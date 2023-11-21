Экс-прокурора Дзержинского района отправили в колонию за взятку и превышение полномочий

Уголовное дело в отношении экс-прокурора и бизнесмена возбудили еще в 2021 году. Тогда уже ушедшего со службы Олега Бушмакина заподозрили в том, что в мае-июле 2019-го он через ряд посредников принял от Сергея Долгушина взятку в 150 тысяч рублей.

— Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов, — комментировали тогда коррупционный скандал в пресс-службе СК.э