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Криминал Компания заключила контракт на 226 миллионов с центром Мешалкина, но ничего не сделала — как ее наказали

Компания заключила контракт на 226 миллионов с центром Мешалкина, но ничего не сделала — как ее наказали

«АрхИ групп» должна была подготовить документацию для строительства и реконструкции корпусов

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Контракт был заключен в ноябре 2022 года

В Новосибирске подрядчику выписали штраф на 9,9 миллионов рублей после проверки прокуратуры Советского района. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, организация не выполнила условия госконтракта.

В ноябре 2022 года «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» и ООО «АрхИ групп» заключили контракт на сумму более 226 миллионов рублей. По договору организация должна была выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию для строительства и реконструкции корпусов учреждения.

— В установленный контрактом срок обязательства подрядчиком не исполнены, выполнена лишь незначительная часть работ на сумму 27 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе прокуратуры.

ООО «АрхИ групп» зарегистрировано в Барнауле в 2012 году. Владелец компании Юрий Рамзайцев. На конец 2023 года выручка компании составила 164,7 миллионов рублей, а чистый убыток — 32,1 миллион рублей. С начала существования организация заключила 27 контрактов на 280,6 миллионов рублей. В 2023–2024 годах ни одного контракта не было заключено.

Из-за срыва срока контрактных обязательств прокуратуры возбудила в отношении подрядчика дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Мировой судья назначил ООО «АрхИ групп» штраф в размере более 9,9 миллионов рублей.

В июне в Новосибирске задержали заместителя главного дорожника Новосибирской области Константин Громенко. Его обвиняют в том, что он на протяжении 8 лет получал взятки от предпринимателей, занятых в дорожной отрасли. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов узнал, почему силовики называют Константина Громенко членом ОПГ, в чем именно его обвиняют и как, по версии следствия, он пытался легализовать огромную кучу денег.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Клиника Мешалкина Контракт Прокуратура
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