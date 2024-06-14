«Обхватил пальцами шею»: новосибирец избил и задушил свою мать — между ними вспыхнул конфликт в квартире

О происшествии сообщили в пресс-службе Краснозерского районного суд Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Жителя Новосибирской области отправили в колонию по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе Краснозерского районного суда, сибиряк избил и задушил свою мать.



Уточняется, что инцидент случился 5 мая 2023 года в квартире. Следователи обвинили сибиряка в том, что мужчина был в жилье вместе с родственницей, когда в ходе конфликта у него возник умысел на убийство.



— Выполняя задуманное, нанес матери ладонью руки удар в область левого уха, от которого она упала на пол, — сказано в сообщении.



Мужчина подошел к лежащей женщине и нанес ей кулаками не менее 12 ударов по различным частям тела, в том числе по голове. После этого сибиряк, по данным ведомства, «обхватил пальцами рук шею матери и совершил ее удушение».



13 июня новосибирца признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строго режима. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

