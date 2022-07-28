«Ребенок пожаловался на потерю слуха»: против известного в Новосибирске ЛОР-врача возбудили уголовное дело после операции

— В больницу с ребенком легла супруга, через день–два была назначена операция. По документам, операцию проводила Анна Вальгер, но непосредственно с ней жена не общалась. Фамилию Вальгер мы увидели уже в выписном эпикризе, — заявил в беседе с журналистом НГС Сергей Смирнов.



По данным сервиса Prodoctorov, стаж Анны Вальгер как практикующего медика составляет более 15 лет. Она окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Отоларингология». В 2018 году Вальгер присвоена высшая квалификационная категория. Медик специализируется на аденоидах, отитах, искривлении носовой перегородки, гайморитах. Большинство пользователей сервиса благоприятно отзываются о взаимодействии с медиком.