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Криминал «Обхватил пальцами шею»: новосибирец избил и задушил свою мать — между ними вспыхнул конфликт в квартире

«Обхватил пальцами шею»: новосибирец избил и задушил свою мать — между ними вспыхнул конфликт в квартире

Мужчину отправили в колонию строгого режима

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О происшествии сообщили в пресс-службе Краснозерского районного суд

Жителя Новосибирской области отправили в колонию по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе Краснозерского районного суда, сибиряк избил и задушил свою мать.

Уточняется, что инцидент случился 5 мая 2023 года в квартире. Следователи обвинили сибиряка в том, что мужчина был в жилье вместе с родственницей, когда в ходе конфликта у него возник умысел на убийство.

— Выполняя задуманное, нанес матери ладонью руки удар в область левого уха, от которого она упала на пол, — сказано в сообщении.

Мужчина подошел к лежащей женщине и нанес ей кулаками не менее 12 ударов по различным частям тела, в том числе по голове. После этого сибиряк, по данным ведомства, «обхватил пальцами рук шею матери и совершил ее удушение».

13 июня новосибирца признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строго режима. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

В конце мая в Новосибирске жителя Кемерово признали виновным в убийстве знакомого. Он расправился с мужчиной после застолья в квартире.

ПО ТЕМЕ
Убийство Уголовное дело Приговор Колония строгого режима Новосибирская область
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