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Криминал Третий пожизненный срок. Убийцу Барсука приговорили за расправу над свидетельницей — на его счету 7 жертв

Третий пожизненный срок. Убийцу Барсука приговорили за расправу над свидетельницей — на его счету 7 жертв

Преступление произошло еще в 2011 году

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Геннадий Барсук будет отбывать уже третий пожизненный срок в знаменитом Вологодском пятаке — колонии особого режима

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о покушении на убийство свидетельницы преступления, совершенного в 2011 году. Об этом рассказали сегодня в официальном паблике Суды Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Геннадия Барсука приговорили к 12 годам лишения свободы, по совокупности всех совершенных мужчиной преступлений — к пожизненному лишению свободы. Подобный максимально суровый приговор стал для новосибирца третьим по счету.

— Барсук обвиняется в том, что в августе 2011 года после убийства двух лиц пытался причинить смерть потерпевшей, — рассказали в областном управлении судебного департамента. — Женщина являлась очевидцем содеянного и громко закричала, пытаясь привлечь внимание окружающих. Как следует из обвинения, подсудимый имеющимся у него ножом нанес ей удар в область грудной клетки, причинив проникающее колото-резаное ранение и несколько ударов руками по телу, после чего потерпевшая упала и притворилась мертвой, а подсудимый свои противоправные действия прекратил, подумав, что причинил ей смерть.

Геннадий Барсук после этого с места преступления сбежал, а женщину удалось спасти медикам.

Этот приговор стал для 45-летнего рецидивиста Геннадия Барсука третьим по счету. В первый раз его приговорили к пожизненному лишению свободы в 2012 году, за убийство целой семьи, в том числе, 6-летнего ребенка. Как установил суд, в ночь на 5 ноября 2011 года убийца нанес десятки ударов ножом 36-летнему бывшему сотруднику ФСИН Антону Рымшину, его жена Лилии и их 6-летней дочке. Более того, перед тем, как убить ребенка, Барсук малышку изнасиловал.

Уже когда мужчина отбывал наказания в вологодской колонии особого режима №5, выяснилось, что это — не все совершенные им убийства. За несколько месяцев до убийства семьи он в ходе совместной пьянки зарезал на Гусинобродской свалке двоих бомжей. Свидетельницу именно этой расправы он и пытался убить, но в итоге женщина осталась жива. В марте 2016 года Геннадий Барсук за двойное убийство Геннадия Барсука вновь приговорили к пожизненному лишению свободы.

Дело свидетельницы выделили в отдельное производство, но потеряли, и в итоге для очередного разбирательства Геннадия Барсука этапировали в Новосибирск только в 2024 году.

В заседании мужчина заявил, что вину не признает:

— Я не признаю квалификацию. Статья предусматривает умысел на причинение смерти, а у меня умысла не было, — подчеркнул рецидивист.

Очередной пожизненный приговор убийце еще не вступил в законную силу.

В феврале 2023 года НГС писал о том, что к пожизненному лишению свободы приговорили новосибирца Ивана Бакланова. Он несколько часов до смерти избивал своего маленького пасынка за то, что тот плохо читал вслух.

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Убийство Покушение на убийство Пожизненный срок
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