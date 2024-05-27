«Ее похитили прямо из дома»: сибирячка 6 лет ищет дочь и пишет заявления в полицию — НГС узнал, что стало с девочкой

Ирина Довгопол уверена, что стала жертвой преступной схемы, в которой замешаны мошенники и коррупционеры. Её дочь считает иначе Источник: Предоставлено Ириной Довгопол, Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска с 2018 года пишет заявления в разные ведомства, чтобы найти свою дочь. Она утверждает, что девушку похитили из мести, а перед этим изнасиловали. Корреспондент выслушал историю сибирячки и узнал, что её дочь на самом деле жива, но просто не хочет с ней видеться.



«Стали преследовать меня и ребёнка»

Ирина Д. разыскивает свою 31-летнюю дочь Дарью с 2018 года. Жительница Новосибирска уверена, что она и её ребёнок стали жертвой крупного криминального синдиката, который похитил девушку из-за мести. Женщина в разговоре с корреспондентом НГС говорит, что всё началось в 2004 году, когда она устроилась в агентство недвижимости. Вскоре, по ее словам, она узнала, что работает на мошенников. Молчать об этом Ирина не стала.

— Я у них стала работать, через неделю уже продала квартиру. Хотела хорошо устроиться. Но они женщину одну кинули на квартиру, а я, конечно, начала возмущаться. Сказала ей, чтобы она заплатила неустойку и забрала своё жильё. Мне говорят: не ходи туда, это сложная тема. Потом выяснилось, что они свои грязные деньги отмывали через банк. У них родственники были в полиции, — говорит собеседница. — В общем, они устроили собрание, начали меня отчитывать: «Ты кто вообще такая? Без году неделю работаешь». Ну я собралась и ушла от них, а они стали преследовать меня и ребёнка.

Вскоре после этого, говорит собеседница, её дочь якобы изнасиловали — она училась в третьем классе одной из школ Дзержинского района. О произошедшем она говорит не всегда связно, а деталей не указывает.

— Это был 2004–2005 год. Я должны была за ней прийти, а они ей сказали, что мама не придёт, потому что заболела. В общем, они моего ребёнка забрали и устроили изнасилование. Они мне позвонили и об этом сообщили. Я пришла, там были сотрудники ФСБ, следователи всё знали прекрасно, — продолжает женщина.

По словам Ирины, люди из криминальной группировки имели связи в правоохранительных органах, из-за чего делу якобы не дали ход. В школе начали ходить слухи о семье, и она несколько лет подвергалась давлению, рассказала женщина.

«Сказали, в дурку меня закроют»

Что было после описанных событий в начале 2000-х, Ирина не сообщила. Но, по ее словам, в 2018 году преследование продолжилось.

— Они пришли к моей сестре, пробили номер телефона и пришли к ней. Они сказали, что пришли от Ирины, и сделали с ней то же самое. Я приехала к ней с Дашкой, она была в ужасном состоянии: ей волосы остригли, над ней издевались, — заявила она.

Связаться с сестрой Ирины корреспонденту НГС не удалось.

По словам Ирины, в первый раз ее дочь похитили из школы — на тот момент девочка училась в 3 классе Источник: предоставлено Ириной Д.











В том случае правоохранительные органы тоже не отреагировали, жалуется собеседница. Затем на какое-то время Ирина подумала, что преследование прекратилось, и жизнь наладилась.



— Я подумала, что они отстали. Она (Дарья. — Прим.ред.) поступила на торгово-экономический (Новосибирский торгово-экономический колледж. — Прим. ред.), потом ушла оттуда, у нее было такое депрессивное состояние. Поступила в педагогический университет. Продолжались постоянные вбросы среди сверстников, постоянная травля, учителя ничего не делали, — продолжает сибирячка.

Ирина утверждает, что очередное преступление в отношении её дочери совершили в 2018 году.



— Её похитили прямо из дома. Я сразу в ФСБ позвонила, какой-то начальник мне ответил. Я приехала, но принимать меня не захотели. В полиции и в прокуратуре сказали, что в дурку меня закроют, если я буду открывать рот. В общем, они решили: нет тела — нет дела. Я не знала, что делать, ни от кого никакой помощи нет, все боятся, — уверяет собеседница.

По словам Ирины, каждый раз органы власти отказываются принимать её заявления и игнорируют или же вовсе не дают писать заявление. В одну из попыток его подать ее увезли в «психушку» (конкретное учреждение Ирина не называет), и там ей пытался помочь врач-психиатр.

— Потом я с ним встретилась, он мне говорит: «Я все знаю, они там все переговаривались, мне деньги предлагали. Я один против них», — вспоминает она.

Обращения к адвокатам и частным детективам Ирине также не помогли — судьба дочери женщине остаётся неизвестной.

«Общаться с вами она не желает»

Корреспондент НГС изучил заявления Ирины Д. и ответы от ведомств. В ГУ МВД России по Новосибирской области ей отвечали несколько раз несколько раз — зарегистрированы как минимум три обращения в октябре 2018 года. Ещё несколько заявлений сибирячка направила в СУ СКР по Новосибирской области и Уполномоченному по правам человека по региону.

Во всех случаях Ирина получала похожий по содержанию ответ: полиция и Следственный комитет установили местонахождение Дарьи и выяснили — на самом деле девушка не хочет общаться со своей матерью. Кроме того, никаких преступлений в ее отношении никто не совершал.

— Сообщаю, что Д. Дарья опрошена. В своем объяснении она пояснила, что указанные в ваших заявлениях преступления в отношении нее не совершались, проживать и общаться с вами она не желает. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года Nº 152-ФЗ «О персональных данных», операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, — сказано в ответе МВД от 2018 года.

Спустя несколько лет даже полиция решила поставить точку в диалоге с Ириной Источник: предоставила Ирина Д.











Такие же ответы мать Дарьи получала в последующие годы. А в 2022 году сотрудники полиции разыскали девушку ещё раз — она вновь отказалась общаться с матерью и давать ей свой номер телефона.



— В ходе проверки достоверно установлено, что Ваша дочь жива, факты, указанные Вами в обращении, не нашли своего подтверждения. 18.05.2022 Д. Д.А., повторно была приглашена в отдел полиции №5 «Дзержинский» Управления Министерства внутренних дел России по г. Новосибирску, куда прибыла добровольно и вновь в письменном объяснении собственноручно указала, что преступлений в отношении неё не совершено, претензий она ни к кому не имеет, с Вами в дальнейшем поддерживать какие-либо отношения не желает, — вновь заявили в ведомстве.

Также в МВД предупредили Ирину, что если она продолжит писать заявления о розыске своей дочери, то с ней прекратят переписку.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Дарьей. При этом её полная тёзка в 2022 году зарегистрировала ИП. По данным Rusprofile, она занимается продажей одежды и обуви. В тот же период был зарегистрирован товарный знак — его владелец сможет продавать под ним ювелирные изделия, одежду, обувь и многое другое. Адрес и ФИО человека, зарегистрировавшего знак, полностью совпадают с данными, которые озвучила Ирина.

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