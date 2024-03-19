«В каком аду она жила?»: что творилось в доме, где до смерти забили мать и сына

Внук бабушки просит, чтобы его определили в психиатрическую больницу Источник: предоставлено родственниками











После смерти сына 89-летняя ростовчанка Нина Жабинская прожила еще 24 дня. Причем 15 из них провела в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Соседи и некоторые родственники уверены: бабушка погибла после избиения 44-летним внуком, который поднимал руку и на своего парализованного отца. Корреспондент 161.RU Сабина Бондарь рассказывает, как в семье дошло до такого и почему силовики долго не реагировали на сообщения соседей.



Ростовчанка Нина Жабинская скончалась в реанимации утром 12 марта. 89-летняя пенсионерка так и не пришла в сознание. Женщина поступила в больницу с множественными гематомами и переломами. Соседи утверждали, что Жабинскую избил внук. Его задержали только после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас Александр находится в СИЗО.



«Мы тетю Нину уговаривали переехать»

— Мы ее просили со слезами переехать к нам, а она ни в какую. Говорила: «Нет, [сын] Сережа не хочет». Ну мы же все матери — рабы детей. Вот и она без него не могла. Не смогла и сейчас — ушла за ним. Она говорила, что Сережа здесь родился и никуда не хочет уезжать.

«И всё время повторяла, что внук их досмотрит. "Саша нас досмотрит, досмотрит". Досмотрел… И добил» Галина, племянница

Галина — племянница Нины Жабинской — вышла на связь, когда узнала, что тетя в реанимации. Женщина живет с семьей в Азове. Она и еще трое племянников держали связь с Жабинской и пытались спасти от нерадивого внука. По словам Галины, несколько родственников написали заявления в полицию и прокуратуру, потребовав наказать Александра. Они требуют расследовать и гибель Сергея Жабинского — его отца, погибшего незадолго до Нины Жабинской.



— Я живу с мамой — родной сестрой Нины. Моей маме 94 года. Я племянница, и есть еще трое племянников. Мы все у нее жили, когда учились в институтах. Она всегда нам была рада. Мы теть Нину 40 лет уговаривали, чтобы она переехала к нам, — рассказывает Галина. — Сережа, ее сын, тоже пил, конечно, но он был хороший человек, умный, тихий такой. Она с ним жила вдвоем, и всё нормально было.



Всю свою жизнь Нина Прокофьевна прожила по этому адресу Источник: предоставлено волонтерами











Еще один племянник, Александр, который был на похоронах Сергея Жабинского, рассказал, что всё изменилось, когда его тезка вернулся из мест лишения свободы.



— Она всегда такая хлебосольная была: последнее отдаст и никогда ничего не попросит. Никогда не отпускала никого из детей, племянников голодными, пока не накормит, — говорит Александр. — Для всех нас она была самая любимейшая тетя Ниночка. Они всю жизнь достойно, прилично жили, пока этот не вернулся. Так тетя Нина ему еще и передачи постоянно таскала и деньги передавала.



Галина рассказывает, что звонила Нине раз в месяц — общались по видеосвязи или просто по телефону. Пожилая женщина плакала в трубку, но уверяла, что всё хорошо. Говорила, что «Сашка их досмотрит, ведь он любимый внук». Полгода назад племянница забрала тетю в гости, чтобы снова попытаться уговорить на переезд.



— Она нормальная была, только стала какие-то вещи забывать, но немного. Я плакала вместе с ней и уговаривала ее переехать. Говорю: «Теть Нина, давайте всё продадим, переезжайте к нам сюда». Она: «Нет, Галочка, я там всю жизнь прожила». Она боялась Сашу, потому что он бил ее не один раз, — уверяет женщина. — Пять лет назад он ей окна тоже бил в доме. Мы ничего не могли с этим сделать, приезжали в Ростов, просили ее уехать, умоляли, но она ни в какую. Очень любила его, Сашку, этого дурака, и боялась. Боялась и за Сережу — сына своего. Она прятала ножи в доме.



— Был случай, когда он летом очень сильно избил Сергея. Потом Сашка клялся, божился, даже в церковь ходил, свечки ставил, что больше не тронет. Кодировался… Не помогло. Понял, что ему никто ничего не может сделать, и озверел, — говорит племянник Александр. — И дальше всё творил, сволочь. Когда я приехал, он мне кричал, что бабушку не трогал, мол, в дурке вообще лежал. Я говорю ему: «А кто из окна орал на видео?» Так он и замолчал.



Окна в доме бабушки внук разбивал периодически Источник: предоставлено волонтерами











Близкие уверяют, что, когда внук Александр начал распускать руки и избивать собственного отца, конфликт пытались погасить соседи. Не раз вызывали полицию, но бабушка Нина говорила, что никто никого не бил, и Сашку отпускали.



— Я ей говорю: «Теть Нина, вы что, не видите, что он пропащий?» А она вот доверилась этому дураку, — говорит Галина. — Но потом этот внучок всех напугал, орал, угрожал. Его мама орала мне в трубку: «Вы не вздумайте сюда соваться. Он наследник, он с ней будет жить. Вы сюда не касаетесь». Я ей ответила: «Лена, да нам ничего не надо. Мы просто хотим, чтобы теть Нина жила достойно».



