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Криминал Экс-прокурору Дзержинского района ужесточили наказание за взятку и превышение полномочий

Экс-прокурору Дзержинского района ужесточили наказание за взятку и превышение полномочий

На Олега Бушмакина наложили дополнительное ограничение, также ему вдвое сократили зачет домашнего ареста

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Вместе с Бушмакиным по делу проходил бизнесмен Сергей Долгушин, которого осудили за дачу взятки

11 июня Новосибирский облсуд изменил приговор экс-прокурору Дзержинского района Олегу Бушмакину. В ноябре ему назначили 4 года колонии, лишение чина «старший советник юстиции» и штраф в 450 000 рублей за взятку и превышение должностных полномочий. Прокуратура подала апелляцию, ей удалось ужесточить приговор. Это следует из сообщения судебного департамента региона.

— Приговор уточнили указанием о назначении Бушмакину дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти, а также с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года, — уточнили в судебном департаменте.

Также Бушмакину пересчитали срок нахождения под домашним арестом. Суд первой инстанции за каждый день домашнего ареста вычел из срока в колонии по два дня. Областной суд решил считать день за день. Таким образом, в колонии Бушмакину предстоит провести на 169 дней больше.

Приговор второму фигуранту уголовного дела — бывшему директору АО «Сибсма» Сергею Долгушину — оставили без изменения (3,5 года колонии общего режима). Апелляционные жалобы Долгушина и Бушмакина суд отклонил.

24 мая экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина осудили за взятку в 3 миллиона рублей.

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