Полуголый новосибирец устроил стрельбу на Волочаевской, а его друг сбил прохожего — подробности

На фото - задержанный дебошир, которого охранники передали полиции Источник: АБ «Гвардия»











В Новосибирске 12 июня задержали новосибирца, который устроил стрельбу в подъезде, а потом напал на прохожих. Его подельник врезался в одного из них на машине.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия»:



— По словам продавцов магазина, охраняемого агентством, этот человек с приятелем весь день пил спиртное, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета в подъезде.



После нарушитель вышел на улицу и напал на проходивших мимо мужчин. Приятель дебошира сел в машину и сбил одного и пострадавших, тот получил тяжелые травмы. Гвардейцы задержали хулигана и сфотографировали отъезжающий с места аварии автомобиль. Сотрудники ГБР передали нарушителя полиции и сообщили информацию о его действиях.

По предварительной информации, парня, который устроил ДТП, позже задержала полиция.

В конце мая бойцы ГБР усмирили семью нетрезвых дебоширов в больнице. Они привезли туда своего пьяного 13-летнего сына.

