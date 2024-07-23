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Криминал Сибиряк привязал мать цепью к печи и запер в доме — ее спасла соседка

Сибиряк привязал мать цепью к печи и запер в доме — ее спасла соседка

Против парня возбудили уголовное дело

2 106
25 комментариев
Инцидент произошел в марте 2024 года

Житель Кочковского района избил мать, обмотал ее ногу цепью, а второй конец привязал к печи. Пострадавшей помогла соседка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел в марте 2024 года в поселке Новые Решеты. После ссоры с матерью 20-летний сибиряк принес домой цепь с навесным замком. Он ударил пострадавшую кулаком по ноге, затем обмотал ногу цепью и застегнул замок, чтобы женщина не могла выбраться. Потом он ушел из дома и закрыл дверь снаружи.

Пострадавшая начала кричать и стучать по стене. На помощь пришла соседка, она вскрыла дверь гвоздодером и вызвала на место сотрудников полиции, они помогли снять цепь.

Нападавшему предъявили обвинение в незаконном лишении человека свободы (ч. 1. ст. 127 УК РФ). Он полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит Ордынский районный суд.

В ноябре прошлого года в Маслянинском районе местный житель отобрал телефон у своего знакомого и посадил того на цепь. Причиной таких действий стал отказ регистрировать ИП.

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Новосибирская область Прокуратура Суд Кочковский район Незаконное лишение свободы
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Комментарии
26
Фродо Бэггинс
23 июля 2024, 13:23
вот вам пример бабского воспитания в семье без отца.
Гость
23 июля 2024, 13:31
Евросоюз начнёт переговоры с Арменией о введении безвизового режима, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян. По его словам, будущие переговоры станут «очень важной вехой в углублении партнерства Армении и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах»
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