчас дадут, дай бог, где-нибудь на окраине на первом этаже, и не 90 квадратов, а 60. Ну хоть что-то, — рассказал Александр Пак.
НГС направил запрос в Правительство Новосибирской области и мэрию Новосибирска, чтобы узнать, какие действия они собираются предпринять.
Что говорят в прокуратуре
Прокуратура НСО сегодня отреагировала на ситуацию с дольщиками, там сообщили, что ещё 1-го сентября первый заместитель прокурора региона Сергей Коростылев провел оперативное совещание с властями и представителями дольщиков.
— Представителям обманутых дольщиков двух домов по улице Тульская разъяснено, что их права будут защищены засчет мер региональной поддержки путем предоставления квартир, — отметили в прокуратуре.
Сегодня Коростылев съездил к дольщикам в сквер, чтобы рассказать о принятом решении.
— Остались граждане, которые заключали с генподрядчиком (ООО «СтройЦентр») т.н. предварительные договоры на покупку квартир и, впоследствии, их не получившие. Окончательное восстановление их прав находится в прокуратуре на контроле, — уточнили в прокуратуре НСО.
История долгостроя
Строительство комплекса на Тульской № 80 и 82 началось еще в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». Через два года у компании возникли финансовые проблемы и стройка остановилась. В 2012 году ООО «Баутехник-Т» взялось достраивать брошенные дома — фирма откорректировала проектную документацию и начала работы. Но в 2016 году из-за конфликта застройщика с подрядчиком ООО «СтройЦентр» стройка снова остановилась.
В 2018 году местные власти сказали, что не могут признать обманутыми дольщиками инвесторов долгостроя, так как нет доказательств, что деньги пошли на строительство дома. Накануне этого заявления губернатор Андрей Травников назвал ситуацию с долгостроем «особым случаем», а бывший на тот момент врио министра строительства Иван Шмидт попросил дольщиков прекратить шантаж. Поддержку в судах обещали тем инвесторам, которые докажут, что их деньги причастны к строительству.
Инвесторы комплекса не раз выходили на пикеты вместе с другими обманутыми дольщиками. В 2017 году они несколько раз устраивали митинги и голодовки. На одной из таких акций участнице вызвали скорую помощь.
В апреле 2021 года правительство объявило, что долгострой на Тульской №80 и 82 сдан. Корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит знаменитый долгострой изнутри и снаружи.