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Криминал Зубцы вошли в череп на 11 см: новосибирца судят за покушение на жестокое убийство вилами

Зубцы вошли в череп на 11 см: новосибирца судят за покушение на жестокое убийство вилами

Зубцы вил прошли в полусантиметре от ствола головного мозга

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Помимо черепно-мозговой травмы, пострадавший теми же вилами получил несколько серьезных ударов в грудь

Калининский районный суд Новосибирска принял к производству уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. На скамье подсудимых — Андрей Ермаков, который 3 ноября 2023 года проткнул вилами череп 53-летнему сибиряку в ходе конфликта на парковке.

Как следует из карточки дела, материалы поступили в суд 16 мая, на момент публикации дело передано на рассмотрение судье Антону Шалагину. Обвиняемый Андрей Ермаков находится в СИЗО.

Напомним, врачам городской клинической больницы № 1 удалось спасти 53-летнего новосибирца, которому в голову воткнули вилы. Зубцы вошли в череп на глубину 11 сантиметров. Такой случай произошел впервые за 93-летнюю историю ГКБ № 1. Спасатели помогали хирургам извлечь из головы мужчины вилы.

Ранее мы писали о том, как сибирячка Роза Кирикаева 12 лет терпела унижения мужа-абьюзера. Когда она решилась уйти, тот зарезал ее на глазах у детей.

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Убийство с особой жестокостью Покушение на убийство Чудесное спасение
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