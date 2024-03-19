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Криминал подробности

«В каком аду она жила?»: что творилось в доме, где до смерти забили мать и сына

Соседи и родственники погибших ростовчан требуют справедливости

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Внук бабушки просит, чтобы его определили в психиатрическую больницу

После смерти сына 89-летняя ростовчанка Нина Жабинская прожила еще 24 дня. Причем 15 из них провела в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Соседи и некоторые родственники уверены: бабушка погибла после избиения 44-летним внуком, который поднимал руку и на своего парализованного отца. Корреспондент 161.RU Сабина Бондарь рассказывает, как в семье дошло до такого и почему силовики долго не реагировали на сообщения соседей.

Ростовчанка Нина Жабинская скончалась в реанимации утром 12 марта. 89-летняя пенсионерка так и не пришла в сознание. Женщина поступила в больницу с множественными гематомами и переломами. Соседи утверждали, что Жабинскую избил внук. Его задержали только после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас Александр находится в СИЗО.

«Мы тетю Нину уговаривали переехать»

— Мы ее просили со слезами переехать к нам, а она ни в какую. Говорила: «Нет, [сын] Сережа не хочет». Ну мы же все матери — рабы детей. Вот и она без него не могла. Не смогла и сейчас — ушла за ним. Она говорила, что Сережа здесь родился и никуда не хочет уезжать.

«И всё время повторяла, что внук их досмотрит. "Саша нас досмотрит, досмотрит". Досмотрел… И добил»

Галина — племянница Нины Жабинской — вышла на связь, когда узнала, что тетя в реанимации. Женщина живет с семьей в Азове. Она и еще трое племянников держали связь с Жабинской и пытались спасти от нерадивого внука. По словам Галины, несколько родственников написали заявления в полицию и прокуратуру, потребовав наказать Александра. Они требуют расследовать и гибель Сергея Жабинского — его отца, погибшего незадолго до Нины Жабинской.

— Я живу с мамой — родной сестрой Нины. Моей маме 94 года. Я племянница, и есть еще трое племянников. Мы все у нее жили, когда учились в институтах. Она всегда нам была рада. Мы теть Нину 40 лет уговаривали, чтобы она переехала к нам, — рассказывает Галина. — Сережа, ее сын, тоже пил, конечно, но он был хороший человек, умный, тихий такой. Она с ним жила вдвоем, и всё нормально было.

Всю свою жизнь Нина Прокофьевна прожила по этому адресу

Еще один племянник, Александр, который был на похоронах Сергея Жабинского, рассказал, что всё изменилось, когда его тезка вернулся из мест лишения свободы.

— Она всегда такая хлебосольная была: последнее отдаст и никогда ничего не попросит. Никогда не отпускала никого из детей, племянников голодными, пока не накормит, — говорит Александр. — Для всех нас она была самая любимейшая тетя Ниночка. Они всю жизнь достойно, прилично жили, пока этот не вернулся. Так тетя Нина ему еще и передачи постоянно таскала и деньги передавала.

Галина рассказывает, что звонила Нине раз в месяц — общались по видеосвязи или просто по телефону. Пожилая женщина плакала в трубку, но уверяла, что всё хорошо. Говорила, что «Сашка их досмотрит, ведь он любимый внук». Полгода назад племянница забрала тетю в гости, чтобы снова попытаться уговорить на переезд.

— Она нормальная была, только стала какие-то вещи забывать, но немного. Я плакала вместе с ней и уговаривала ее переехать. Говорю: «Теть Нина, давайте всё продадим, переезжайте к нам сюда». Она: «Нет, Галочка, я там всю жизнь прожила». Она боялась Сашу, потому что он бил ее не один раз, — уверяет женщина. — Пять лет назад он ей окна тоже бил в доме. Мы ничего не могли с этим сделать, приезжали в Ростов, просили ее уехать, умоляли, но она ни в какую. Очень любила его, Сашку, этого дурака, и боялась. Боялась и за Сережу — сына своего. Она прятала ножи в доме.

