Зубцы вошли в череп на 11 см: как медики спасали мужчину с вилами в голове — операция длилась 3,5 часа

Врачи городской клинической больницы
Осмотрели три хирурга
— 3 ноября в 19:00 в наш хирургический приемный покой скорая медицинская помощь доставила мужчину
При поступлении пациент находился в тяжелом состоянии. Помимо черепно-мозговой травмы он теми же вилами получил несколько серьезных ударов в грудь. Пациента осмотрели три хирурга — торакальный, абдоминальный и нейрохирург, офтальмолог, анестезиолог. В больнице собрали консилиум, после которого пациенту срочно сделали КТ головного мозга, грудной клетки, УЗИ брюшной полости и необходимые анализы.
После анализов диагноз пациента уточнили — открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.
— Торакальный хирург поставил дренаж, чтобы легкие расправились. Анестезиолог и нейрохирург оценили риск операции. Было принято коллегиальное решение о том, что извлекать вилы из головы целиком опасно из-за [высокой вероятности] возникновения массивного кровотечения. Удалять инородные тела нужно поочередно, имея возможность ревизии, обработки каждого раневого канала и остановки возможного кровотечения, — объяснила заместитель главврача.
Помогали спасатели
В операционной врачам помогали спасатели. Они распилили вилы болгаркой, после чего началась работа операционной бригады. Операцией занимались два нейрохирурга, два анестезиолога-реаниматолога и операционная медсестра. Металлические вилы вызывали помехи на КТ, из-за которых локализация зубцов была не четкой. Нейрохирургам приходилось действовать очень осторожно. Операция длилась 3,5 часа.
Зубцы извлекали по очереди
В первую очередь извлекли зубец, который прошел через височную кость в ретробульбарное пространство, то есть за глазное яблоко в полость глазницы.
— Санировали [ретробульбарное пространство] под микроскопическим контролем. Клетчатка была наполнена кровью, но зрительный нерв при этом не был перерезан. И твердая мозговая оболочка была зубцом просто отодвинута от кости, без проникающей раны [твердой мозговой оболочки], — рассказывает оперировавший нейрохирург Антон Пономаренко.
Второй зубец вошел в заднюю черепную ямку. После его удаления началось кровотечение, так как оказался поврежден сигмовидный синус, крупный венозный коллектор головного мозга. За пять минут вылилось 700 миллилитров крови.
— Кровотечение достаточно быстро удалось остановить. Сразу подготовили микроскоп, потому что ожидали, что есть ранение каких-либо жизненно важных структур. Оказалось, что задний зубец прошел буквально в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию [черепа], под твердой мозговой оболочкой на противоположную сторону [головы]. Тут уже с ранением твердой мозговой оболочки. То есть ликвор (спинномозговая жидкость. — Прим. ред.) активно вытекал из головного мозга, — уточняет нейрохирург.
Ни первый, ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга. Повреждение, например, ствола мозга могло привести к глубокой инвалидизации и даже смерти.
Какие последствия?
Пациент сейчас продолжает лечиться в нейрохирургическом отделении горбольницы
— Этот результат — не только фантастическое везение пациента, но и четкая профессиональная работа врачей и скорой помощи, и ГКБ
В спасении мужчины участвовали медики ГКБ
На прошлой неделе сёстры пострадавшего мужчины поблагодарили спасателей МАСС за спасение.