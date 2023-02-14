«Предлагал сунуть тело в пакет и утопить»: сибирячка сдала сожителя полиции за смерть 6-летнего сына

В Новосибирском областном суде огласили приговор по делу о смерти 6-летнего ребенка в поселке Кудряшовском. Мальчик скончался после жестокого избиения. Силовики задержали мать погибшего и ее сожителя. По версии следствия, пара на протяжении долгого времени издевалась над мальчиком и убила после того, как он не смог прочитать отрывок текста из книжки. Мужчина вину признал частично, женщина уверяет, что не била собственного сына. Репортаж из зала суда подготовил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Криминальное чтение
Иван Бакланов и Наталья Мутогарова за решеткой ведут себя как чужие друг другу люди, несмотря на то, что у них двое общих детей. Он, ожидая судьбы, откровенно скучает, едва не засыпая, она — сидит, молча уставившись в одну точку. Ставки высоки — за смерть 6-летнего мальчика гособвинитель запросил для Бакланова пожизненное лишение свободы, для Мутогаровой — 17 лет колонии.
— Вы били ребенка? — звучит вопрос от журналистов.
— Я не бил, — отвечает Бакланов.
— А кто бил? — звучит снова.
— Конь в пальто, — реагирует подсудимый.
Трагедия произошла 19 марта 2021 года в поселке Кудряшовском. По версии следователей, Бакланов и Мутогарова практически голыми руками до смерти забили 6-летнего сына женщины от первого брака. Пара распивала спиртное и в какой-то момент решила заняться воспитанием ребенка. Мальчика поставили в угол и заставили читать книжку. Поводом для вспышки родительского гнева послужили несколько ошибок.
— Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — сообщала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Бакланов вину признал частично, Мутогарова заявила, что к смерти сына не имеет отношения. Обоих на время расследования отправили в СИЗО.
Ударил, очнулся — труп
Спустя некоторое время Бакланов подробно описал, как избивал ребенка. Он не отрицал, что несколько раз сильно ударил мальчика, но потом, по его словам, ушел спать. Его якобы разбудили, когда пасынок уже не дышал, а тело лежало в луже крови.
— Слышу домофон, и еще кто-то меня бьет по лицу. Я глаза открываю — у нее (Мутогаровой) все руки в крови и тащит меня за руки. Сюда (на кухню) приходим, вот здесь (показывает. — Прим. ред.) большая лужа крови была, — рассказывал мужчина.
В процессе расследования выяснилось, что жизнь 6-летнего мальчика была очень тяжелой. Воспитание со стороны матери и отчима регулярно сопровождалось рукоприкладством: били руками, ногами, резиновым шлангом, кухонной шумовкой и т. д. Однажды ребенок, пытаясь выбраться из квартиры, выпал с балкона на втором этаже, получил компрессионный перелом позвоночника.
— По результатам посмертной психолого-психиатрической экспертизы стало известно, что мальчик страдал психическим расстройством, которое было вызвано действиями подсудимых, — заявил в беседе с НГС адвокат Бакланова Владимир Шалагин.
В результате Бакланова и Мутогарову обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и групповом убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В марте 2022 года дело поступило в суд.
Где настоящий отец ребенка?
На первом заседании суд выслушал биологического отца погибшего ребенка. Закир Мутогаров — рецидивист, поддерживал связь с сыном из мест лишения свободы. Он заявил, что познакомился с сожителем своей экс-супруги по телефону и предупредил, что мальчика обижать нельзя. Вскоре между мужчинами завязался конфликт.
— Бакланов считал Мутогарова представителем самой низшей социальной группы неформальной иерархии (обиженные. — Прим. ред.), отбывающих наказание в исправительных учреждениях, — заявила на процессе гособвинитель Анжелика Егорова.
Есть версия, что подсудимый начал поднимать руку на мальчика именно по этой причине. Первая очная встреча мужчин после трагедии произошла в зале судебного заседания — их разделяла клетка, поскольку Закир Мутогаров сегодня находится под следствием по делу об убийстве пенсионерки в поселке Форпост-Каргат.
Кто виноват?
Мать Натальи Мутогаровой Любовь Выдрина считает, что ее дочь не виновна в смерти внука. Бакланов в семейной жизни, по ее словам, — настоящий тиран. Он бил не только 6-летнего мальчика, но и свою гражданскую жену: в частности, несколько раз выдирал ей волосы.
— Он [Бакланов] пил. Она [Мутогарова] говорила мне, что боится его. Я говорила ей, мол, переезжай ко мне, но она каждый раз возвращалась к нему, — отметила Выдрина в беседе с корреспондентом НГС.
В день трагедии, уверяет женщина, ее дочь уехала в Новосибирск за новым телефоном, оставив сына с сожителем. Уезжала — ребенок был жив, приехала — обнаружила его бездыханное тело.
— Она [Мутогарова] приехала — ребенок уже скончался. Он [Бакланов] ей сказал: «Мы его сейчас в мешок и утопим, а ты скажешь полиции, что мальчик убежал». Она отказалась и сразу вызвала полицию. По ее мнению, поэтому он ее оговорил, — поделилась с корреспондентом НГС адвокат Мутогаровой Людмила Бабынина.
Иван Бакланов до сих пор настаивает, что всего лишь несколько раз ударил ребенка.
— Он говорил об участии своей супруги в избиении ребенка. Это преступление можно было предупредить. Вина не только моего подзащитного, а в совокупности нескольких структур: как инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, так же и самих родителей, — заявил адвокат мужчины Владимир Шалагин.
Новосибирский областной суд, рассмотрев дело, приговорил Ивана Бакланова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Наталья Мутогарова отправится в колонию общего режима на ближайшие 14 лет.
В мае 2022 года по делу о смерти ребенка осудили бывшую сотрудницу ПДН Анну Головач. Ее обвинили в преступном бездействии, которое повлекло за собой трагедию. Женщина смирилась с приговором — 2 года условно, но журналистам заявила, что ребенок стал жертвой не ее халатности, а жертвой «системы службы профилактики».