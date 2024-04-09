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Криминал Экс-участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы

Экс-участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы

Заслуженному артисту РФ было 40 лет

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40-летнего мужчину нашли мертвым в центре Москвы

Вечером 8 апреля ряд СМИ сообщили о смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Его тело нашли возле его дома в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным «МК», полиция сейчас проводит проверку информации о гибели экс-участника шоу «Голос». Им якобы около 21:40 поступил сигнал от жены Кунгурова, что ее муж может погибнуть. На месте жительства певца силовики действительно нашли труп мужчины. Его личность и причина смерти устанавливается.

Телеграм-канал 112 опубликовал видео, на кадрах которого силовики оцепили один из дворов в центре Москвы.


Последний раз Кунгуров заходил на свою страницу во «ВКонтакте» около полседьмого вечера 8 апреля. Его номер телефона не отвечает. Мы пытались связаться с менеджером артиста, однако он сбросил вызов.

Евгений Кунгуров — солист Калининградского музыкального театра, соведущий программы «Романтика романса» и экс-участник шоу «Голос». В октябре 2023 года ему присвоили звание «Заслуженный артист России». У него двое детей. Самому артисту летом 2023 исполнилось 40 лет.

Ранее MSK1.RU рассказывал о том, как в Москве нашли мертвым гендиректора Yamaha Music.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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