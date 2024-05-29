НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

зап.

 742мм 92%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,44
EUR 96,24
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Что происходит в Новосибирске из-за непогоды

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Происшествия Семейные традиции. ГБРовцев вызвали усмирить нетрезвых дебоширов — они привезли в больницу своего пьяного ребенка

Семейные традиции. ГБРовцев вызвали усмирить нетрезвых дебоширов — они привезли в больницу своего пьяного ребенка

Частные охранники передали взрослых посетителей больницы полицейским

1 132
17 комментариев
К утру и родители, и их сын-подросток все еще были пьяны

Сотрудники АБ «Гвардия» усмирили семейство нетрезвых дебоширов в больнице. Они привезли туда своего пьяного 13-летнего сына.

Как рассказали в охранной компании, экипаж ГБРовцев вызвали накануне утром в одну из больниц в Кировском районе Новосибирска, чтобы вывести из больницы семейную пару дебоширов. По словам медиков, пьяные супруги ругались матом и оскорбляли работников больницы. Приехав на вызов, гвардейцы обнаружили: родители привезли в медицинское учреждение своего 13-летнего сына. И он тоже пьян.

— Пока супруги ходили в гости и, судя по их состоянию под утро, обильно выпивали, мальчик остался без присмотра, — рассказали в АБ «Гвардия». — Предоставленный сам себе, ребенок ушел гулять, а вечером пришел домой нетрезвым. Выпивал он в одиночку, с друзьями или с другими взрослыми — неизвестно. Вернувшиеся в 23 часа с посиделок родители заметили в поведении сына неадекватность и заторможенность, но решились обратиться в больницу только под утро.

В крови мальчика врачи обнаружили 2 промилле алкоголя, что расценивается как сильная степень алкогольного опьянения. Поэтому ребенка оставили в палате, а его родителей чоповцы передали полицейским. О необычном вызове они также сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее НГС писал о том, как помощь ГБРовцев понадобилась в новосибирской психбольнице — ее оккупировала толпа мигрантов.

ПО ТЕМЕ
АБ Гвардия Пьяный подросток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  46

Ксения,  33

ЯНА,  41

Vagon,  36

yulya71,  57

Жэка,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление