А часики-то тикают! Сколько стоит люксовая коллекция экс-зампрокурора Турбина — его осудили за коррупцию

Если продать все часы Турбина, можно купить квартиру в Новосибирске Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Стала известна стоимость часов бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, которого на прошлой неделе осудили за коррупцию.



Турбина не просто посадили в колонию — его лишили чина «старший советник юстиции» и наказали многомиллионным штрафом. Сумму высчитали в пятикратном размере от полученной им взятки. Получилось 15,2 миллиона рублей.



До уплаты этого штрафа под арестом будет находиться конфискованное имущество Турбина: нежилое помещение на улице Шевченко в Новосибирске, квартира в Омске, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, серебряный слиток с позолотой и внушительная коллекция дорогих часов:



Franck Muller Vanguard V45SC-DT;

Breguet Marine 258M;

Breitling Super Ocean Automatic;

Audemars Piguet Millenary;

Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Date;

Ulysse Nardin Marine Chronometer 263−66;

Gold Dual Time Automatic.

Не каждую из этих моделей вообще можно купить в России: все часики — швейцарские. Но б/у варианты россиянам всё же доступны. Новые у Турбина часы или поддержанные, конечно, неизвестно. Однако даже стоимости последних достаточно, чтобы понять, во сколько силовику обошлась его роскошная коллекция. Среди перечисленных — Audemars Piguet Millenary стоимостью более 1 миллиона рублей. И это не в оригинальном магазине.

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