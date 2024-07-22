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Криминал Лор из Новосибирска отсудила 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Лор из Новосибирска отсудила 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Решение суда вступило в законную силу

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2 комментария
Суд частично удовлетворил требования сибирячки

Кировский районный суд Новосибирска обязал министерство финансов РФ возместить моральный ущерб оториноларингологу Анне Вальгер за незаконное уголовное преследование. Информация об этом появилась на сайте суда.

Сегодня, 22 июля, вступило в силу решение Кировского районного суда Новосибирска по иску Анны Вальгер к министерству финансов. Суд частично удовлетворил её требования о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

— Судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований Вальгер А. С., исходя из обстоятельств дела, принципа разумности и справедливости, взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, — указано в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении новосибирского медика Анны Вальгер в 2022 году. Причиной стала операция по удалению аденоидов у трехлетнего мальчика, после которой у ребенка появились проблемы со здоровьем.

2021 год запомнился семье Смирновых напряженной борьбой за здоровье их трехлетнего сына. На протяжении долгого времени ребенок наблюдался у педиатра. Особую тревогу у Сергея и его супруги вызывали ночные храпы и трудности с дыханием через нос. Участковый врач-ЛОР поставил диагноз — аденоиды. Но интенсивное лечение в поликлинике не принесло ожидаемого результата.

В сентябре Смирновым выдали направление на операцию в «Детскую больницу скорой помощи» на Красном проспекте. Хирургическое вмешательство, по словам отца, не улучшило состояние ребенка. Однако врачи успокаивали родителей, объясняя, что симптомы могут сохраняться еще месяц-полтора.

Тревога Сергея усилилась, когда его сын снова заболел, а его состояние ухудшилось. Родители всерьез забеспокоились о здоровье малыша и были готовы приложить все усилия для восстановления его дыхания и самочувствия.

Смирновы написали заявление в Следственный комитет — историей тогда заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Тем не менее 26 мая 2022 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

Ранее НГС писал, что ребенок сломал позвоночник на горке в детском центре Новосибирска. Семье должны выплатить миллион.

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Комментарии
2
Ходжа Насреддин
22 июля 2024, 16:58
О чем статья-то? За что ей компенсация? Уголовное дело прекратили? Суд оправдал?
Гость
22 июля 2024, 17:09
а от заявления в следственный комитет здоровье ребенка улучшилось?
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