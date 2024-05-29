Семейные традиции. ГБРовцев вызвали усмирить нетрезвых дебоширов — они привезли в больницу своего пьяного ребенка

Как рассказали в охранной компании, экипаж ГБРовцев вызвали накануне утром в одну из больниц в Кировском районе Новосибирска, чтобы вывести из больницы семейную пару дебоширов. По словам медиков, пьяные супруги ругались матом и оскорбляли работников больницы. Приехав на вызов, гвардейцы обнаружили: родители привезли в медицинское учреждение своего 13-летнего сына. И он тоже пьян.

— Пока супруги ходили в гости и, судя по их состоянию под утро, обильно выпивали, мальчик остался без присмотра, — рассказали в АБ «Гвардия». — Предоставленный сам себе, ребенок ушел гулять, а вечером пришел домой нетрезвым. Выпивал он в одиночку, с друзьями или с другими взрослыми — неизвестно. Вернувшиеся в 23 часа с посиделок родители заметили в поведении сына неадекватность и заторможенность, но решились обратиться в больницу только под утро.