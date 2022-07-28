«Ребенок пожаловался на потерю слуха»: против известного в Новосибирске ЛОР-врача возбудили уголовное дело после операции

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении новосибирского медика Анны Вальгер — специалиста в отоларингологии, которую называют одним из лучших ЛОР-врачей России. Причина внимания правоохранителей — операция по удалению аденоидов у 3-летнего мальчика, после которой у ребенка появились осложнения со здоровьем. Руководство врача настаивает на высоком уровне профессионализма своего сотрудника и полагает, что в данном случае речь может идти о естественном ходе заболевания.
«Перестал слышать на одно ухо — мы запаниковали»
2021 год запомнился Сергею Смирнову затяжными болезнями 3-летнего сына. Ребенок долго наблюдался у педиатра — особенно родителей беспокоили проблемы малыша с дыханием: по ночам он сильно храпел, дышать через нос ему было трудно. Участковый ЛОР поставил диагноз — аденоиды. Долгое наблюдение и лечение в поликлинике положительных результатов не принесли. В сентябре Смирновы получили направление на операцию в «Детской больнице скорой помощи» на Красном проспекте.
— В больницу с ребенком легла супруга, через день–два была назначена операция. По документам, операцию проводила Анна Вальгер, но непосредственно с ней жена не общалась. Фамилию Вальгер мы увидели уже в выписном эпикризе, — заявил в беседе с журналистом НГС Сергей Смирнов.
По данным сервиса Prodoctorov, стаж Анны Вальгер как практикующего медика составляет более 15 лет. Она окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Отоларингология». В 2018 году Вальгер присвоена высшая квалификационная категория. Медик специализируется на аденоидах, отитах, искривлении носовой перегородки, гайморитах. Большинство пользователей сервиса благоприятно отзываются о взаимодействии с медиком.
По словам мужчины, после операции ребенку значительно лучше не стало, но беспокойства это не вызывало: врачи отмечали, что месяц-полтора симптомы могут сохраняться. Сергей забил тревогу, когда его сын в очередной раз заболел и его состояние сильно ухудшилось.
— Такого раньше не было. У ребенка образовался гайморит, гнойный конъюктивит. Сначала подумали, что ничего страшного, что это допустимо, но когда ребенок подошел и заявил, что перестал слышать на одно ухо — мы запаниковали, — пояснил Смирнов.
Однажды у мальчика ночью температура поднялась до 39,5 градусов. Родители вызвали скорую помощь, медики отвезли ребенка в больницу, где ему делали операцию. Смирновы от госпитализации отказались.
— С женой по-хамски разговаривали, ей нагрубили, нахамили. В итоге она отказалась от госпитализации, потому что ее подвели к этому — «мол, почему вы сюда приехали в такое время?!». То есть ей всем видом показали, что ничего они делать не будут. Естественно, обращаться в эту больницу и мысли не было из-за такого отношения, — отметил глава семьи.
Лечить сына родители отправились в другие клиники. Несколько месяцев спустя после операции врачи поставили ребенку диагноз — аденоиды II степени — тот же, в связи с которым мальчику была проведена операция.
— Как это возможно, если мы с тем же диагнозом ложились на операцию?! Что они там делали, одному Богу известно. Пришлось делать вторичную операцию, — негодует отец ребёнка.
В феврале 2022 года ребенку удалили аденоиды повторно. Сегодня его состояние, уверяют родители, удовлетворительное: он спокойно спит по ночам, не жалуется на слух. Желая разобраться в ситуации, Смирновы написали заявление в Следственный комитет.
Вмешался Бастрыкин — завели уголовное дело
Глава семьи написал в заявлении, что врач Анна Вальгер в ходе операции допустила халатность, в результате которой здоровью его ребенка был причинен вред средней степени тяжести. Сергей Смирнов приложил результаты исследования, проведенной Санкт-Петербургским институтом независимой экспертизы и оценки. Согласно выводам специалистов — между услугой, оказанной в детской больнице, и ухудшением состояния ребенка прослеживается причинно-следственная связь.
По словам мужчины, после подачи заявления его вызвала на беседу замруководителя Железнодорожного следственного отдела. При этом женщина, уверяет он, изначально встала на сторону медика, убеждая Смирнова не привлекать Вальгер к уголовной ответственности. При этом взыскать материальный вред она якобы предложила через гражданский суд.
— Я не согласился на уговоры заместителя руководителя. Она же пояснила, что дело не будет возбуждено, — отметил Смирнов.
26 мая 2022 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления». Родители мальчика пошли дальше — написали жалобу в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
21 июля следователь новосибирского Железнодорожного межрайонного следственного отдела возбудила уголовное дело в отношении Анны Вальгер по ч.1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В постановлении (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) указано, что состав преступления определяется тем фактом, что после операции ребёнку потребовалось лечение длительностью более 21 дня, а осложнения в результате повлекли вред здоровью средней тяжести.
Суд за рецидив?
Главврач «Детской больницы скорой помощи» Ростислав Заблоцкий в комментарии журналисту НГС подчеркнул, что в настоящее время руководство учреждения не обладает официальной информацией о возбуждении уголовного дела в отношении оперирующего хирурга. Тем не менее, он пояснил, что ребенок Смирновых в 2021 году поступал в больницу 4 раза: в январе и декабре с черепно-мозговыми травмами, полученными дома «с ранениями и кровотечениями», в сентябре для удаления аденоидов, в ноябре — с гнойным синуситом. В последнем случае родители от госпитализации отказались.
— Далее, видимо, обращение родителей в правоохранительные органы связано с повторным ростом аденоидных вегетаций и необходимостью повторного оперативного лечения, — подчеркнул Заблоцкий.
Он пояснил, что удаление аденоидов — это самая частая операция, которая выполняется в детских оториноларингологических отделениях. При этом, ссылаясь на данные из официальных медицинских источников, главврач подчеркнул, что с учетом индивидуальных особенностей организма часто встречаются процедивы — повторный рост аденоидов. Об этом родителей предупреждают в информированном согласии. Такой документ с подписью супруги Сергея Смирнова имеется в распоряжении больницы.
— Учитывая, что ранее проведенная судебно-медицинская экспертиза охватила только факт нахождения ребенка в стационаре по поводу удаления аденоидов без учета дальнейшей истории жизни и заболеваний (в том числе и перенесенного ОРВИ с осложнениями), которые, возможно, и могли привести к рецидиву или, правильно выражаясь, к процедиву заболевания. Нанесение вреда здоровью ребенка не возможно в рамках той операции, которая была проведена, — подчеркнул Заблоцкий.
Резюмируя, главврач детской больницы отметил, что Анна Вальгер — специалист высокого класса, которую можно назвать одной из «лучших ЛОР-врачей России». Он также выразил надежду на объективное расследование дела.
В июле бывшего главврача детского областного психдиспансера отдали под суд по уголовному делу о присвоении почти 10 миллионов рублей. На сегодня большую часть ущерба обвиняемая компенсировала.