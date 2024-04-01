Новосибирские приставы оштрафовали банк на полмиллиона за звонки матери должницы

Женщина оформила кредит, но не смогла вернуть долг Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске банк оштрафовали на полмиллиона рублей за звонки матери должницы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.



По данным управления, сибирячка в июле 2023 оформила кредит, но не смогла вернуть долг финансовой организации. Тогда женщине и ее маме начали поступать навязчивые долги с требованием погасить долг.



— Согласно детализации телефонных соединений, маме заемщицы звонили до 13 раз в сутки при допустимом одном. В месяц достигало до 200 звонков гражданке и маме заемщицы при допустимом 8, — пояснили приставы.



Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. В итоге банку назначили административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

