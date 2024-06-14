Более 2000 свидетелей: четверо сибиряков пойдут под суд за мошенничество с займами — ущерб свыше 32 миллионов

Материалы направили в Ленинский районный суд Новосибирска Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU, ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу











В Кузбассе завершили расследование дела в отношении четырех жителей Новосибирской и Томской областей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, их обвинили в мошенничестве с займами более чем на 32,5 миллиона рублей.



В ходе следствия установлено, что в период с 2018 по 2020 год сибиряки оформляли потребительские займы от имени граждан, причинив ущерб кемеровской микрофинансовой организации.



— 36-летний житель Новосибирской области разработал стратегию и тактику преступных действий, вовлек в группу родственника и двоих знакомых, распределил между ними роли, — сказано в сообщении.



Выяснилось, что фигуранты оформляли заявки на займы от имени людей, которые не давали согласие на получение кредитов. Их рассматривали в организации, а в дальнейшем одобренные суммы переводились на подконтрольные сибирякам счета. Уточняется, что схема не предполагала личного участника заемщика.



Для хищения организатор схемы арендовал квартиру в Новосибирске — жилье оборудовали техникой с доступом в Интернет. Кроме того, у сибиряков было более 11 тысяч сим-карт, много банковских карт и мобильных телефонов, а также свыше 8 тысяч копий паспортов граждан России — от их имени обвиняемые и заполняли анкеты и документы.



— При получении одобрения на кредиты они подписывали договоры специальным кодом. Таким образом участники группы заключили 4 202 договора на предоставление потребительских займов на общую сумму более 32,5 млн рублей, — сообщили в полиции.



Когда сотрудники кредитной компании не получали выплаты и связывались с «клиентами», чтобы напомнить о задолженностях, выяснялось, что те не оформляли кредиты. Специалисты обратились с заявлением о мошенничестве в полицию — деятельность сибиряков пресекли.



— Результаты проведенной оперативной разработки стали поводом для возбуждения уголовного дела. В рамках предварительного расследования проведены обыски в офисе микрофинансовой организации и в квартире, арендованной фигурантами, организованы очные ставки, допрошены более 2000 свидетелей, — сказано в сообщении.



Уточняется, что объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 473 тома. Сибиряков обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), материалы направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска.