— Был случай, когда он летом очень сильно избил Сергея. Потом Сашка клялся, божился, даже в церковь ходил, свечки ставил, что больше не тронет. Кодировался… Не помогло. Понял, что ему никто ничего не может сделать, и озверел, — говорит племянник Александр. — И дальше всё творил, сволочь. Когда я приехал, он мне кричал, что бабушку не трогал, мол, в дурке вообще лежал. Я говорю ему: «А кто из окна орал на видео?» Так он и замолчал.

Окна в доме бабушки внук разбивал периодически

Близкие уверяют, что, когда внук Александр начал распускать руки и избивать собственного отца, конфликт пытались погасить соседи. Не раз вызывали полицию, но бабушка Нина говорила, что никто никого не бил, и Сашку отпускали.

— Я ей говорю: «Теть Нина, вы что, не видите, что он пропащий?» А она вот доверилась этому дураку, — говорит Галина. — Но потом этот внучок всех напугал, орал, угрожал. Его мама орала мне в трубку: «Вы не вздумайте сюда соваться. Он наследник, он с ней будет жить. Вы сюда не касаетесь». Я ей ответила: «Лена, да нам ничего не надо. Мы просто хотим, чтобы теть Нина жила достойно».

Галина предоставила видео, в котором отец Александра Жабинского лежит избитый, весь в гематомах. Эту запись она также передала силовикам.

По словам родственников, до такого состояния Александр избил отца летом. На видео внук Жабинской с ухмылкой издевается над собственным отцом и признаётся, что тот получил по заслугам. После этого мужчина пережил инсульт, но побои продолжались.

— Когда он Сергея сильно избил, я звонила из Азова в прокуратуру, в Следственный комитет, в полицию. Куда только не звонила, — сетует Галина. — Они сказали мне: «Он инвалид, а что нам с ним делать? Мы не имеем права его держать». Пару лет назад ему оформили инвалидность. У него там трепанация черепа была. Сидел в тюрьме, его там и били. А Сережа сказал им, что его никто не бил. Вот и всё. Сказал, потому что понимал, не подтвердит и снова будет битым.

«Лучшей подельницы ему не найти»

На связь с волонтерами вышла знакомая семьи Ирина (имя изменено. — Прим. ред.), которая больше 30 лет знает Александра и его мать. Она охарактеризовала внука как «социально запущенного с детства».

— Ребенок был без внимания и без надзора. Когда у него начались уже серьезные проблемы с законом, она, конечно, переживала, но закрывала все его дыры, чувствуя свою вину перед ним, — считает Ирина. — Как бы она к нему ни относилась, как бы она ни понимала, что он негодяй и делает плохо, в критических ситуациях лучшую подельницу ему было бы найти сложно.

«Если он даже бы совершил убийство, она прикрыла бы его своим подолом»

Мать задержанного Жабинского в предварительных показаниях заявила, что бабушка Нина упала со второго этажа наружной лестницы, когда поднималась к соседям. Как сообщил 161.RU источник в силовых структурах, то же она заявила при разговоре с соседями, но последние отрицают эту информацию.

— Сейчас проводится проверка по факту дачи показаний всех опрошенных свидетелей. После, скажем так, внимания Бастрыкина, который взял избиение бабушки под личный контроль, зашевелились и сотрудники СК, — сказал наш собеседник. — От соседей и родственников поступил ряд заявлений, и все их придется обрабатывать и прокуратуре, и уголовному розыску, и Следственному комитету, и полиции. Чтобы добиться возбуждения уголовного дела, нужно повторное ходатайство. Если родственники и соседи будут напирать, то замять не удастся.

Племянник Александр подтверждает, что Елена защищает сына.

