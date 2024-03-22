Сибирячку обвинили в том, что она оставила сожителя без квартиры — мужчина скитался по приютам

Мужчина больше не смог попасть в свою квартиру Источник: ОТС











Жительницу Новосибирска обвиняют в мошенничестве, из-за которого её бывший сожитель лишился квартиры. Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, в 2021 году обвиняемая решила продать квартиру, которая была на нее зарегистрирована. Но фактически это было жилье, которое они приобрели вместе с сожителем.

По версии следствия, женщина решила с преступным замыслом выселить мужчину из квартиры и избежать раздела имущества. Она заключила договор купли-продажи квартиры со своей дочерью и её мужем. Договор женщина предоставила в органы Росреестра для регистрации и продолжила жить в квартире единолично. Деньгами, которые она получила от дочери и мужа, женщина распорядилась по своему усмотрению.

Как ранее сообщал телеканал «ОТС», мужчине несколько лет пришлось скитаться по городу, ночевать в машинах и приютах для бездомных. Вместе пара прожила больше 15 лет.

Женщину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), добавили в пресс-службе прокуратуры. Уголовное дело передано в Дзержинский районный суд.