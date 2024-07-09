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Криминал Новосибирец смог заселиться в свою квартиру с помощью приставов — его не пускал родственник

Новосибирец смог заселиться в свою квартиру с помощью приставов — его не пускал родственник

Владельцу не сразу отдали ключи

2 270
8 комментариев
На второго собственника возбудили исполнительное производство

В Новосибирске мужчина смог заселиться в квартиру, в которую его не пускал родственник. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, у сибиряков равные права на недвижимость, но один из собственников отказывался впускать совладельца.

— Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, уведомив о дате и времени проведения исполнительных действий. Также мужчину предупредили об ответственности за неисполнение требований, — пояснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

В итоге мужчина передал родственнику комплект ключей от квартиры.

Ранее судебные приставы в Новосибирске нашли автомобиль банкрота, выставленный на продажу через сайт объявлений.

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Комментарии
8
Ханна Намити
9 июля 2024, 09:54
Ну заселился, дальше что?! Для чего читателям эта информация????
Гость
9 июля 2024, 09:23
зачем нам эта новость?
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