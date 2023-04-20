Метро осталось без строителя: новосибирского чиновника осудили за мошенничество на 19 млн рублей — и это не все обвинения

17 апреля в Омске огласили приговор по делу о хищении 19 миллионов рублей у космического центра им. Хруничева. Один из фигурантов дела Сергей Геннадьевич Долгушин — человек, чьи данные удивительным образом совпадают с данными замруководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР».
Реактивное мошенничество
Чуть больше года понадобилось омской судье Светлане Морозовой, чтобы разобраться в деталях мошенничества с госмиллионами, которые утекли в чужой карман. По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер ПО «Полёт» Сергей Головинский организовал участие новосибирской компании «Сибсма» в конкурсе на техническое перевооружение омского предприятия.
Производственное объединение «Полёт» — это омский филиал ФГУП «Государственного космического научно-производственного центра им.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в мае 2016 года ЗАО «Сибсма» заключило договор с космическим центром Хруничева на устройство фундамента и участка «Фрезерного комплекса MMS 8008». Стоимость контракта — 123,3 млн рублей.
Головинский, уверяли силовики, изначально разработал мошенническую схему, чтобы похитить бюджетные деньги: он якобы убедил директора ПО «Полёт» подписать акты приемки на некоторые работы, которые фактически не были выполнены «Сибсма». По другим позициям работы были выполнены частично или с использованием меньшего количества материалов. В результате омское предприятие недосчиталось 19,1 млн рублей. Схему выявили сотрудники омского управления ФСБ.
АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередачи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим. Сегодня находится в процедуре банкротства.
На первом судебном заседании огласили имя подельника Головинского — им стал гендиректор «Сибсма» Сергей Долгушин. Гособвинитель назвал подсудимых двоюродными братьями, уроженцами Искитимского района Новосибирской области, сообщали «Коммерческие вести».
В результате обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника редакции в суде, Головинскому назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Долгушину — 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Взятка прокурору
Новосибирским силовикам гендиректор «Сибсма» Сергей Долгушин в первую очередь известен как человек, который, вероятно, дал взятку экс-прокурору Дзержинского района Олегу Бушмакину.
Дело касается процессуальной проверки из-за того, что Долгушин якобы уклонялся от уплаты налогов. Документы, подготовленные сотрудниками Следственного комитета, легли на стол прокурору Бушмакину. В 2019 году за копии этих документов Долгушин через посредников передал ему 150 тысяч рублей, полагают следователи.
По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2019 года задолженность АО «Сибсма» по налогам и сборам составила более
В результате на прокурора Бушмакина завели уголовное дело за получение взятки и превышение полномочий, на Долгушина — за дачу взятки. Уголовное дело о взятке сегодня рассматривают в Железнодорожном суде Новосибирска.
Биографию гендиректора «Сибсма» также дополняет гражданское дело. В 2018 году в Дзержинский суд обратился человек, который заявил, что Долгушин взял у него
Успех на госконтрактах
Известно, что Сергей Геннадьевич Долгушин стал гендиректором «Сибсма» в 2012 году и сложил полномочия в
Сначала компании повезло получить подряд на строительство водопровода к поселкам Каменка и Восход (43,7 млн рублей). Затем чередой посыпались контракты с «Горводоканалом»: на 118 млн, на 117 млн, 67 млн рублей и так далее. Со временем в списке заказчиков появились дорожный департамент мэрии Новосибирска, МУП «Энергия», завод им. Чкалова и в
Активное сотрудничество «Сибсма» с УЗСПТС продолжалось на протяжении трех лет. Всего было заключено 8 контрактов на общую сумму около 14 млн рублей. Семь из них касаются работ на скандальном долгострое на улице Ельцовской, возведением которого занималось МП «МЕТРО МиР». Его ввели в эксплуатацию в конце 2022 года.
Мир метро
Сегодня Сергея Геннадьевича Долгушина называют замруководителя МП «МЕТРО МиР». На сайте предприятия его должность звучит как «начальник службы организации строительства». Сегодня муниципальное предприятие участвует в строительстве станции метро «Спортивная». Срок ее сдачи мэрия недавно перенесла на конец августа 2023 года.
МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее — МУП «УЗПТС») — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.
В ноябре 2022 года его имя прозвучало в списке задержанных по делу Александра Мысика — руководителя «МЕТРО МиР», которого обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛДС. По версии следствия, Мысик решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до ледовой арены за счет инженерных решений и материалов. Позже добавились новые обвинения: в оплате непредусмотренных проектом дноуглубительных работ и хищении более 170 млн рублей на строительстве коллектора у нового ЛДС. Александр Мысик сейчас находится под домашним арестом. Статус Долгушина по уголовным делам не известен.
Два источника редакции, не связанные друг с другом, подчеркивают, что экс-директор «Сибсма» и замруководителя «МЕТРО МиР» — один и тот же человек. Один из собеседников редакции сообщил, что Сергея Долгушина взяли под стражу после приговора в Омске.
В «МЕТРО МиРе» выяснить, ходит ли Долгушин на работу, не удалось. Сотрудники предприятия заявили корреспонденту НГС, что у них «нет ответственных людей для общения с журналистами».
Адвокат Сергея Долгушина по «омскому» делу Павел Сабанов на вопросы корреспондента НГС в соцсетях не ответил.
Учитывая, что Александр Мысик находится под домашним арестом, а его первый зам Сергей Долгушин взят под стражу, у новосибирцев возникает закономерный вопрос — кто будет достраивать станцию «Спортивная»?
Накануне стало известно, что Центральный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на 62 миллиона рублей при реконструкции насосно-фильтровальной станции в Новосибирской области.