— Мы, конечно, оставили заявление, а чем это всё закончится, бог его знает. Даст бог, чтобы восторжествовала справедливость, а то это идиотизм полный, — говорит он. — Противно было Лену слушать, когда она пыталась Галине рассказать, что теть Нина упала, а Серега тоже упал? Весь в синяках был в гробу. На похоронах Сергея теть Нина возле меня стояла. Мы с ней ходили, а она еще за меня беспокоилась, не замерз ли я. Больно прямо сейчас на душе. Не могу…

«Че Серега на полу лежит?»: соседи стали свидетелями


Ольга (имя изменено по просьбе героини — Прим. ред.) живет на втором этаже дома Жабинских. Она возмущена, что все сигналы, которые она и другие соседи подавали силовикам до трагедии, были проигнорированы. В день смерти Сергея Жабинского соседка вызвала полицию, но никто из патрульных так и не зашел в дом. Утром стало известно о смерти мужчины. Именно в эту ночь соседи слышали ругань, крики и как Александр бил стёкла в доме.

— 17 февраля я вызывала полицию, потому что у них были крики и разбитое окно. Этот внук заклеил всё пленкой окно, потому что у них нет отопления. Он позвонил соседу — такому же забулдыге — и попросил гвозди, чтобы прибить пленку. Тот потом рассказал, что пришел к нему и видит лежащего на полу Сергея — его отца. Он говорит, что это, мол, Серега на полу лежит. Тот что-то отмахнулся. Сосед ему говорит, мол, давай Сергея поднимем, хоть на кровать положим. Сашка ему, мол, не лезь к нему, не трогай его. Сосед начал его поднимать и понял, что Сергей мертвый.

Ольга предполагает, что собутыльник Александра побоится дать показания, но другие соседи поминутно рассказали полицейским, как 17 февраля, когда приезжала полиция, Александр избивал отца и бабушку. Он делал это регулярно, но в тот день особенно громко.

— Врачи скорой спрашивали у соседей, почему мужчина мертвый с синяками на лице и гематомами, а из ушей шла кровь. Вы понимаете? Приехала Росгвардия сначала, а потом сказали, что передали информацию в полицию.

«А в дом так никто и не зашел. Зашли бы — увидели труп»

По информации источника 161.RU в силовых структурах, в заключении о смерти написано: «На теле не обнаружено побоев, умер от сердечной недостаточности».

Сергея Жабинского не похоронили сразу. Тело забрали в морг, но вскрытия никто не проводил, уверяют родственники и соседи. Родня со стороны Нины Жабинской о смерти мужчины узнала случайно.

— Когда Сережа умер, мы отдали 30 тысяч на похороны, чтобы они по-человечески его похоронили. Они в итоге ни поминки не провели, ни отпели его — ничего. В машине нам гроб показали, и всё, — говорит Галина. — Сашки вообще на похоронах отца не было — он пил. Я звонила и в полицию, и в прокуратуру — как и год назад. И они ничего не сделали, ровным счетом ничего. Всё время повторяли, что не имеют права его задерживать более четырех часов, и отпускали.

Внук Жабинской пришел к ней пьяный перед похоронами. По словам соседей, бабушку Нину никто не видел во дворе с декабря. В день похорон ее привезли на кладбище. Пожилая женщина еле стояла на ногах и была вся в синяках. На лице у почти девяностолетней женщины не было живого места. Но полиция будто предпочла этого не замечать, игнорируя сообщения соседей.

На похоронах сына Нина Прокофьевна с племянником Александром

— Я не знаю почему, но решила сфотографировать ее на похоронах Сережи. Как чувствовала, что ли. У нее один глаз был полностью залит кровью. Это было 22 февраля, а 26 февраля, видно, он ее добил до реанимации, — считает племянница Галина. — Перед похоронами он громил и крушил всё в доме, разбил окна. Она не могла открыть дверь, потому что было закрыто как-то снаружи. Он влез через окно и избил очень жестоко ее. Я так плакала, и так душа у меня за нее болела, когда я с ней стояла. Сережа — это же мой брат двоюродный.

