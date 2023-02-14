«Предлагал сунуть тело в пакет и утопить»: сибирячка сдала сожителя полиции за смерть 6-летнего сына

Криминальное чтение

Иван Бакланов и Наталья Мутогарова за решеткой ведут себя как чужие друг другу люди, несмотря на то, что у них двое общих детей. Он, ожидая судьбы, откровенно скучает, едва не засыпая, она — сидит, молча уставившись в одну точку. Ставки высоки — за смерть 6-летнего мальчика гособвинитель запросил для Бакланова пожизненное лишение свободы, для Мутогаровой — 17 лет колонии.



— Вы били ребенка? — звучит вопрос от журналистов.



— Я не бил, — отвечает Бакланов.



— А кто бил? — звучит снова.

