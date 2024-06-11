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Криминал «Люблю их с детства»: в Новосибирске покупатель магазина взвесил персики по цене картошки — его поймали чоповцы

«Люблю их с детства»: в Новосибирске покупатель магазина взвесил персики по цене картошки — его поймали чоповцы

Мужчина не испытывал нужды в деньгах, но воровать фрукты ходил как на работу

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Передавать любителя фруктов в руки полицейских гвардейцы не стали, хотя и могли

10 июня чоповцы поймали покупателя, мужчину, который воровал персики, взвешивая их как картошку. О необычном воришке рассказали сегодня в АБ «Гвардия».

По данным гэбээровцев, мужчину заметили, когда он в очередной раз попытался вынести из магазина фрукты, всего же на его счету была целая серия краж.

— Совершая покупки, он взвешивал на кассе самообслуживания дорогостоящие персики по цене картошки и таким образом причинял магазину ущерб. По предварительным данным, вчерашняя кража была как минимум двадцатая на его счету за последние два месяца, а общая сумма причиненного вреда приблизилась к 10 тысячам рублей, — рассказали в АБ «Гвардия».

При этом оказалось, что причиной явно стала не слишком высокая для него цена фруктов: 32-летний мужчина, приехавший в Новосибирск из Челябинска, в деньгах не нуждался. Он без лишних слов вернул магазину всю сумму, на которую раньше украл персики, — поэтому отдавать его в руки полицейских бойцы АБ «Гвардия» не стали. Когда гэбээровцы спросили, почему он выбрал именно эти фрукты, мужчина просто ответил: «люблю их с детства».

Перед Новым годом объектом пристального внимания продавцов и охраны стал другой любитель полакомиться фруктами бесплатно. Новосибирец пять раз пытался украсть один и тот же мандарин, но в итоге потерпел неудачу.

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