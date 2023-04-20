Школьница сломала позвоночник, катаясь на горке в развлекательном центре, — родители требуют компенсацию

В Новосибирске
— В исковом требовании заявлено взыскание компенсации морального вреда, а также материального вреда. Материальный вред на сегодняшний день составляет 286 тысяч. Сумма морального вреда заявлена 300 тысяч рублей, — пояснила помощник прокурора Ольга Педрико.
По словам помощника прокурора, дело находится в Заельцовском районном суде. Сейчас идет сбор всех необходимых документов для установления обстоятельств инцидента.
— Пострадавшая сторона должна предоставить документы об оплате расходов на медицинские услуги. Ответчик должен предоставить инструкцию по горке, чтобы можно было посмотреть, с какого возраста на ней могут кататься дети, — уточнила помощник прокурора.
Конечная сумма штрафа будет установлена судом. Расследованием инцидента также занимается региональный Следственный комитет.
— Проводится процессуальная проверка по информации о получении несовершеннолетней девочкой телесных повреждений в виде компрессионных переломов позвонков в семейном развлекательном центре, расположенном в Заельцовском районе Новосибирска, — пояснили в ведомстве.
Также делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить доклад о ходе расследования.
— В медиа распространена информация о том, что в Новосибирске в одном из развлекательных центров
Ранее Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье