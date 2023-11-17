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Зубцы вошли в череп на 11 см: как медики спасали мужчину с вилами в голове — операция длилась 3,5 часа

Вилы не задели жизненно важные части мозга

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Глубоко в голову вошли два зубца из трех

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Врачи городской клинической больницы № 1 спасли 53-летнего новосибирца, которому в голову воткнули вилы. Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области, зубцы вошли в череп на глубину 11 сантиметров. Такой случай произошел впервые за 93-летнюю историю ГКБ № 1.

Осмотрели три хирурга

— 3 ноября в 19:00 в наш хирургический приемный покой скорая медицинская помощь доставила мужчину 53 лет с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом (сельскохозяйственным инструментом)», — вспоминает заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева.

При поступлении пациент находился в тяжелом состоянии. Помимо черепно-мозговой травмы он теми же вилами получил несколько серьезных ударов в грудь. Пациента осмотрели три хирурга — торакальный, абдоминальный и нейрохирург, офтальмолог, анестезиолог. В больнице собрали консилиум, после которого пациенту срочно сделали КТ головного мозга, грудной клетки, УЗИ брюшной полости и необходимые анализы.

После анализов диагноз пациента уточнили — открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.

— Торакальный хирург поставил дренаж, чтобы легкие расправились. Анестезиолог и нейрохирург оценили риск операции. Было принято коллегиальное решение о том, что извлекать вилы из головы целиком опасно из-за [высокой вероятности] возникновения массивного кровотечения. Удалять инородные тела нужно поочередно, имея возможность ревизии, обработки каждого раневого канала и остановки возможного кровотечения, — объяснила заместитель главврача.

Помогали спасатели

В операционной врачам помогали спасатели. Они распилили вилы болгаркой, после чего началась работа операционной бригады. Операцией занимались два нейрохирурга, два анестезиолога-реаниматолога и операционная медсестра. Металлические вилы вызывали помехи на КТ, из-за которых локализация зубцов была не четкой. Нейрохирургам приходилось действовать очень осторожно. Операция длилась 3,5 часа.

Зубцы извлекали по очереди

В первую очередь извлекли зубец, который прошел через височную кость в ретробульбарное пространство, то есть за глазное яблоко в полость глазницы.

— Санировали [ретробульбарное пространство] под микроскопическим контролем. Клетчатка была наполнена кровью, но зрительный нерв при этом не был перерезан. И твердая мозговая оболочка была зубцом просто отодвинута от кости, без проникающей раны [твердой мозговой оболочки], — рассказывает оперировавший нейрохирург Антон Пономаренко.

Второй зубец вошел в заднюю черепную ямку. После его удаления началось кровотечение, так как оказался поврежден сигмовидный синус, крупный венозный коллектор головного мозга. За пять минут вылилось 700 миллилитров крови.

— Кровотечение достаточно быстро удалось остановить. Сразу подготовили микроскоп, потому что ожидали, что есть ранение каких-либо жизненно важных структур. Оказалось, что задний зубец прошел буквально в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию [черепа], под твердой мозговой оболочкой на противоположную сторону [головы]. Тут уже с ранением твердой мозговой оболочки. То есть ликвор (спинномозговая жидкость. — Прим. ред.) активно вытекал из головного мозга, — уточняет нейрохирург.

Ни первый, ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга. Повреждение, например, ствола мозга могло привести к глубокой инвалидизации и даже смерти.

Какие последствия?

Пациент сейчас продолжает лечиться в нейрохирургическом отделении горбольницы № 1. Врачи говорят, что серьезная травма может обойтись практически без последствий. Мужчина даже избежал бактериального менингита, а ведь вилы в голове были не стерильными. Главное последствие на сегодняшний день — сниженное зрение правого глаза.

— Этот результат — не только фантастическое везение пациента, но и четкая профессиональная работа врачей и скорой помощи, и ГКБ № 1. Нейрохирурги готовят научную публикацию об этом уникальном клиническом случае, — добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В спасении мужчины участвовали медики ГКБ № 1: нейрохирург Антон Пономаренко, ассистент-нейрохирург Леонид Кучук, анестезиолог Алена Елецкая, анестезиолог Екатерина Жибинова, операционная медицинская сестра Галина Дьякова, торакальный хирург Рагиф Джумшудов, офтальмолог Татьяна Кашицына, реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Наталья Романенко и ответственный дежурный администратор Роман Велькин.

На прошлой неделе сёстры пострадавшего мужчины поблагодарили спасателей МАСС за спасение.

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