Школьница сломала позвоночник, катаясь на горке в развлекательном центре, — родители требуют компенсацию

По словам помощника прокурора, дело находится в Заельцовском районном суде. Сейчас идет сбор всех необходимых документов для установления обстоятельств инцидента.



— Пострадавшая сторона должна предоставить документы об оплате расходов на медицинские услуги. Ответчик должен предоставить инструкцию по горке, чтобы можно было посмотреть, с какого возраста на ней могут кататься дети, — уточнила помощник прокурора.

