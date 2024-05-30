«Они ему вдалбливали: ты хороший, ты наш». Слабоумному жителю Сибири дали 10 лет за госизмену — как он стал жертвой вербовки

Александр Матхеев — бурят, последние годы живший в Иркутской области. Сейчас он находится в Новосибирске в СИЗО-1 Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











26-летний Александр Матхеев из небольшого села возле Иркутска страдает легкой умственной отсталостью. Это не позволяет ему найти постоянную работу, поэтому семья живет на скромный доход его матери, Матрены Николаевны, которая трудится санитаркой, и случайные заработки Александра. Именно ради подработки он отправился в Иркутск, но вскоре был задержан. Как выяснили сотрудники ФСБ, оттуда он хотел уехать в Алма-Ату, а затем на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию. В деле Александра уже есть приговор — 10 лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиона рублей. Как мягкий и не до конца понимающий происходящее житель Сибири стал наживкой для вербовщиков, фигурантом дела и получил максимальный срок из возможных, рассказывает Ксения Лысенко.



«Писал бабушке, как ему страшно-страшно»

Александр с мамой и маленькой сестренкой переехали из Бурятии в Иркутскую область в 2020 году. Отец семейства остался в Улан-Удэ, с ним Матрена Николаевна развелась в 2022 году. Как рассказывает Ольга, двоюродная сестра Александра, в семье были сложные отношения — мужчина пил и иногда поднимал руку на членов семьи, в том числе бабушку, которая жила с ними.



— Саша от этого тоже был достаточно запуганным. Он очень ласковый, милый, добрый, отзывчивый. Любит животных, у него есть кошка — Весняна, он трогательно о ней заботится. Но есть тревожность, из-за того, что был постоянный страх побоев от отца. Мама у него очень тихая женщина, скромная. Бабушка, по сути, воспитывала нас, внуков. Она много занималась с нами, даже больше, чем родители. Интеллигентнейшая женщина, доцент филологических наук из МГУ. У нас в доме всегда разговоры были про литературу, работал канал «Культура», и мы были абсолютно аполитичны, поэтому ситуация с Сашей еще меня так удивила, — описывает она Александра и его детство.



Переезд из Улан-Удэ в Иркутскую область Ольга называет «побегом» — там семья попыталась начать всё сначала. Матрена Николаевна устроилась работать санитаркой, а вот с работой у Александра не ладилось. Причина в его диагнозе — «умственная отсталость легкой степени». Так его характеризуют в спецшколе, где он окончил 9 классов (характеристика есть в материалах дела, с которыми ознакомился НГС):



— Саша эмоционально неуравновешен. В сложных ситуациях возможна импульсивность, которая носит защитный характер. Активен в общении со сверстниками, но взаимоотношения поверхностны. К конфликтам не склонен, добродушен, готов помочь товарищу. Самооценка адекватная, старается соблюдать общепринятые правила и нормы. Саша нуждается в добром, внимательном отношении, в поощрении даже незначительных успехов. Отзывчив на похвалу. Принимает участие во всех внеклассных мероприятиях, к поручениям относится добросовестно, старательно и ответственно.

Село в Иркутской области, куда переехала часть семьи Источник: Константин Билдаков / 2ГИС











Несмотря на состояние здоровья, Александр пытался подрабатывать. Пару раз он ездил в Москву, чтобы работать на складе «Озона», в своем селе трудился грузчиком, но здесь возникли дополнительные сложности — у парня слабое сердце и высокое давление. К тому же в маленьком населенном пункте всего два магазина, где могут требоваться грузчики. Чтобы устроиться водителем-курьером, ему нужны были водительские права, но их бы Александру не выдали из-за его особенностей ментального здоровья.



В 2022 году, как вспоминает Ольга, Александр эмоционально воспринял начало спецоперации, переживал за тех, кто отправляется в зону боевых действий и может погибнуть.



— Вообще, с тех пор, как началась спецоперация, он уже переживал. Я выгрузила его чат с бабушкой за последний год. И где-то с весны 23-го он всё время писал ей, как ему страшно-страшно.

В подтверждение своих слов она присылает файл беседы с бабушкой — женщина уехала из Бурятии в США к своей дочери (маме Ольги), там она пытается получить грин-карту. В переписке бабушка интересуется здоровьем внука, время от времени перечисляет ему деньги, спрашивает, как поживают родные, а также иногда жалуется на своего сына, отца Александра, который пьет. В ответ Александр рассказывает о сестре и кошке, хвастается рисунками и слепленным снеговиком, спрашивает, когда та сможет забрать его к себе, и порой говорит о спецоперации. На сообщения о военных действиях бабушка отвечает сдержанно и советует внуку поступать также.



