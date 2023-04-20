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Метро осталось без строителя: новосибирского чиновника осудили за мошенничество на 19 млн рублей — и это не все обвинения

Замруководителя компании «МЕТРО МиР» Сергей Долгушин — фигурант нескольких громких уголовных дел

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Один из главных проектов муниципального предприятия сейчас — строительство станции метро «Спортивная»

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17 апреля в Омске огласили приговор по делу о хищении 19 миллионов рублей у космического центра им. Хруничева. Один из фигурантов дела Сергей Геннадьевич Долгушин — человек, чьи данные удивительным образом совпадают с данными замруководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР». Ф. И. О. чиновника есть и в других громких уголовных делах — о взятке прокурору и махинациях при строительстве нового ЛДС. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил подробности.

Реактивное мошенничество

Чуть больше года понадобилось омской судье Светлане Морозовой, чтобы разобраться в деталях мошенничества с госмиллионами, которые утекли в чужой карман. По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер ПО «Полёт» Сергей Головинский организовал участие новосибирской компании «Сибсма» в конкурсе на техническое перевооружение омского предприятия.

Производственное объединение «Полёт» — это омский филиал ФГУП «Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева». Предприятие более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники: в том числе универсальных ракетных модулей семейства ракет-носителей «Ангара», комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот».

По данным сервиса «Контур.Фокус», в мае 2016 года ЗАО «Сибсма» заключило договор с космическим центром Хруничева на устройство фундамента и участка «Фрезерного комплекса MMS 8008». Стоимость контракта — 123,3 млн рублей.

ПО «Полёт» занимается в том числе сборкой ракет-носителей

ПО «Полёт» занимается в том числе сборкой ракет-носителей

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Головинский, уверяли силовики, изначально разработал мошенническую схему, чтобы похитить бюджетные деньги: он якобы убедил директора ПО «Полёт» подписать акты приемки на некоторые работы, которые фактически не были выполнены «Сибсма». По другим позициям работы были выполнены частично или с использованием меньшего количества материалов. В результате омское предприятие недосчиталось 19,1 млн рублей. Схему выявили сотрудники омского управления ФСБ.

АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередачи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим. Сегодня находится в процедуре банкротства.

На первом судебном заседании огласили имя подельника Головинского — им стал гендиректор «Сибсма» Сергей Долгушин. Гособвинитель назвал подсудимых двоюродными братьями, уроженцами Искитимского района Новосибирской области, сообщали «Коммерческие вести».

В результате обоих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника редакции в суде, Головинскому назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Долгушину — 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Взятка прокурору

Новосибирским силовикам гендиректор «Сибсма» Сергей Долгушин в первую очередь известен как человек, который, вероятно, дал взятку экс-прокурору Дзержинского района Олегу Бушмакину.

Дело касается процессуальной проверки из-за того, что Долгушин якобы уклонялся от уплаты налогов. Документы, подготовленные сотрудниками Следственного комитета, легли на стол прокурору Бушмакину. В 2019 году за копии этих документов Долгушин через посредников передал ему 150 тысяч рублей, полагают следователи.

По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2019 года задолженность АО «Сибсма» по налогам и сборам составила более 6 млн рублей.

В результате на прокурора Бушмакина завели уголовное дело за получение взятки и превышение полномочий, на Долгушина — за дачу взятки. Уголовное дело о взятке сегодня рассматривают в Железнодорожном суде Новосибирска.

Биографию гендиректора «Сибсма» также дополняет гражданское дело. В 2018 году в Дзержинский суд обратился человек, который заявил, что Долгушин взял у него 7 тысяч долларов в качестве аванса по договору подряда. Его должны были заключить позже. Бумаги не подписали, деньги предпринимателю не вернули. Обманутый коммерсант с распиской отправился в суд. В результате Долгушина обязали выплатить истцу 8,5 тысячи долларов. Судя по базе исполнительных производств, долг он так и не оплатил.

В пересчете на рубли сумма долга составила 555 тысяч рублей

В пересчете на рубли сумма долга составила 555 тысяч рублей

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Успех на госконтрактах

Известно, что Сергей Геннадьевич Долгушин стал гендиректором «Сибсма» в 2012 году и сложил полномочия в 2019-м — когда возник скандал со взяткой прокурору. За семь лет компания достигла внушительных финансовых показателей, которые отчасти объясняются активным участием «Сибсма» в конкурсах на получение госконтрактов.

Сначала компании повезло получить подряд на строительство водопровода к поселкам Каменка и Восход (43,7 млн рублей). Затем чередой посыпались контракты с «Горводоканалом»: на 118 млн, на 117 млн, 67 млн рублей и так далее. Со временем в списке заказчиков появились дорожный департамент мэрии Новосибирска, МУП «Энергия», завод им. Чкалова и в 2015-м — МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС — сегодня МП «МЕТРО МиР»).

Активное сотрудничество «Сибсма» с УЗСПТС продолжалось на протяжении трех лет. Всего было заключено 8 контрактов на общую сумму около 14 млн рублей. Семь из них касаются работ на скандальном долгострое на улице Ельцовской, возведением которого занималось МП «МЕТРО МиР». Его ввели в эксплуатацию в конце 2022 года.

Мир метро

Сегодня Сергея Геннадьевича Долгушина называют замруководителя МП «МЕТРО МиР». На сайте предприятия его должность звучит как «начальник службы организации строительства». Сегодня муниципальное предприятие участвует в строительстве станции метро «Спортивная». Срок ее сдачи мэрия недавно перенесла на конец августа 2023 года.

МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее — МУП «УЗПТС») — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.

Сергей Долгушин (справа) и мэр Новосибирска Анатолий Локоть на площадке строительства «Спортивной» в 2019 году

Сергей Долгушин (справа) и мэр Новосибирска Анатолий Локоть на площадке строительства «Спортивной» в 2019 году

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В ноябре 2022 года его имя прозвучало в списке задержанных по делу Александра Мысика — руководителя «МЕТРО МиР», которого обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛДС. По версии следствия, Мысик решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до ледовой арены за счет инженерных решений и материалов. Позже добавились новые обвинения: в оплате непредусмотренных проектом дноуглубительных работ и хищении более 170 млн рублей на строительстве коллектора у нового ЛДС. Александр Мысик сейчас находится под домашним арестом. Статус Долгушина по уголовным делам не известен.

В ведении Долгушина — все строительные проекты муниципального предприятия

В ведении Долгушина — все строительные проекты муниципального предприятия

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Два источника редакции, не связанные друг с другом, подчеркивают, что экс-директор «Сибсма» и замруководителя «МЕТРО МиР» — один и тот же человек. Один из собеседников редакции сообщил, что Сергея Долгушина взяли под стражу после приговора в Омске.

В «МЕТРО МиРе» выяснить, ходит ли Долгушин на работу, не удалось. Сотрудники предприятия заявили корреспонденту НГС, что у них «нет ответственных людей для общения с журналистами».

Адвокат Сергея Долгушина по «омскому» делу Павел Сабанов на вопросы корреспондента НГС в соцсетях не ответил.

Учитывая, что Александр Мысик находится под домашним арестом, а его первый зам Сергей Долгушин взят под стражу, у новосибирцев возникает закономерный вопрос — кто будет достраивать станцию «Спортивная»?

Накануне стало известно, что Центральный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на 62 миллиона рублей при реконструкции насосно-фильтровальной станции в Новосибирской области.

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