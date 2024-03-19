«Вывез на окраину»: новосибирец выстрелил в знакомого из ружья — пострадавший погиб

В Новосибирской области осудили местного жителя по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). По данным следователей, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в знакомого — тот погиб.



О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. По данным следствия и суда, инцидент произошел несколько лет назад, в середине июня 2021 года. Сибиряк ночью приехал на машине к дому знакомого в одно из сел Новосибирского района, чтобы уладить возникший ранее между ними конфликт.

