Арестовано имущество новосибирского свинокомплекса «Кудряшовское» — оно оценено в 3 миллиарда рублей

По версии следствия, по указанию директора работники предприятия сливали отходы от свиней в реку Амбу Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU











Колыванский районный суд наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. В ведомстве считают, что это позволит восполнить ущерб, который был нанесен компанией.



Сейчас в суде рассматривается уголовное дело против экс-руководителя свинокомплекса Владимира Гавриленко по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

По версии следствия, по указанию директора работники предприятия сливали отходы от свиней в реку Амбу. Ущерб окружающей среде составил более 3 миллиардов рублей. Прокуратура вышла с ходатайством на арест имущества свинокомплекса на эту сумму, и суд его удовлетворил.

Редакция НГС обратилась с запросом в «Сибагро» с просьбой прокомментировать решение суда.

АО «Кудряшовское» в 2019 году вошел в состав холдинга «Сибагро». В середине ноября стало известно, что у АО «Кудряшовское» сменился директор. На пост руководителя предприятия была назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.