Галина предоставила видео, в котором отец Александра Жабинского лежит избитый, весь в гематомах. Эту запись она также передала силовикам.

Источник: предоставлено родственниками

По словам родственников, до такого состояния Александр избил отца летом. На видео внук Жабинской с ухмылкой издевается над собственным отцом и признаётся, что тот получил по заслугам. После этого мужчина пережил инсульт, но побои продолжались.



— Когда он Сергея сильно избил, я звонила из Азова в прокуратуру, в Следственный комитет, в полицию. Куда только не звонила, — сетует Галина. — Они сказали мне: «Он инвалид, а что нам с ним делать? Мы не имеем права его держать». Пару лет назад ему оформили инвалидность. У него там трепанация черепа была. Сидел в тюрьме, его там и били. А Сережа сказал им, что его никто не бил. Вот и всё. Сказал, потому что понимал, не подтвердит и снова будет битым.



«Лучшей подельницы ему не найти»

На связь с волонтерами вышла знакомая семьи Ирина (имя изменено. — Прим. ред.), которая больше 30 лет знает Александра и его мать. Она охарактеризовала внука как «социально запущенного с детства».



— Ребенок был без внимания и без надзора. Когда у него начались уже серьезные проблемы с законом, она, конечно, переживала, но закрывала все его дыры, чувствуя свою вину перед ним, — считает Ирина. — Как бы она к нему ни относилась, как бы она ни понимала, что он негодяй и делает плохо, в критических ситуациях лучшую подельницу ему было бы найти сложно.



«Если он даже бы совершил убийство, она прикрыла бы его своим подолом» Ирина, знакомая семьи

Мать задержанного Жабинского в предварительных показаниях заявила, что бабушка Нина упала со второго этажа наружной лестницы, когда поднималась к соседям. Как сообщил 161.RU источник в силовых структурах, то же она заявила при разговоре с соседями, но последние отрицают эту информацию.



— Сейчас проводится проверка по факту дачи показаний всех опрошенных свидетелей. После, скажем так, внимания Бастрыкина, который взял избиение бабушки под личный контроль, зашевелились и сотрудники СК, — сказал наш собеседник. — От соседей и родственников поступил ряд заявлений, и все их придется обрабатывать и прокуратуре, и уголовному розыску, и Следственному комитету, и полиции. Чтобы добиться возбуждения уголовного дела, нужно повторное ходатайство. Если родственники и соседи будут напирать, то замять не удастся.



Племянник Александр подтверждает, что Елена защищает сына.



— Мы, конечно, оставили заявление, а чем это всё закончится, бог его знает. Даст бог, чтобы восторжествовала справедливость, а то это идиотизм полный, — говорит он. — Противно было Лену слушать, когда она пыталась Галине рассказать, что теть Нина упала, а Серега тоже упал? Весь в синяках был в гробу. На похоронах Сергея теть Нина возле меня стояла. Мы с ней ходили, а она еще за меня беспокоилась, не замерз ли я. Больно прямо сейчас на душе. Не могу…



«Че Серега на полу лежит?»: соседи стали свидетелями





Ольга (имя изменено по просьбе героини — Прим. ред.) живет на втором этаже дома Жабинских. Она возмущена, что все сигналы, которые она и другие соседи подавали силовикам до трагедии, были проигнорированы. В день смерти Сергея Жабинского соседка вызвала полицию, но никто из патрульных так и не зашел в дом. Утром стало известно о смерти мужчины. Именно в эту ночь соседи слышали ругань, крики и как Александр бил стёкла в доме.



— 17 февраля я вызывала полицию, потому что у них были крики и разбитое окно. Этот внук заклеил всё пленкой окно, потому что у них нет отопления. Он позвонил соседу — такому же забулдыге — и попросил гвозди, чтобы прибить пленку. Тот потом рассказал, что пришел к нему и видит лежащего на полу Сергея — его отца. Он говорит, что это, мол, Серега на полу лежит. Тот что-то отмахнулся. Сосед ему говорит, мол, давай Сергея поднимем, хоть на кровать положим. Сашка ему, мол, не лезь к нему, не трогай его. Сосед начал его поднимать и понял, что Сергей мертвый.



Ольга предполагает, что собутыльник Александра побоится дать показания, но другие соседи поминутно рассказали полицейским, как 17 февраля, когда приезжала полиция, Александр избивал отца и бабушку. Он делал это регулярно, но в тот день особенно громко.



— Врачи скорой спрашивали у соседей, почему мужчина мертвый с синяками на лице и гематомами, а из ушей шла кровь. Вы понимаете? Приехала Росгвардия сначала, а потом сказали, что передали информацию в полицию.



«А в дом так никто и не зашел. Зашли бы — увидели труп» Ольга, соседка

По информации источника 161.RU в силовых структурах, в заключении о смерти написано: «На теле не обнаружено побоев, умер от сердечной недостаточности».



Сергея Жабинского не похоронили сразу. Тело забрали в морг, но вскрытия никто не проводил, уверяют родственники и соседи. Родня со стороны Нины Жабинской о смерти мужчины узнала случайно.



