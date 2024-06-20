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Криминал Убийство девочки из Каменки Первого подозреваемого в убийстве девочки из Каменки привели в зал суда

Первого подозреваемого в убийстве девочки из Каменки привели в зал суда

Семейную пару подозревают в издевательствах над ребенком

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2 комментария
Мужчина никак не комментирует произошедшее

Первого подозреваемого в убийстве девочки из Каменки, Олега Голгина, привели в зал заседания. Об этом сообщает корреспондент НГС из зала суда.

На видео из суда подозреваемый никак не комментирует произошедшее и смотрит в пол.

Мужчина не вступает в разговоры

Олега Голгина с супругой подозревают в издевательствах над девочкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Также есть версия, что семейная пара проводила обряды «по изгнанию бесов» из девочки. Об этом НГС сообщили анонимные источники, знакомые с делом. Мама девочки якобы уехала в командировку, а супруги присматривали в это время за ее дочерью.

10-летняя девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска, а до этого, по словам матери, якобы ела конфеты. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.

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