Ольга ездила в полицию и прокуратуру вместе с остальными соседями. Они писали заявления и требовали провести качественное расследование. По словам женщины, Александра продержали в отделении после избиения отца всего четыре часа и отпустили. Тогда внук выместил зло на бабушке, считают ростовчане. Соседи написали заявление в прокуратуру о бездействии сотрудников силовых органов, приведшем, по их мнению, ко второй смерти человека.

— Они сказали, что не было оснований его содержать. Когда наша бабулечка лежала в реанимации, к нам приехали из уголовного розыска и следкома после Бастрыкина, я спросила: «Где эта сволочь, в ОП № 7?» — вспоминает Ольга. — Говорю: «Будьте людьми, оставайтесь до конца ими, понимаю, что вы свой зад прикрываете, но можете хоть немножко человечность проявить?» Потом один сказал мне, что они вот только поедут на задержание.

— Мне нравится полиция, звонят мне и спрашивают, а где, мол, он есть. А зачем вы его отпустили? Я говорю: «Откуда же я знаю, где он?» Я сказал, что с ним не общался. В последний раз, когда он Серегу избил, и всё, — рассказывает племянник Жабинской.

«Это был живой труп. И это сердце еще билось…»

Мы все за нее молились. Весь Ростов помогал. Мы съездили в три собора, поставили свечи за здравие, возили в реанимацию даже святую воду. Заказали сорокоуст, — говорит волонтер Екатерина Гребинюк. — Мы сделали такой священный купол — сразу три собора, но Бог забрал ее к себе. Мы все надеялись, что она выкарабкается. К сожалению, как сказал врач, нет такой таблетки, которую можно купить, выпить и после такого избиения встать на ноги. Родственники были с нами плечо в плечо: помогали покупать необходимое и писали заявления, чтобы Жабинского арестовали. Никто не смог спасти бабулечку — ни когда он ее мучил, ни когда она умерла.

Бабушку доставили в реанимацию с переломом челюсти, разрывами внутренних органов и переломами всех ребер

Больше двух недель волонтеры заботились о пожилой женщине. Очень много ростовчан отозвались и собирали деньги на продукты и всё необходимое, но женщина с тяжелейшими травмами скончалась.

— Мы были расстроены очень, когда узнали про ИВЛ, ну потом врач сказал, что, бывает, и 8 месяцев лежат, и в 94 в себя приходят люди. Но чуда не случилось. Мы называли ее «наша Ниночка», — говорит Екатерина.

Ольга, как и другие соседи, продолжает добиваться возбуждения уголовного дела. Соседи Жабинской считают, что два наряда полиции, которые приезжали на вызов по адресу 17 февраля и позже, отнеслись халатно к чужой беде.

— Что, у Росгвардии не было полномочий зайти в эту хату? Да были. Почему полиция не зашла в дом? Они бы увидели труп тогда, — говорит соседка Ольга. — Почему было похерено всё, что было сказано врачами, когда передавали труп по вызову? Почему в заключении смерти не указаны побои? Почему они не говорят, что человек был просто-напросто забит до смерти? Это видео снимали еще летом, и он его бил постоянно до 17 февраля. Представляете, кто там лежал вообще? В каком ужасе жила мать ежедневно, видя, что делает внук и что происходит с ее сыном? Мы ее с зимы не видели. Когда ее на похороны сына начали выводить, мы были в ужасе… Это был живой труп. И это сердце еще билось две недели…

«Я представляю, в каком аду она жила. Я не знаю, какие боги и где они?»

Нину Прокофьевну Жабинскую похоронили 16 марта. Волонтеры заказали для «своей Ниночки» большой венок с надписью: «От Ростова», который она так любила и откуда не хотела уезжать.

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Нина Жабинская Избиение бабушки Избитая до смерти Нахичевань Волонтеры
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