27 октября, за пару недель до задержания, Александр отправил ей видео из «Ютуба», на котором бурят в военной форме рассказывает о бедности в его регионе, из-за чего якобы отправился воевать на сторону противника. В ноябре внук уже перестал отвечать на ее сообщения, поскольку был задержан. 85-летней женщине, по словам Ольги, рассказывать об этом не стали, так как переживают за ее здоровье. Ей говорят, что Александр уехал работать в Москву.



Как Александра задержали

Мама Александра, Матрена Николаевна, признается, что замечала за сыном скрытность и участившиеся разговоры о военных и спецоперации. Он активно читал различные телеграм-каналы и как-то однажды в разговоре упомянул своего «друга-украинца».



— Мне это тревожным показалось очень сильно. Я говорю: «Зачем это тебе? Ну зачем ты с ними переписываешься? Что тебе надо-то от этого?» Получается, они ему там в мысли вдалбливали: какой ты хороший, ты наш. Я как-то взяла его телефон и прочитала, что его там «братаном» называют в переписке. Он потом мне говорил, чтобы я так не делала, не читала, и прятал. То есть вот к нему так отнеслись люди, что ты, типа, наш, что ты братан... А я первый раз слышу, чтобы с Сашей так общались, какими-то такими, криминальными, словами. И вот он доверился им, — рассказывает женщина, тщательно подбирая слова.



Вся эта «военщина», со слов Матрены Николаевны, появилась в жизни ее сына еще тогда, когда они жили в Бурятии вместе с его отцом. В 2011 году на 14-й день рождения Саши он подарил ему наручники. А еще регулярно показывал свое собственное оружие — списанный охолощенный пистолет, который он добыл, когда работал в военной части разнорабочим.

Александра задержали в ноябре в Кемеровской области и доставили в Новосибирск Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Как говорит Ольга, в 2022 году этот пистолет он зачем-то привез в дом к Матрене Николаевне и Саше в Иркутскую область, когда навещал сына и дочь. После начала спецоперации, со слов Ольги, мужчина планировал отправиться служить, но пока так и не ушел.



— Вот у Саши и осталось это что-то военное от отца, какие-то игры военные... Муж сделал так, будто он должен только думать, чтобы стать военным. А Саша хотел угодить отцу, — говорит Матрена Николаевна. — Мне вот год назад даже братья и сестры, которые тут, в Иркутской области живут, всё время говорили про это. «Саша, может, ты не будешь так одеваться, в хаки?» А он как-то агрессивно относился, как будто бы он был уже запрограммирован насчет военного, как будто бы в него уже это вложили.



В ноябре 2023 года Александр сказал маме, что ему нужно съездить в военкомат Улан-Удэ, чтобы уточнить данные. Женщина отпустила его, но вечером следующего дня уже забила тревогу. Путь на поезде занимал семь часов, но, позвонив сыну, она вновь услышала шум колес.



— Я поняла, что он опять куда-то отправился. Мне он сказал, что в Смоленск на подработку поехал. У него есть знакомый, с которым они вместе ездили в «Озон» подрабатывать, я подумала, он с ним, и отпустила. Это было 12 ноября. А уже потом 13 числа я звонила, 14-го, 15-го — никто трубку не брал.

17 ноября мне позвонили и сказали: «Ваш сын Саша задержан, он в Кемерово, в отделе ФСБ». Матрена Николаевна, мама Александра

— Я даже не знала, куда обратиться, куда связаться, с кем... Я была вообще шокирована, в какой-то депрессии, не понимала, как быть, — вздыхает Матрена Николаевна.



Новый год Александр встретил в СИЗО в Новосибирске. Однажды маме удалось поговорить по телефону с сыном, в разговоре он плакал и извинялся.



Матрена Николаевна говорит, что даже не понимала, как ей быть, поэтому о случившемся не стала рассказывать даже родственникам. С одной стороны, ее напугали серьезные обвинения против сына и участие ФСБ, а с другой — в глубине души она надеялась, что следователи выяснят, что это всё ошибка.



Весной этого года Александру огласили приговор — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Его признали виновным в пропаганде терроризма из-за постов в «ВК» и подготовке к госизмене.



Что выяснили следователи

В материалах дела Александра называют противником действующего политического устройства РФ, ее внешней и внутренней политики. Следователи установили, что он готовился вступить в признанную террористической организацию «Легион "Свобода России"»* (деятельность запрещена на территории РФ) и отправиться на Украину, чтобы воевать на ее стороне.



