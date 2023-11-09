Сибиряк решил сделать из друга бизнесмена. Получив отказ, он посадил его на цепь и забрал телефон

Прокуратура обвинила жителя Маслянинского района Новосибирской области в том, что он отобрал телефон у своего знакомого и посадил его на цепь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый вместе со своим знакомым находились в арендованном доме и выпивали. Мужчина предложил ему оформиться как индивидуальный предприниматель, но тот отказался.
По информации прокуратуры, знакомый попытался уйти, но подозреваемый остановил его и несколько раз ударил по лицу. После этого обвиняемый принес металлическую цепь, один край которой пристегнул к ноге потерпевшего, а другой — к лестнице. При этом он, предположительно, заставил мужчину спуститься в погреб и хотел удержать там до утра.
Однако вскоре сибиряк вывел знакомого наружу, отвел его в другую комнату и отобрал у него мобильный телефон. А затем, по версии следствия, снова пристегнул на цепь — уже к батарее.
— Дождавшись, когда обвиняемый уснул, потерпевший освободил себя от цепи и убежал. Проснувшись, обвиняемый обнаружил, что потерпевшего нет, он у него остался его телефон — его он решил сдать в ломбард, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело. Зампрокурора Маслянинского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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