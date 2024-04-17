Цель противостояния — пост мэра: что говорят о громких задержаниях чиновников и силовиков в Новосибирске

Существующие версии произошедшего журналист НГС перечислил на радио «Серебряный дождь». Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Криминальный корреспондент издания НГС Павел Тиунов раскрыл, что говорят в кулуарах Новосибирска о волне задержаний, которая прокатилась по городу и области в последние месяцы. Существующие версии громких арестов представителей власти, бизнеса и силовых структур журналист перечислил в эфире программе «Добрый вечер с Русланом Маховым» на радио «Серебряный дождь».



Сейчас в городе обсуждают две версии произошедшего, заявил журналист. Самым встречающимся, по его словам, стало предположение о том, что в регионе идет «активная работа на антикоррупционном фронте».



— Но эта работа в каких-то моментах может говорить о противостоянии региональных политических элит. То есть, разумеется, санкционированные задержания, аресты сверху — они просто могут быть использованы той или иной группой для преследования своих интересов, — сообщил Павел Тиунов. — Самые что интересное, звучало у некоторые людей, с которыми я общался, что цель этого противостояния изначально была — пост мэра Новосибирска.



Он уточнил, что речь будто бы идет о двух политических силах, которые боролись за то, чтобы главой городской администрации был назначен «удобных человек».



— Как бы странно это ни звучало. Потому что мэра, как мы знаем, выбрали депутаты горсовета из двух представленных кандидатур, — напомнил журналист.

Вместе с тем еще одной версией серии задержаний, как сообщил Павел Тиунов, стало предположение, что Новосибирск стал «полигоном для зачистки местной политической силы с Москвы».



— Центральная вертикаль власти зачищает коррупционную составляющую в регионах, потому что после инаугурации президента могут произойти какие-то перестановки в правительстве Российской Федерации и, грубо говоря, на земле, — привел существующую версию корреспондент.



Журналист отметил, что, кроме Новосибирска, резонансные аресты и задержания прогремели и в других регионах страны.



— Якобы это — линия государства. Все вещи происходят только с согласования с центральной властью, — объяснил Павел Тиунов.

