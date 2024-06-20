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Криминал Задержаны два сотрудника новосибирского «Вектор» — центр потерял из-за них 6 миллионов

Задержаны два сотрудника новосибирского «Вектор» — центр потерял из-за них 6 миллионов

Возбуждено уголовное дело

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Задержали бывшего начальника участка и его жену

В Новосибирской области задержали двух бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по подозрению в том, что они похитили у учреждения крупную сумму денег. Об этом сообщают в управлении ФСБ по региону.

Установлено, что начальник одного из участков центра, уволенный в этом году, организовал мошенническую схему. С коммерческими компаниями по заниженной стоимости заключались контракты на услуги по сбору и транспортировке медицинских отходов 3–4 классов опасности. Дальше эти отходы должны были обезвреживаться в «Векторе».

— Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников подозреваемого. На деле работы проводились сотрудниками центра. При этом оплата за услуги с 2013 по 2024 год перечислялась на счета начальника участка и его родственников, — говорится в сообщении ФСБ.

Ущерб от этого «Вектору» превысил 6 миллионов рублей.

Экс-начальника также обвиняют во взятке в особо крупном размере за содействие в неконкурентных закупках упаковки для медицинских отходов по завышенной стоимости.

В соучастии и посредничестве во взятке подозреваются жена обвиняемого, на которую было оформлено одно из ИП. Она — также бывшая сотрудница центра.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере).

Экс-прокурору Дзержинского района ужесточили наказание за взятку и превышение полномочий.

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Новосибирск Мошенничество Вектор Взятка
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