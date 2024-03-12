Сибирячка купила новый Mitsubishi за 3,5 миллиона по поддельным документам — как ей это удалось

В Новосибирске суд признал жительницу Кемерова виновной в мошенничестве в особо крупном размере — она купила новый «Митсубиши Паджеро Спорт Кю Икс» по поддельным документам. Ей удалось провести сотрудников автосалона «Фастар» на Станционной, 88, об этом НГС рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— Подсудимая через интернет приобрела поддельные паспорт и водительское удостоверение, содержащие ее фотографии, но вымышленные сведения о личности. В ноябре 2021 года она предъявила эти документы представителям автосалона и банка для получения автокредита, а также предоставила заведомо ложные сведения о своей личности, трудоустройстве, материальном положении. После одобрения кредитной заявки она получила автомобиль 2021 года выпуска, на котором покинула салон, не планируя погашать долг, — сообщили в прокуратуре.
Сумму ущерба суд оценил в 3,4 миллиона рублей, потерпевшим признали АО «МС Банк Рус», которое выдавало автокредит. Жительнице Кемерова назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Получить оперативный комментарий автосалона «Фастар» на момент публикации не удалось, но журналисту НГС пообещали перезвонить. При получении обратной связи материал будет дополнен.
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