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Полуголый новосибирец устроил стрельбу на Волочаевской, а его друг сбил прохожего — подробности

Подельнику удалось скрыться

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На фото - задержанный дебошир, которого охранники передали полиции

В Новосибирске 12 июня задержали новосибирца, который устроил стрельбу в подъезде, а потом напал на прохожих. Его подельник врезался в одного из них на машине.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия»:

— По словам продавцов магазина, охраняемого агентством, этот человек с приятелем весь день пил спиртное, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета в подъезде.

После нарушитель вышел на улицу и напал на проходивших мимо мужчин. Приятель дебошира сел в машину и сбил одного и пострадавших, тот получил тяжелые травмы. Гвардейцы задержали хулигана и сфотографировали отъезжающий с места аварии автомобиль. Сотрудники ГБР передали нарушителя полиции и сообщили информацию о его действиях.

По предварительной информации, парня, который устроил ДТП, позже задержала полиция.

Если вы стали очевидцем этого конфликта, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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В конце мая бойцы ГБР усмирили семью нетрезвых дебоширов в больнице. Они привезли туда своего пьяного 13-летнего сына.

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