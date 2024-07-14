Молчала и хмурилась. Силовики показали, как задержали мать из Перми, выбросившую на помойку труп сына

Женщина скрывалась на чердаке в местном отеле Источник: СУ СК России по Пермскому краю

Вечером 13 июля силовики задержали жительницу Перми, которая выбросила на помойку чемодан с мертвым сыном. Пугающую находку у мусорных контейнеров обнаружил местный житель ранним утром 12-го числа. На теле 9-летнего ребенка были колото-резаные ранения и признаки асфиксии. Следователи возбудили уголовное дело и бросились искать убийцу.

Позднее появилось видео с хозяйкой чемодана. На кадры попала женщина, которая с отрешенным видом шла по главной городской улице, потом — по мосту через Каму. Уже позднее, избавившись от трупа, она с абсолютно каменным лицом гуляла по набережной. Вскоре следователи объявили: подозреваемая — мать мальчика.

Подозреваемая попала на камеры Источник: читатель 59.RU

По данным Ural Mash, женщина скрывалась на чердаке в местном отеле «Жемчужина».

Полицейские показали, как проходило задержание. Когда матери объявили, в чем ее подозревают — возражений не последовало, женщина лишь нахмурилась. Делать заявления по поводу самого задержания она тоже не стала, только сказала, что хотела бы сообщить о произошедшем своим родителям.

Женщине 34 года, известно, что она рассталась с отцом ребенка пару лет назад, он переехал в другую страну, а она начала встречаться с другим человеком. Занималась трейдингом. Однако, судя по всему, жила в квартире своих родителей — интеллигентов, с исключительно положительными отзывами от соседей. На видео, где следователи осматривают предполагаемое место убийства, видно хорошую мебель, технику и абсолютную чистоту.

