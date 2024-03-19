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«Вывез на окраину»: новосибирец выстрелил в знакомого из ружья — пострадавший погиб

Фигуранту назначили срок в колонии

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Инцидент произошел в 2021 году

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В Новосибирской области осудили местного жителя по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). По данным следователей, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в знакомого — тот погиб.

О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. По данным следствия и суда, инцидент произошел несколько лет назад, в середине июня 2021 года. Сибиряк ночью приехал на машине к дому знакомого в одно из сел Новосибирского района, чтобы уладить возникший ранее между ними конфликт.

— В ходе выяснения отношений он посадил потерпевшего в транспортное средство и вывез на окраину села. После чего фигурант выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего, от чего последний скончался, — объяснили в ведомстве.

На официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте» сообщили, что приговор вынесли по статье об убийстве (ч.ст. 105 УК РФ).

— Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении. — Также судом удовлетворен гражданский иск, в пользу сестры погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В конце февраля двоих новосибирцев признали виновными в разбойном нападении на пенсионерку и ее убийстве. Рассказываем, какое наказание им назначил суд.

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