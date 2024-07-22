Лор из Новосибирска отсудила 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Суд частично удовлетворил требования сибирячки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Кировский районный суд Новосибирска обязал министерство финансов РФ возместить моральный ущерб оториноларингологу Анне Вальгер за незаконное уголовное преследование. Информация об этом появилась на сайте суда.

Сегодня, 22 июля, вступило в силу решение Кировского районного суда Новосибирска по иску Анны Вальгер к министерству финансов. Суд частично удовлетворил её требования о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.



— Судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований Вальгер А. С., исходя из обстоятельств дела, принципа разумности и справедливости, взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, — указано в сообщении.



Решение суда вступило в законную силу.



Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении новосибирского медика Анны Вальгер в 2022 году. Причиной стала операция по удалению аденоидов у трехлетнего мальчика, после которой у ребенка появились проблемы со здоровьем.



2021 год запомнился семье Смирновых напряженной борьбой за здоровье их трехлетнего сына. На протяжении долгого времени ребенок наблюдался у педиатра. Особую тревогу у Сергея и его супруги вызывали ночные храпы и трудности с дыханием через нос. Участковый врач-ЛОР поставил диагноз — аденоиды. Но интенсивное лечение в поликлинике не принесло ожидаемого результата.

В сентябре Смирновым выдали направление на операцию в «Детскую больницу скорой помощи» на Красном проспекте. Хирургическое вмешательство, по словам отца, не улучшило состояние ребенка. Однако врачи успокаивали родителей, объясняя, что симптомы могут сохраняться еще месяц-полтора.



Тревога Сергея усилилась, когда его сын снова заболел, а его состояние ухудшилось. Родители всерьез забеспокоились о здоровье малыша и были готовы приложить все усилия для восстановления его дыхания и самочувствия.



Смирновы написали заявление в Следственный комитет — историей тогда заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Тем не менее 26 мая 2022 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

Ранее НГС писал, что ребенок сломал позвоночник на горке в детском центре Новосибирска. Семье должны выплатить миллион.

