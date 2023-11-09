Сибиряк решил сделать из друга бизнесмена. Получив отказ, он посадил его на цепь и забрал телефон

По информации прокуратуры, знакомый попытался уйти, но подозреваемый остановил его и несколько раз ударил по лицу. После этого обвиняемый принес металлическую цепь, один край которой пристегнул к ноге потерпевшего, а другой — к лестнице. При этом он, предположительно, заставил мужчину спуститься в погреб и хотел удержать там до утра.

