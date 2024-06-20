Первого подозреваемого в убийстве девочки из Каменки привели в зал суда

Мужчина никак не комментирует произошедшее Источник: НГС











Первого подозреваемого в убийстве девочки из Каменки, Олега Голгина, привели в зал заседания. Об этом сообщает корреспондент НГС из зала суда.

На видео из суда подозреваемый никак не комментирует произошедшее и смотрит в пол.

Мужчина не вступает в разговоры Источник: НГС

Олега Голгина с супругой подозревают в издевательствах над девочкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Также есть версия, что семейная пара проводила обряды «по изгнанию бесов» из девочки. Об этом НГС сообщили анонимные источники, знакомые с делом. Мама девочки якобы уехала в командировку, а супруги присматривали в это время за ее дочерью.

10-летняя девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска, а до этого, по словам матери, якобы ела конфеты. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.