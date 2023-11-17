Зубцы вошли в череп на 11 см: как медики спасали мужчину с вилами в голове — операция длилась 3,5 часа

Помогали спасатели

В операционной врачам помогали спасатели. Они распилили вилы болгаркой, после чего началась работа операционной бригады. Операцией занимались два нейрохирурга, два анестезиолога-реаниматолога и операционная медсестра. Металлические вилы вызывали помехи на КТ, из-за которых локализация зубцов была не четкой. Нейрохирургам приходилось действовать очень осторожно. Операция длилась 3,5 часа.

Зубцы извлекали по очереди

В первую очередь извлекли зубец, который прошел через височную кость в ретробульбарное пространство, то есть за глазное яблоко в полость глазницы.