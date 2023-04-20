Метро осталось без строителя: новосибирского чиновника осудили за мошенничество на 19 млн рублей — и это не все обвинения

Реактивное мошенничество

Чуть больше года понадобилось омской судье Светлане Морозовой, чтобы разобраться в деталях мошенничества с госмиллионами, которые утекли в чужой карман. По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер ПО «Полёт» Сергей Головинский организовал участие новосибирской компании «Сибсма» в конкурсе на техническое перевооружение омского предприятия.

