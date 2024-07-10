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Криминал Шестилетний мальчик погиб под Новосибирском — тело ребенка нашли в водоеме

Шестилетний мальчик погиб под Новосибирском — тело ребенка нашли в водоеме

Следователи начали проверку

1 099
3 комментария
Трагедия произошла в Кудряшовском районе

Шестилетний мальчик погиб в Кудряшовском районе Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело ребенка нашли в водоеме.

— Следственным отделом по городу Обь проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 9 июля тела малолетнего ребенка в акватории реки Обь в Новосибирском районе, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в СК, следователи осмотрели места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего.

Если вы были очевидцем происшествия или знакомы с семьей погибшего, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее в Новосибирске из реки Иня достали тело 13-летнего мальчика, ребенка искали два дня.

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Комментарии
3
Гость
10 июля 2024, 17:18
Следователи начала проверку Не давайте ему больше, пусть хоть недельку отлежится. КудряшЕвский пятидипломное...
Гость
10 июля 2024, 17:21
слов нет...
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