Новосибирец смог заселиться в свою квартиру с помощью приставов — его не пускал родственник

На второго собственника возбудили исполнительное производство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске мужчина смог заселиться в квартиру, в которую его не пускал родственник. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, у сибиряков равные права на недвижимость, но один из собственников отказывался впускать совладельца.



— Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, уведомив о дате и времени проведения исполнительных действий. Также мужчину предупредили об ответственности за неисполнение требований, — пояснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.



В итоге мужчина передал родственнику комплект ключей от квартиры.



Ранее судебные приставы в Новосибирске нашли автомобиль банкрота, выставленный на продажу через сайт объявлений.

