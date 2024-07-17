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Криминал Ребенок сломал позвоночник на горке в детском центре Новосибирска — семье должны выплатить миллион

Ребенок сломал позвоночник на горке в детском центре Новосибирска — семье должны выплатить миллион

Инцидент произошел в «Веселом острове»

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2 комментария
Ранее в этом же развлекательном центре перелом получила и восьмилетняя девочка

Развлекательный центр «Веселый остров» обязали выплатить семье пострадавшего 10-летнего мальчика миллион рублей из-за травм, которые он получил при катании с горки. Об этом 17 июля сообщила региональная прокуратура.

— Суд обязал директора развлекательного центра выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», в пользу родителей несовершеннолетнего ребенка взыскан штраф в размере 350 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре.

Мальчик, которому на момент происшествия было 9 лет, получил компрессионный перелом при спуске с горки в развлекательном центре «Веселый остров». Прокуратура в ходе проверки нашла нарушения требований безопасности при эксплуатации аттракциона.

РЦ «Веселый остров» принадлежит ООО «Созвездие игр» судя по информации на официальном сайте. В сервисе «Контур.Фокус» указано, в 2023 году чистая прибыль компании составила 53,7 миллиона рублей, выручка — 199,1 миллиона. Директор организации — Константин Кириченко. «Созвездие игр» на 80% принадлежит Галине Троповой, остальными 20% владеет кипрская фирма «Досатекэнтерпрайзис Лимитед».

В «Веселом острове» не смогли оперативно прокомментировать решение суда. При получении ответа на запрос НГС материал будет дополнен.

В 2023 году в «Веселом острове» тяжкий вред здоровью получила 8-летняя девочка, катавшаяся на горке.

Ранее в Новосибирске мальчик получил переломы во время катания на картинге в компании «К54».

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Комментарии
2
Гость
17 июля 2024, 14:02
Не повезло развлекательному центу 🙁 Ведь сколько детей , причём по своей природе, травмируются и даже гибнут, вне чьей нибудь зоны ответственности.
Гость
17 июля 2024, 14:01
Там детей можно сопровождать на любом атракционе и локации, с удовольствием со своими вместе полазал)) Так что тут косвенно вина и самих родителей...а сдуру как говориться...
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