СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 81.65
eur 89.37
Тема дняТри припаркованные фуры заметили на площади Ленина
Все новости
Все новости

Школьница сломала позвоночник, катаясь на горке в развлекательном центре, — родители требуют компенсацию

Инцидент взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

1 326

Сейчас идет сбор всех необходимых документов для установления обстоятельств инцидента

Поделиться

В Новосибирске 8-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на горке в развлекательном центре на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе. Родители девочки подали в суд и требуют в общей сложности около 600 тысяч компенсации. Об этом НГС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В исковом требовании заявлено взыскание компенсации морального вреда, а также материального вреда. Материальный вред на сегодняшний день составляет 286 тысяч. Сумма морального вреда заявлена 300 тысяч рублей, — пояснила помощник прокурора Ольга Педрико.

По словам помощника прокурора, дело находится в Заельцовском районном суде. Сейчас идет сбор всех необходимых документов для установления обстоятельств инцидента.

— Пострадавшая сторона должна предоставить документы об оплате расходов на медицинские услуги. Ответчик должен предоставить инструкцию по горке, чтобы можно было посмотреть, с какого возраста на ней могут кататься дети, — уточнила помощник прокурора.

Конечная сумма штрафа будет установлена судом. Расследованием инцидента также занимается региональный Следственный комитет.

— Проводится процессуальная проверка по информации о получении несовершеннолетней девочкой телесных повреждений в виде компрессионных переломов позвонков в семейном развлекательном центре, расположенном в Заельцовском районе Новосибирска, — пояснили в ведомстве.

Также делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

— В медиа распространена информация о том, что в Новосибирске в одном из развлекательных центров 8-летняя девочка сломала позвоночник на аттракционе. Глава СК поручил доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае прошлого года сломал на аттракционе спину. Судья оценила ущерб в 40 тысяч рублей.

По теме

Пострадала девочкаГоркаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter