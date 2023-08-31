Девочка сломала позвоночник в новосибирском парке развлечений: следователи просили арестовать директора

В Новосибирске сегодня, 31 августа, избрали меру пресечения директору детского центра, в котором 8-летняя девочка сломала позвоночник. Заельцовский районный суд запретил Константину Кириченко запрет определенных действий.
В пресс-службе департамента управления судов Новосибирской области сообщили, что следователи просили для директора домашний арест сроком на два месяца. Его обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
В парке развлечений «Веселый остров» 23 января на волнообразной горке «Астра» ребенок получила травму, которую судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Следователи начали процессуальную проверку, а делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. 30 августа 2023 года было возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения Константину Кириченко.
— Из материалов дела следует, что Кириченко является директором ООО «Созвездие игр», который ведет коммерческую деятельность по организации семейного досуга в виде парка развлечений «Веселый остров», расположенном по адресу: улица Д. Кочальчук, 1/1, в ТЦ «Малинка», — сообщили в пресс-службе департамента.
ООО «Созвездие игр» был зарегистрирован в Новосибирске в 2017 году. Константин Кириченко является директором и имеет 80% доли в компании. Остальные 20% принадлежат компания с ограниченной ответственностью «Досатекэнтерпрайзис Лимитед», которая зарегистрирована в Кипре, по информации сервиса Контур.Фокус. Выручка компании 186,8 миллионов рублей, чистая прибыль — 45,4 миллионов рублей.
В Заельцовском районном суде отказали в удовлетворении ходатайства следователя. Директору избрали меруа пресечения в виде запрета определенных действий. Постановление суда не вступило в законную силу.
Корреспондент НГС позвонила в «Веселый остров» за комментарием. Там пообещали перезвонить. На момент публикации ответа не было.
В апреле прокуратура также сообщила, что родители девочки подали в суд и требуют в общей сложности около 600 тысяч компенсации. Конечная сумма штрафа будет установлена судом. По информации сервиса Контур.Фокус, в июне было предварительное судебное заседание по иску.
В июне жительница Новосибирска заявила, что ее сын получил переломы во время катания на картинге в компании «К54».