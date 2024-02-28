Били ножом и топором: два новосибирца ограбили и убили пенсионерку — какое наказание для них выбрал суд

Новосибирский областной суд вынес решение по делу братьев Закира и Ильдара Мутогаровых. Обоих признали виновными в разбойном нападении на пенсионерку (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и её жестоком убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).
Трагедия произошла в ночь на 14 января 2022 года в селе Форпост-Каргат Новосибирской области. По версии следствия, Мутогаровы после плотного застолья решили наведаться к односельчанке — 61-летней пенсионерке, которая торговала спиртным. Зайдя в дом, братья потребовали у пожилой женщины деньги, та отказала.
— Злоумышленники напали на потерпевшую, нанесли ей ножом и топором множественные колото-резанные ранения и завладели денежными средствами последней в сумме около 75 тысяч рублей, — сообщили в Следственном комитете.
Подозреваемых вскоре задержали. 28 февраля Закира Мутогарова приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы, его брата Ильдара — к 17 годам и 1 месяцу заключения в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Закир Мутогаров ранее участвовал в другом громком уголовном деле. Мужчина является биологическим отцом 6-летнего мальчика, которого до смерти забила родная мать вместе со своим сожителем. Гнев взрослых вызвал тот факт, что ребнок не смог прочесть отрывок из книги.
Закир Мутогаров участвовал в суде над своей бывшей женой Натальей Мутогаровой и ее сожителем Евгением Баклановым в качестве свидетеля. Он рассказывал, что ребенок жаловался ему на поведение отчима. В результате Бакланова приговорили к пожизненному лишению свободы, Мутогарову — к 17 годам колонии.