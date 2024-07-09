Новосибирец смог заселиться в свою квартиру с помощью приставов — его не пускал родственник

В Новосибирске мужчина смог заселиться в квартиру, в которую его не пускал родственник. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, у сибиряков равные права на недвижимость, но один из собственников отказывался впускать совладельца.
— Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, уведомив о дате и времени проведения исполнительных действий. Также мужчину предупредили об ответственности за неисполнение требований, — пояснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
В итоге мужчина передал родственнику комплект ключей от квартиры.
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