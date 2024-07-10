Шестилетний мальчик погиб под Новосибирском — тело ребенка нашли в водоеме

Шестилетний мальчик погиб в Кудряшовском районе Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело ребенка нашли в водоеме.
— Следственным отделом по городу Обь проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 9 июля тела малолетнего ребенка в акватории реки Обь в Новосибирском районе, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в СК, следователи осмотрели места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирске из реки Иня достали тело 13-летнего мальчика, ребенка искали два дня.