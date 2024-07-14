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Криминал Молчала и хмурилась. Силовики показали, как задержали мать из Перми, выбросившую на помойку труп сына

Молчала и хмурилась. Силовики показали, как задержали мать из Перми, выбросившую на помойку труп сына

Чемодан с убитым ребенком нашел прохожий

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3 комментария
Женщина скрывалась на чердаке в местном отеле

Вечером 13 июля силовики задержали жительницу Перми, которая выбросила на помойку чемодан с мертвым сыном. Пугающую находку у мусорных контейнеров обнаружил местный житель ранним утром 12-го числа. На теле 9-летнего ребенка были колото-резаные ранения и признаки асфиксии. Следователи возбудили уголовное дело и бросились искать убийцу.

Позднее появилось видео с хозяйкой чемодана. На кадры попала женщина, которая с отрешенным видом шла по главной городской улице, потом — по мосту через Каму. Уже позднее, избавившись от трупа, она с абсолютно каменным лицом гуляла по набережной. Вскоре следователи объявили: подозреваемая — мать мальчика.

Подозреваемая попала на камеры

По данным Ural Mash, женщина скрывалась на чердаке в местном отеле «Жемчужина».

Полицейские показали, как проходило задержание. Когда матери объявили, в чем ее подозревают — возражений не последовало, женщина лишь нахмурилась. Делать заявления по поводу самого задержания она тоже не стала, только сказала, что хотела бы сообщить о произошедшем своим родителям.

Женщине 34 года, известно, что она рассталась с отцом ребенка пару лет назад, он переехал в другую страну, а она начала встречаться с другим человеком. Занималась трейдингом. Однако, судя по всему, жила в квартире своих родителей — интеллигентов, с исключительно положительными отзывами от соседей. На видео, где следователи осматривают предполагаемое место убийства, видно хорошую мебель, технику и абсолютную чистоту.

Ранее родственники рассказывали, что погибший был спокойным ребенком, без каких-либо проблем. Что могло послужить причиной такого ужасного исхода, остается загадкой. СК мотивы тоже пока не называет.

ПО ТЕМЕ
Пермь Убийство ребенка Чемодан Мать убила ребенка Полиция Следователи
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Комментарии
3
колючка
14 июля 2024, 04:40
Колпак поехал у женщины видимо.Ребёнка жаль.😥.Мог вырасти хорошим человеком. или маньяком от такой мамы космонавтом вряд ли бы стал. Явно какое-то заболевание у матери из хорошей семьи.
жму 200
14 июля 2024, 04:29
в печку или в переработку на корм собачкам
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