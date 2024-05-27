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Криминал Дело экс-прокурора Фалилеева подробности А часики-то тикают! Сколько стоит люксовая коллекция экс-зампрокурора Турбина — его осудили за коррупцию

А часики-то тикают! Сколько стоит люксовая коллекция экс-зампрокурора Турбина — его осудили за коррупцию

Все часы в коллекции силовика — швейцарские

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Если продать все часы Турбина, можно купить квартиру в Новосибирске

Стала известна стоимость часов бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, которого на прошлой неделе осудили за коррупцию.

Турбина не просто посадили в колонию — его лишили чина «старший советник юстиции» и наказали многомиллионным штрафом. Сумму высчитали в пятикратном размере от полученной им взятки. Получилось 15,2 миллиона рублей.

До уплаты этого штрафа под арестом будет находиться конфискованное имущество Турбина: нежилое помещение на улице Шевченко в Новосибирске, квартира в Омске, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, серебряный слиток с позолотой и внушительная коллекция дорогих часов:

  • Franck Muller Vanguard V45SC-DT;

  • Breguet Marine 258M;

  • Breitling Super Ocean Automatic;

  • Audemars Piguet Millenary;

  • Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Date;

  • Ulysse Nardin Marine Chronometer 263−66;

  • Gold Dual Time Automatic.

Не каждую из этих моделей вообще можно купить в России: все часики — швейцарские. Но б/у варианты россиянам всё же доступны. Новые у Турбина часы или поддержанные, конечно, неизвестно. Однако даже стоимости последних достаточно, чтобы понять, во сколько силовику обошлась его роскошная коллекция. Среди перечисленных — Audemars Piguet Millenary стоимостью более 1 миллиона рублей. И это не в оригинальном магазине.

Делимся занимательными цифрами в нашем Telegram-канале.

История взлета и падения экс-зампрокурора Турбина, которая тянет на сюжет для серии детективного сериала, в большом материале криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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