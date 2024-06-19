ГБРовцы задержали Годзиллу — он с товарищем три раз за день обокрал один и тот же магазин

Обоих задержанных передали в руки полицейских Источник: АБ «Гвардия»











Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» и полицейские задержали двоих новосибирцев, которые три раза за день ограбили один и тот же продуктовый магазин.

По информации ЧОПовцев, продавец продуктового магазина на улице Авиастроителей нажала тревожную кнопку вчера в 9 часов вечера, когда двое пьяных покупателей попытались вынести пиво, не заплатив за него. В третий раз за день.

— Посетители магазина, ставшие свидетелями преступления, решили помочь продавцу и остановить жуликов. Но те оказали яростное сопротивление и избили их, причинив телесные повреждения. После чего созвонились с кем-то по телефону и попросили подъехать на подмогу, — рассказали в АБ «Гвардия».

Источник: АБ «Гвардия»

Возле магазина в итоге собрались не только пьяные любители пива и два экипажа ЧОПовцев, но и полицейские, а также представители этнической диаспоры, пришедшие на помощь одному из дебоширов.

— Тогда воры предприняли попытку скрыться: сели в припаркованный рядом автомобиль «Мазда» и дали по газам. В погоню бросились бойцы ГБР ГВАРДИИ и экипаж ППС Дзержинского ОВД, позже к ним присоединился автомобиль ДПС, — рассказали в агентстве. — Врезавшуюся в гараж «Мазду» гвардейцы обнаружили на ул. Лазарева у дома 33/1. Уже через несколько минут управлявшего в нетрезвом состоянии автомобилем мужчину удалось задержать сотрудникам полиции, а пассажира — бойцам ГБР ГВАРДИИ. Он прятался в заброшенном гараже.

Оказалось, что беглец давно знаком полицейским: мужчина по прозвищу Годзилла, по данным АБ «Гвардия», уже был судим за имущественные преступления и возможно причастен к еще одному грабежу. 17 июня человек, похожий на него по описанию, отобрал у девушки мобильный телефон.

Годзиллу нашли, несмотря на то, что он спрятался в заброшенном гараже Источник: АБ «Гвардия»











Обоих задержанных доставили в отдел полиции. Сотрудники ГИБДД составили административный материал на водителя управляющего «Маздой».

— Граждане находящиеся в автомобиле задержаны и доставлены в отдел полиции «Дзержинский», где на данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), — сообщили в областном МВД.