Как говорится в приговоре (есть в распоряжении НГС), первую попытку уехать он предпринял еще в сентябре — когда сказал маме, что едет в Москву подрабатывать. К тому моменту он переписывался во «ВКонтакте» с одним из пользователей, расспрашивал его о вступлении в «Легион»* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ), даже заполнял анкету на сайте, а затем приехал наудачу в Москву, но там его никто не встретил. Всё это время на своей странице во «ВКонтакте» он выкладывал символику террористической организации и лозунги.



Вторая попытка была в ноябре. За неделю до его поездки якобы в Улан-Удэ с ним в телеграме связался пользователь с украинским номером, который представился членом «Легиона»* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ). Он сообщил, что Александру нужно приехать в город Тайга Кемеровской области, где его встретят. Когда Александр был в поезде, выяснилось, что планы поменялись: теперь ему нужно будет самостоятельно добраться до Алма-Аты. Он вышел в Тайге, купил билеты на ближайший поезд до Новосибирска, чтобы оттуда отправиться в Казахстан, но был задержан.

При себе у Александра нашли полный комплект обмундирования — бронежилеты, берцы, тактические перчатки, балаклавы, тактический ремень и шевроны Украины и США. Всё это он заказал в интернете, деньги на обмундирование брал с кредитной карты, которую оформил еще во время приезда в Москву. К делу также приобщили те самые наручники и списанный пистолет отца.



Александр признал вину и раскаялся. Человека, с которым он общался, установить не удалось.



«Сомневаюсь, что Саша понимал»

О том, что произошло с ее братом, Ольга узнала лишь в апреле, после приговора. Она наняла адвоката Владислава Астахова и получила материалы дела. Сейчас он подал апелляцию.



— У меня он вызывает впечатление взрослого ребенка. Первый вопрос от него ко мне был, когда я его увидел в СИЗО: «А могу ли я пойти служить?» Это такая навязчивая идея служить вне зависимости от участия на какой-либо стороне. Ну и вообще это нелогичный вопрос. Я его начинаю расспрашивать: «Зачем тебе служить? Почему у тебя такой вопрос возникает?» А он мне говорит, что ему обещали, что он пойдет служить и что, в общем-то, никакой тюрьмы ему не будет. У нас уголовный закон говорит о том, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если заключил контракт с вооруженными силами, за исключением преступлений, которые касаются государственной измены и оправдания терроризма. И когда он услышал, что его статья не позволяет заключать контракты, он, мягко говоря, расстроился и вообще чуть не заплакал, — рассказывает Владислав Астахов.

Приговор Александру вынесли во 2-м Восточном окружном военном суде, в Академгородке Источник: Serge Brylow / 2ГИС











По его словам, в России нет практики смягчения приговоров по таким статьям. Несмотря на это, защитник считает, что суд не учел до конца все обстоятельства, связанные со здоровьем Александра и материальным состоянием семьи. Например, что парень время от времени проходил лечение в психоневрологических диспансерах.



— У Александра не оконченные преступления, а подготовка к совершению двух преступлений, подготовка к госизмене и подготовка к участию в террористической организации. И вот по совокупности данных преступлений суд назначает максимально возможное наказание — 10 лет, это потолок. По сути, суд при сложении наказаний не учитывает смягчающие обстоятельства. Так что у меня всё-таки надежда есть, что срок изменится, может быть, сократится, — объясняет защитник.



Апелляция должна пройти в июне. Матрена Николаевна до сих пор не виделась с сыном. Они пишут друг другу письма.



— В материалах дела и новостях его позиционируют как террориста и военизированного «рекрута». Но это неправда, — считает Ольга. — Я очень сомневаюсь, что Саша вообще понимал полностью, куда он едет и зачем, где находится Украина, какая на самом деле политическая ситуация. У Александра официально диагностирована умственная отсталость легкой степени, что сказывается на его способности критически мыслить. Он очень внушаемый и наивный, им очень легко манипулировать, заставить сделать что-то. Наверное, к нему втерлись в доверие именно как друзья, поддерживали и подогревали мысли о спецоперации.



Ольга надеется, что в результате обжалования удастся смягчить условия пребывания:



— Может быть, будет возможность колонии-поселения где-нибудь недалеко от Иркутской области. У него проблемы со здоровьем, причем я говорю не про его диагноз, а про физическое состояние. Он мягкий, внушаемый, а тут колония строгого режима, тюрьма, я не знаю, сколько он там протянет.



На прошлой неделе суд признал виновным в государственной измене 77-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.