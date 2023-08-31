Девочка сломала позвоночник в новосибирском парке развлечений: следователи просили арестовать директора

— Из материалов дела следует, что Кириченко является директором ООО «Созвездие игр», который ведет коммерческую деятельность по организации семейного досуга в виде парка развлечений «Веселый остров», расположенном по адресу: улица Д. Кочальчук, 1/1, в ТЦ «Малинка», — сообщили в пресс-службе департамента.

ООО «Созвездие игр» был зарегистрирован в Новосибирске в 2017 году. Константин Кириченко является директором и имеет 80% доли в компании. Остальные 20% принадлежат компания с ограниченной ответственностью «Досатекэнтерпрайзис Лимитед», которая зарегистрирована в Кипре, по информации сервиса Контур.Фокус. Выручка компании 186,8 миллионов рублей, чистая прибыль — 45,4 миллионов рублей.