Экс-прокурора Дзержинского района отправили в колонию за взятку и превышение полномочий

Железнодорожный районный суд сегодня, 21 ноября, признал виновным бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина в получении взятки и превышении должностных полномочий. Кроме того, его подельник, бывший директор АО «Сибсма» Сергей Долгушин был сужден за дачу взятки.
Бушмакина приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу 450 тысяч рублей, Долгушин проведет за решеткой 3,5 года. Об этом рассказали в управлении судебного департамента по Новосибирской области.
Уголовное дело в отношении экс-прокурора и бизнесмена возбудили еще в 2021 году. Тогда уже ушедшего со службы Олега Бушмакина заподозрили в том, что в мае-июле 2019-го он через ряд посредников принял от Сергея Долгушина взятку в 150 тысяч рублей.
— Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов, — комментировали тогда коррупционный скандал в пресс-службе СК.э
Еще прежде, в 2018-м Бушмакин дал указание начальнику Дзержинского отдела полиции поставить на миграционный учет иностранного гражданина, чем превысил собственные полномочия.
21 ноября 2023 года суд признал бывшего прокурора и бывшего управленца виновными. Олег Бушмакин, согласно приговору суда, должен провести в колонии общего режима 4 года, заплатить штраф 450 тысяч рублей. Кроме того его лишили классного чина «старший советник юстиции» и запретили ему после освобождения работать в правоохранительных органах и на госслужбе.
Сергея Долгушина приговорили к 3,5 годам лишения свободы, также в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.
АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году, Долгушин был гендиректором с 2012 года. По данным «Контур.Фокуса», баланс компании АО «Сибсма» за 2020 год составил 19,4 миллиона рублей. С 26 сентября 2019 года компания признана банкротом, а в июне конкурсное производство в отношении организации было завершено. В настоящее время АО «Сибсма» ликвидировано, его правопреемником, по данным сервиса Rusprofile, является АО «Альянс».
АО «Сибсма» занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередач, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим.
Если для экс-прокурора Дзержинского района обвинительный приговор стал первым, то его подельник уже неоднократно становился героем криминальной хроники. В ноябре 2022-го управленца задержали по делу Александра Мысика, руководителя «МЕТРО МиР», которого обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛДС. В апреле 2023-го Сергея Долгушина осудили за мошенничество на 19 миллионов рублей в Омске. Его приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Приговор по делу о даче взятки прокурору он слушал, уже находясь за решеткой.
Ранее НГС писал о том, как в Центральном районном суде начали слушать уголовное дело в отношении заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его также обвинили в получении взятки.