— Когда Сережа умер, мы отдали 30 тысяч на похороны, чтобы они по-человечески его похоронили. Они в итоге ни поминки не провели, ни отпели его — ничего. В машине нам гроб показали, и всё, — говорит Галина. — Сашки вообще на похоронах отца не было — он пил. Я звонила и в полицию, и в прокуратуру — как и год назад. И они ничего не сделали, ровным счетом ничего. Всё время повторяли, что не имеют права его задерживать более четырех часов, и отпускали.



Внук Жабинской пришел к ней пьяный перед похоронами. По словам соседей, бабушку Нину никто не видел во дворе с декабря. В день похорон ее привезли на кладбище. Пожилая женщина еле стояла на ногах и была вся в синяках. На лице у почти девяностолетней женщины не было живого места. Но полиция будто предпочла этого не замечать, игнорируя сообщения соседей.



На похоронах сына Нина Прокофьевна с племянником Александром Источник: предоставлено родственниками











— Я не знаю почему, но решила сфотографировать ее на похоронах Сережи. Как чувствовала, что ли. У нее один глаз был полностью залит кровью. Это было 22 февраля, а 26 февраля, видно, он ее добил до реанимации, — считает племянница Галина. — Перед похоронами он громил и крушил всё в доме, разбил окна. Она не могла открыть дверь, потому что было закрыто как-то снаружи. Он влез через окно и избил очень жестоко ее. Я так плакала, и так душа у меня за нее болела, когда я с ней стояла. Сережа — это же мой брат двоюродный.



Ольга ездила в полицию и прокуратуру вместе с остальными соседями. Они писали заявления и требовали провести качественное расследование. По словам женщины, Александра продержали в отделении после избиения отца всего четыре часа и отпустили. Тогда внук выместил зло на бабушке, считают ростовчане. Соседи написали заявление в прокуратуру о бездействии сотрудников силовых органов, приведшем, по их мнению, ко второй смерти человека.



— Они сказали, что не было оснований его содержать. Когда наша бабулечка лежала в реанимации, к нам приехали из уголовного розыска и следкома после Бастрыкина, я спросила: «Где эта сволочь, в ОП № 7?» — вспоминает Ольга. — Говорю: «Будьте людьми, оставайтесь до конца ими, понимаю, что вы свой зад прикрываете, но можете хоть немножко человечность проявить?» Потом один сказал мне, что они вот только поедут на задержание.



— Мне нравится полиция, звонят мне и спрашивают, а где, мол, он есть. А зачем вы его отпустили? Я говорю: «Откуда же я знаю, где он?» Я сказал, что с ним не общался. В последний раз, когда он Серегу избил, и всё, — рассказывает племянник Жабинской.



«Это был живой труп. И это сердце еще билось…»

— Мы все за нее молились. Весь Ростов помогал. Мы съездили в три собора, поставили свечи за здравие, возили в реанимацию даже святую воду. Заказали сорокоуст, — говорит волонтер Екатерина Гребинюк. — Мы сделали такой священный купол — сразу три собора, но Бог забрал ее к себе. Мы все надеялись, что она выкарабкается. К сожалению, как сказал врач, нет такой таблетки, которую можно купить, выпить и после такого избиения встать на ноги. Родственники были с нами плечо в плечо: помогали покупать необходимое и писали заявления, чтобы Жабинского арестовали. Никто не смог спасти бабулечку — ни когда он ее мучил, ни когда она умерла.



Бабушку доставили в реанимацию с переломом челюсти, разрывами внутренних органов и переломами всех ребер Источник: предоставлено волонтерами











Больше двух недель волонтеры заботились о пожилой женщине. Очень много ростовчан отозвались и собирали деньги на продукты и всё необходимое, но женщина с тяжелейшими травмами скончалась.



— Мы были расстроены очень, когда узнали про ИВЛ, ну потом врач сказал, что, бывает, и 8 месяцев лежат, и в 94 в себя приходят люди. Но чуда не случилось. Мы называли ее «наша Ниночка», — говорит Екатерина.

Ольга, как и другие соседи, продолжает добиваться возбуждения уголовного дела. Соседи Жабинской считают, что два наряда полиции, которые приезжали на вызов по адресу 17 февраля и позже, отнеслись халатно к чужой беде.



— Что, у Росгвардии не было полномочий зайти в эту хату? Да были. Почему полиция не зашла в дом? Они бы увидели труп тогда, — говорит соседка Ольга. — Почему было похерено всё, что было сказано врачами, когда передавали труп по вызову? Почему в заключении смерти не указаны побои? Почему они не говорят, что человек был просто-напросто забит до смерти? Это видео снимали еще летом, и он его бил постоянно до 17 февраля. Представляете, кто там лежал вообще? В каком ужасе жила мать ежедневно, видя, что делает внук и что происходит с ее сыном? Мы ее с зимы не видели. Когда ее на похороны сына начали выводить, мы были в ужасе… Это был живой труп. И это сердце еще билось две недели…

«Я представляю, в каком аду она жила. Я не знаю, какие боги и где они?»